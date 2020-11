So laufen die Homeoffice-Weihnachtsfeiern von Schwanbeck ab

Iserlohn. „Virtual Teamevents“ und das Tortenatelier Schwanbeck aus Iserlohn bieten besondere Online-Backkurse in der Adventszeit an.

„Ihr braucht einen Schneebesen, eine Schüssel und zwei Tassen.“ Jedes einzelne Teil hält Luisa Rosemann dabei kurz hoch. Dann geht es weiter, jetzt werden die Eier getrennt. „Wir brauchen nur das Eiweiß. Das Eigelb könnt ihr in den Kühlschrank stellen“, erklärt die Konditorin – auf Englisch. Denn ihre Kurs-Teilnehmer heute Abend sprechen nicht alle Deutsch. Und sie sind auch nicht in der Backstube des Tortenateliers Schwanbeck, sondern alle bei sich zuhause – live zugeschaltet per Videokonferenz. Schritt für Schritt werden sie heute unter Anleitung der Konditorin ein Lebkuchenhaus bauen und dekorieren. Quasi als Homeoffice-Weihnachtsfeier.

Die Idee zu diesem Angebot hatte Malte Schwartz aus Unna, Gründer der Firma „Virtual Teamevents“. Zusammen mit seinen beiden Mitstreitern aus München bietet er so Unternehmen eine Möglichkeit, trotz ausgefallener Weihnachtsfeier über Videokonferenz einen festlichen Abend miteinander zu verbringen.

Backkurse, Wein-Tasting oder Bierverkostung

Die Grundzutaten haben die Teilnehmer per Post zugeschickt bekommen. Hier erklärt Luisa, wofür was benötigt wird.. Foto: Dennis Echtermann

Es werden virtuelle Kochkurse, Wein-Tastings oder Bierverkostungen angeboten. Dafür arbeitet Schwartz mit lokalen Betrieben aus der Region zusammen – unter anderem mit dem Tortenatelier Schwanbeck. Für den Kurs bekommen die Teilnehmer vorab einen fertig gebackenen Lebkuchen-Bausatz, individualisierte Dekoration und eine Flasche Glühwein per Post nach Hause geschickt. „Wir werden das Haus heute zusammenbauen und dekorieren, so dass es so aussieht, wie das hier.“ Die 24-Jährige hält ein fertiges Lebkuchenhaus in die Kamera, das Staunen der Teilnehmer ist selbst durch das Headset zu hören.

Für die Zuckerglasur wird jetzt der Puderzucker durch ein Sieb in die Schüssel mit dem Eiweiß gegeben. „Und dann alles gut vermischen.“ Luisa kontrolliert, ob die Konsistenz bei allen gut ist. Bei einigen ist es noch deutlich zu flüssig – mehr Puderzucker. Viele der Teilnehmer haben Unterstützung von ihren Kindern bekommen, es herrscht eine gute Stimmung in der Zoom-Konferenz. „Das ist der Hammer. Das macht einfach so viel Spaß“, sagt Luisa.

So soll das Endergebnis aussehen – zumindest ähnlich. Foto: Dennis Echtermann

Die Konditorin wird in den kommenden Wochen noch häufiger die Moderatorin vor der Kamera spielen. „Bis Weihnachten haben wir fast jeden Tag zwei Kurse.“ Was zum einen durch die technische Umsetzung neben dem normalen Tagesgeschäft mit erheblichem Stress verbunden ist, ist zum anderen in der aktuellen Situation natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle für das Tortenatelier. „Durch die Kurse wird ein riesiges Loch gefüllt, das durch die ganzen abgesagten Hochzeiten entstanden ist“, sagt Luisa Rosemann.

Das Lebkuchenhaus hat mittlerweile Formen angenommen, auch erste Verzierungen sind zu erkennen. Nach und nach werden noch die einzelnen Figuren angebracht. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Und auch wenn noch nicht alle ganz fertig geworden sind mit ihrem Lebkuchenhaus, ist die Konditorin sehr zufrieden mit ihren Teilnehmern. „Das habt ihr alle super gemacht“, lobt Luisa. Weihnachten kann also kommen.