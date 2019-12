So hat man Orgel noch nicht gehört

Das war wirklich Orgelmusik noch einmal ganz neu. Man kann es nicht anders sagen, aber die an großer und guter Orgelmusik ohnehin sehr verwöhnten Konzertgänger der Stadt haben vieles von dem, was Olivier Latry gestern Nachmittag an der neuen Grenzing-Orgel vollbracht hat, so noch nicht gehört.

Das besondere an dem neuen Klang ist nicht nur das große, repräsentative und alle technischen Möglichkeiten des modernen Orgelbaus ausschöpfende Instrument, das mit 2272 Pfeifen in 64 Registern für die heimische Orgellandschaft eine wirklich einzigartige Klangvielfalt hat. Es ist vor allem das Zusammenspiel mit dem relativ kleinen und aufwendig zu einem akustisch trockenen Konzertsaal umgebauten Kirchenraum, der die Orgelmusik gestern so neu, ungehört und auf anderem Niveau erscheinen ließ. Auch der wuchtigste Schlussakkord ist da innerhalb von Sekundenbruchteilen einfach weg – kein Nachhall. Und das gilt natürlich für jeden einzelnen Ton, was bedeutet, dass sich hier nichts mehr überlagert. Anstatt in den Weiten eines großen Kirchengewölbes zu einem Klangbrei zu verschmelzen (was ja auch sehr schön sein kann), bleibt in der Bauernkirche plötzlich jedes Stück Musik vollkommen klar und durchsichtig und trifft den Zuhörer mit einer Direktheit, die man so in Kirchen und in der Orgelmusik nicht kennt.

Latry führt alle klanglichen Möglichkeiten der Orgel vor

Apropos jeder einzelne Ton: Wie viele zig Tausend Töne Olivier Latry da gestern in seinem rund anderthalbstündigen Konzert gespielt hat, was man nicht genau, er hat aber jeden einzelnen auswendig gespielt, was für Organisten ausgesprochen ungewöhnlich ist. Noch bemerkenswerter ist das, weil Latry zum Nikolaustag ein sehr spezielles Programm mit überwiegend weihnachtlichen Stücken zusammengestellt hat, die er bei seinen Konzerten vor zwei Wochen sicherlich noch nicht gespielt hat. Anhören konnte man vielen dieser modernen Stücke freilich nicht, dass sie weihnachtlichen Ursprungs sind. Ein atonaler Ausbruch wie Olivier Messaens „La Nativité du Seigneur“ ist für traditionellere Ohren nur wenig weihnachtlich.

Aber darum ging es ja auch nicht. Vielmehr galt es, die klanglichen Möglichkeiten der neuen Orgel mit ihren vielen ausdrucksstarken Soloregistern und Charakterstimmen, mit ihren für deutsche Verhältnisse vollkommen untypischen, vor Kraft strotzenden Zungen-Fanfaren, mit einem Fernwerk, das Klänge von hinter dem Altar in die Kirche rieseln lässt und vielem mehr einmal in allen Facetten und möglichst plastisch vorzuführen. Und das tat Latry einfach meisterhaft. Für diese Orgel im französisch-symphonischen Stil gebaut hat er Musik ausgesucht, die genau für dieses Instrumente geschrieben wurde – oft aus der Feder eines seiner großen Pariser Vorgänger. Es wurde mal düster und gespenstisch, mal leicht schwebend, sehr oft humorvoll und verspielt und natürlich am Ende auch brachial und unfassbar virtuos. Und zwischendurch gab es auch eine Bach-Fuge – barock strahlen kann die romantische Orgel nämlich auch.

Schlussapplaus galt auch den Orgelbauern und dem Mäzen

Bei Latry, der dasselbe Konzert gestern zweimal hintereinander in einer zweimal voll besetzten Kirche gab, sah das alles schon fast erschreckend mühelos und unaufgeregt aus. Am Ende setzte er dann noch einen drauf, indem er sich ein Notenblatt mit der Melodie von „Morgen Kinder wird’s was geben“ geben ließ und dann ein Variationen-Gewitter über dieses ihm vollkommen unbekannte Nikolaus-Lied abließ, wie man es auch noch nie gehört hat.

Der Schlussapplaus war dem Staunen und der Begeisterung entsprechend, galt aber nicht nur Olivier Latry, sondern auch dem Orgelbauer-Team, das geschlossen anwesend war – und natürlich Dr. Sigurd Pütter, dessen Orgelstiftung dieses Instrument erst möglich gemacht hat. Auf die selbst gestellte Frage, warum ausgerechnet eine Orgelstiftung, antwortete er in seiner Begrüßungsansprache schlicht mit „Ich bin ein Iserlohner“. Treffender lässt sich auch nicht auf den Punkt bringen, dass es sich hier nicht nur um ein Musikinstrument handelt, sondern dass dieser Orgelbau helfen soll, den Erhalt der über 1000 Jahre alten Bauernkirche dauerhaft zu sichern und gleichzeitig in die Stadt und weit darüber hinaus strahlen und viele Menschen anziehen soll.

Orgelbauer Gerhard Grenzing, der auch das Wort ergriff, nahm diesen Faden auf. Er verglich die Familie Pütter als Inhaber der Firma Medice treffenderweise mit der Familie Medici als Kunstmäzene im alten Florenz und sagte: „Diese Orgel geht in die reiche Kulturgeschichte Iserlohns ein“.

Natürlich erinnerte Dr. Pütter auch an seinen Freund und Bauernkirchen-Retter Horst Fischer. Und später, nach dem Konzert, sagte er im Gespräch beim Empfang im Festzelt, dass er nach all den Jahren der Vorbereitung überglücklich über das Ergebnis sei, aber auch ein bisschen traurig, dass dieser wunderbare Weg nun zu Ende ist.