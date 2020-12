Iserlohn: So lief das Wiedersehen zwischen Kaya und Ayman

Iserlohn. Der elfjährige Kaya aus Iserlohn war auf der Suche nach seinem alten Freund Ayman. Wie er ihn wiedergefunden hat und was der zu der Aktion sagt

Es ist eine herzerwärmende Geschichte zweier elfjähriger Jungs, deren Freundschaft offenbar keine Grenzen kennt. Kaya und Ayman sind gute Kumpels, fast täglich spielen sie miteinander. Dann zieht Ayman von einem auf den anderen Tag weg. Jahrelang haben sie keinen Kontakt, doch plötzlich hat Kaya einen Brief mit einer Telefonnummer und einem kleinen Geschenk von seinem alten Freund Ayman im Briefkasten. Doch die Nummer ist falsch, Kaya erreicht Ayman nicht. Er geht auf die Suche nach ihm – und hat ihn dank eines Artikels in der Heimatzeitung gefunden. Jetzt haben sich die beiden getroffen.

Nach der Veröffentlichung waren in unserer Redaktion etliche Tipps und Hinweise eingegangen. Ayman solle mittlerweile in Detmold wohnen, ein anderer Freund aus Iserlohn hatte sogar seine – richtige – Handynummer, und selbst der Schwager des kleinen Ayman meldete sich per E-Mail, nachdem die Geschichte von Kaya und seiner Suche nach seinem alten Schulfreund in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht hatte.

Eine fehlende 8 in der Telefonnummer war das Problem

„Ich habe Ayman dann einfach angerufen und ihm alles erzählt“, sagt Kaya. Warum er sich nicht eher melden konnte, wie er ihn gesucht und wer ihm alles geholfen hat. „Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, wieso sich Kaya nicht meldet“, erzählt Ayman. „Aber ich habe leider eine 8 bei meiner Telefonnummer vergessen.“

Nach dem Telefonat war sofort klar: Die beiden wollen sich so schnell wie möglich wiedersehen. „Meinen Schwager hat die Geschichte so berührt, dass er mich am Sonntag sofort zu Kaya nach Iserlohn gebracht hat“, sagt Ayman, der mittlerweile seit rund zweieinhalb Jahren mit seiner Familie in Detmold wohnt, aber immer wieder an seinen alten Kumpel aus Iserlohn denken musste. „Deswegen habe ich ihm den Brief geschrieben und das Geschenk eingepackt.“

Fußball, Anime-Figuren und ein Besuch bei Burger King

Am Sonntag ist dann fast alles wie früher. Die beiden Jungs spielen am Dördel eine Runde Fußball, gehen auf den Spielplatz, zeigen sich gegenseitig ihre Anime-Figuren und holen sich bei Burger King etwas zu essen. „Wir haben viel über die alten Zeiten gesprochen“, sagt Kaya. Fünf Stunden verbringen sie miteinander, dann wird Ayman wieder von seinem Schwager abgeholt.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass Kaya das für mich gemacht hat. Sowas macht nur ein echter Freund“, sagt Ayman. „Wir wollen auf jeden Fall in Kontakt bleiben und uns wiedersehen.“ Eine wahre Freundschaft kennt eben keine Grenzen.