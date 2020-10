Iserlohn. Das Bethanien-Krankenhaus in Iserlohn will gemeinsam mit der „SoKo Respekt“ dem aggressiven Verhalten gegenüber Klinikpersonal entgegentreten.

Fliegende Möbel. Tretende Angehörige. Wüste Beschimpfungen. Wer sich solche Bilder vor Augen führt, denkt wahrscheinlich nicht an ein Krankenhaus, doch genau das müssen die Angestellten von Kliniken immer öfter über sich ergehen lassen. Keine tragbare Situation für Simon Koch, Geschäftsführer des Agaplesion Krankenhaus Bethanien, der in Zusammenarbeit mit der „SoKo Respekt“ dieses Problem in Angriff nehmen möchte. Als erstes Klinikum in Deutschland ist sein Haus nun Partner des Vereins, der sich den respektvollen Umgang zwischen den Menschen und besonders gegenüber Einsatzkräften zur Aufgabe gemacht hat.

Aus Eigennutz Respekt in die Gesellschaft tragen

Diese Aufgabe begann – überspitzt formuliert – aus reinem Eigennutz. Der 1. Vorsitzende des Vereins, Jens Hoffmann, ist im Hauptberuf Leitstellendisponent bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises. 2017 hatten er und etwa 40 Mitstreiter genug von der steigenden Aggressivität gegenüber Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Polizeibeamten sowie dem mangelnden Respekt gegenüber den Opfern und luden zur Gründung des Vereins in eine kleinen Lüdenscheider Gaststätte. Der Auslöser sei das zunehmende digitale Gaffen gewesen, sagt der heute 43-Jährige. Die Resonanz war überwältigend. „Es kamen etwa 100 Interessierte zur Gründungsveranstaltung. Die Kneipe platzte aus allen Nähten“, erinnert sich Hoffmann.

Drei Jahre später hat der Verein über 1300 Mitglieder. Das Netzwerk ist somit eine bundesweite Anlaufstelle für Betroffene geworden. Dieses rasante Wachstum, das weit über die Erwartungen der Verantwortlichen hinaus geht, scheint bis heute die einzige Konstante in der noch jungen Vereinsgeschichte zu sein. Jetzt soll der nächste Schritt erfolgen und das Bethanien-Krankenhaus scheint dafür ein exzellenter Partner zu sein.

Personal der Notaufnahme wird regelmäßig im Deeskalationstraining geschult

Seit mehreren Jahren wird das Fachpersonal in den Notaufnahmen und anderen Stationen in einem Deeskalationstraining geschult, wie mit aggressiven Menschen umgegangen werden kann. Für Geschäftsführer Koch ist die Mitgliedschaft nun ein Zusatz, „das Add-on“, wie der Dortmunder sagt. Denn die Botschaft des Vereins für mehr Respekt ist nun auf Plakaten in der Klinik sichtbar und soll die Haltung der Hauses unterstreichen: „Wir stehen als Krankenhaus vor unseren Mitarbeitern.“

Dass es beiden Seiten um mehr ging, als nur eine Art „Gütesiegel“ in den eigenen Briefkopf schreiben zu können war von Anfang an klar. Die Mitgliedschaft in der „SoKo Respekt“ ist kostenlos und kann online beantragt werden. „Seit der Gründung finanzieren wir uns durch Spenden“, sagt Hoffmann.

Persönlicher Kontakt als Grundlage zur Zusammenarbeit

Anstatt nur das Online-Formular auszufüllen, vereinbarte Krankenhaus-Sprecherin Tine Droste einen persönlichen Termin kurz vor dem ersten Lockdown im Frühjahr. „Wir wollten die Grundlage für eine Zusammenarbeit legen“, so Droste. Es sei sehr schnell offensichtlich gewesen, dass diese Grundlage vorhanden sei, sagen Koch und Hoffmann im Rückblick.

Denn das zentrale Problem sei für Einsatzkräfte und Krankenhausmitarbeiter nahezu identisch, vor allem in der „Schnittstelle Notaufnahme“, so der Bethanien-Geschäftsführer, der bisher auf einen Sicherheitsdienst verzichtet, da es nicht zum Erscheinungsbild eines Krankenhauses gehöre. Ob es so bleibt, weiß der 35-Jährige nicht. „Wenn es notwendig ist, um unsere Mitarbeiter zu schützen, werden wir sofort Wachpersonal engagieren“, so Koch weiter.

Mit Vernunft alte Umgangsformen neu erlernen

Auch um diesen drastischen Schritt zu verhindern, arbeiten Klinik und Verein nun Hand in Hand. Nicht nur den Mitarbeitern soll der Rücken gestärkt werden, sondern auch an die Vernunft der Menschen appelliert werden, es soll Lebensrettern und Ordnungshütern mit Respekt begegnet und ihre Arbeit nicht behindert werden. „Diese Umgangsformen scheinen immer mehr abhanden zu kommen“, sagt Dirk Petroschka, Beisitzer im Vorstand der „SoKo Respekt“. Denn Gaffer und aggressive Schaulustige gefährden Leben. „Für jeden, der am Einsatzort die Feuerwehrleute beschimpft, müssen wir ein Teammitglied abstellen. Diese Person fehlt uns dann bei der Brandbekämpfung“, sagt Hoffmann. Der Job von Einsatzkräften sei hart genug, ohne solche Nebenschauplätze.