Corona So ist die aktuelle Lage in den Iserlohner Krankenhäusern

Iserlohn. Die Zahl der Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigt und steigt. Was bedeutet das für die Iserlohner Krankenhäuser? So ist die aktuelle Lage.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis steigt und steigt, der Inzidenzwert nähert sich stetig dem Grenzwert von 50. Grund genug, um nachzufragen, wie die aktuelle Lage in den beiden Iserlohner Krankenhäusern aussieht.

„Seit April hat sich eigentlich nicht viel verändert“, erklärt Tine Droste, Leiterin der Unternehmenskommunikation des Agaplesion-Krankenhauses Bethanien. Zwar habe es vereinzelt in den vergangenen Wochen und Monaten Verdachtsfälle im Bethanien gegeben, diese hätten sich jedoch meist als negativ herausgestellt. Dementsprechend sei die Zahl der intensivpflichtigen Patienten sehr gering gewesen, die 14 Intensivbetten – darunter acht Kinderintensivbetten – seien zumeist komplett frei oder nur vereinzelt mit anderen Intensivpatienten belegt. Generell liege die Auslastung des Krankenhauses derzeit bei maximal 60 Prozent.

Dennoch sei man auf den Ernstfall vorbereitet. Seit Mai tagt der Krisenstab des Krankenhauses einmal wöchentlich, die Besuchszeiten sind nach wie vor auf den Nachmittag begrenzt. „Aktuell gibt es aber noch keinen Anlass für einen kompletten Besuchsstopp“, sagt Tine Droste.

Mögliches Besuchsverbot, wenn der Wert weiter steigt

Sollte der Inzidenzwert in den kommenden Tagen die 50er-Marke überschreiten, wird das St.-Elisabeth-Hospital erst einmal wieder keine Besucher zulassen. Doch auch dort habe man die Lage gut im Griff. Alle Patienten mit Terminen werden im Vorfeld getestet, Notfallpatienten einem Schnelltest und zur Kontrolle einem weiteren Test unterzogen, erklärt Dr. Markus Berghoff, Ärztlicher Direktor der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis. Die steigenden Infektionszahlen würden sich aber auch in den Krankenhäusern zeigen. „Wir hatten wochenlang gar keine Covid-Patienten, jetzt sind es in Iserlohn und Menden aktuell sechs, sagt Berghoff. Aber: „Krankenhäuser sind ein sicherer Ort.“