TV So liefen die Dreharbeiten „Beet-Brüder“ von VOX in Iserlohn

Iserlohn. Ralf Dammasch, Claus Scholz und Henrik Drüen haben den Garten der Familie Birkholz umgekrempelt. Millionen Fernsehzuschauer sahen dabei zu.

Millionen von Menschen kennen jetzt wohl den Garten der Familie Birkholz aus Iserlohn. Zumindest die, die am Sonntagabend um 18.10 Uhr den Fernsehsender VOX eingeschaltet hatten. Dort krempelten nämlich die „Beet-Brüder“ Ralf Dammasch, Claus Scholz und Henrik Drüen den Garten der Familie mächtig um.

Die Mitglieder der Familie Birkholz – Mama Sylvia, Papa Jan und die Kinder Tim-Luca und Leana – sind große Fans der Gartensendungen „Ab ins Beet“ und „Die Beet-Brüder“. „Wir gucken das eigentlich immer“, sagt die 42-jährige Mutter. „Wieso also nicht auch mal mitmachen?“ Kurzerhand drehte die Familie ein Bewerbungsvideo, verfasste eine Mail mit den Umbau-Wünschen für ihren Garten und schickte alles ab. Rund zwei Monate und einige Gespräche mit der Produktionsfirma später kam die Zusage für die Dreharbeiten im Frühjahr.

Dreharbeiten standen aufgrund von Corona lange auf der Kippe

Einige Monate nach dem Besuch sind die Blumen und Pflanzen ordentlich gewachsen. Foto: Michael May / IKZ

Doch plötzlich gerieten die Planungen ein wenig ins Stocken. „Wir wussten lange nicht, ob aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt gedreht werden kann“, erzählt Jan Birkholz. Zwei andere Drehs hatte die Produktionsfirma bereits absagen müssen. Dann aber die Entwarnung: Die Bagger können anrollen, der Dreh findet statt. Mitte Mai war es dann so weit: Pünktlich um 8 Uhr morgens standen die drei „Beet-Brüder“ Ralf, Claus und Henrik mit dem dreiköpfigen Kamerateam vor dem Garten. „Es war von Anfang an so, als ob man sie schon lange kennen würde“, berichtet der 46-Jährige. „Die Drei sind einfach genau so, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Claus ist der Entertainer, Henrik der Witzige und Ralf der Denker.“

Viel Zeit zum Kennenlernen blieb aber auch gar nicht, sofort ging es an die Arbeit. Claus und Henrik holten die Maschinen, Ralf machte sich mit der Familie an den Entwurf für den neuen Garten: Terrasse vergrößern, Teich verkleiden, Hasenstall einzäunen, eine feste Pool-Ecke, eine neue, große Rasenfläche, auf der Sohn Tim-Luca Fußballspielen kann, und einen schönen Rosenbogen für Tochter Leana. Ganz schön sportlich für sieben Tage. „Deswegen haben wir auch jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gearbeitet“, erzählt Sylvia Birkholz.

Kameras waren ganz schnell vergessen

Es wurde geschleppt, gehämmert, geklopft, geackert. Dass sie dabei ständig von Kameras verfolgt wurden, war schnell vergessen. „Die nimmt man irgendwann nicht mehr wahr.“ Bis sich die Familie dann das erste Mal in einer Werbung für die Sendung gesehen hat. „Das war dann schon ein komisches Gefühl“, erinnert sich der Familienvater. Die Ausstrahlung am Sonntag haben dann alle zusammen zu Hause auf der Couch geschaut – inklusive „Beet-Bruder“ Claus, der zum Gucken vorbeigekommen war. Welche Szenen aus den einwöchigen Dreharbeiten in den rund 90 Sendeminuten ausgestrahlt werden würden, war auch für die Familie eine Überraschung. Am Ende fiel das Fazit aber durchweg positiv aus – zur Ausstrahlung, zum neuen Garten und zu den Dreharbeiten. „Es war eine richtig schöne Woche“, bilanziert Jan Birkholz. Seine Frau ergänzt abschließend mit einem Lachen: „Aus arbeitstechnischer Sicht waren wir aber auch froh, als sie vorbei war.“ Dafür kann die Familie den Garten nun in vollen Zügen genießen.

Die ganze Folge mit Familie Birkholz ist online unter www.tvnow.de abrufbar.