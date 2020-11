So gibt es den Iserlohner Weihnachtsmarkt für zuhause

Iserlohn. Wie es den Iserlohner Schaustellern in der aktuellen Lage geht und was sie sich haben einfallen lassen

Normalerweise würde Heinz-Günter Wendler schon seit knapp einer Woche in seiner Schmiedehütte auf dem Alten Rathausplatz stehen und Glühwein, Kakao und andere leckere Heißgetränke an die Besucher des Iserlohner Weihnachtsmarktes verkaufen. Doch daraus wird dieses Jahr nichts, Corona macht ihm und seinen Schaustellerkollegen bekanntlich einen dicken Strich durch die Rechnung. Aber: „Die Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt wäre wie ein Tannenbaum ohne Licht.“ Und genau deswegen haben er und andere Schausteller sich jetzt überlegt, wie sie den Weihnachtsmarkt nach Hause bringen können.

Glühwein, Kakao, Mandeln und noch viel mehr gibt es beim „Iserlohner Weinachtsmarkt im Karton“ Foto: Brennweite Menden

Lange hatte Heinz-Günter Wendler, Sohn von Thomas Wendler, Hoffnung, dass es doch noch eine Chance für den Weihnachtsmarkt geben würde. „Ich sitze auch jetzt noch jeden Morgen in Arbeitshose hier und hoffe, dass mir gesagt wird, du darfst aufbauen.“ Er wäre sofort bereit.

Iserlohner Weihnachtsmarkt im Karton

Doch so langsam schwindet auch das letzte Fünkchen Hoffnung, dass selbst aus einem einzelnen Glühweinstand noch etwas wird. „Das ist in der aktuellen Situation nicht denkbar. Ganz ohne Weihnachtsmarkt geht es aber nicht“, sagt er. Weder für ihn, noch für die Iserlohner. „Meine Freundin und mein Cousin hatten dann die Idee zum ,Iserlohner Weihnachtsmarkt im Karton’. Und dann haben wir da einfach mal was zusammengestellt.“

Eine Flasche Glühwein, Kakao, Grog zum Selbermachen, Glühweinbonbons, selbst gebrannte Mandeln, ein Lebkuchenherz und ein Iserlohner Weihnachtsstern für den Tannenbaum – ein prall gefüllter Karton mit leckeren Dingen, dazu gibt es noch zwei Tassen vom Iserlohner Weihnachtsmarkt aus den Jahren 1997 und 1998. „Den Karton liefern wir dann direkt nach Hause“, erklärt Heinz-Günter Wendler. Eventuell sind auch noch einige Abholstationen geplant, da ist Wendler aber noch auf der Suche. „Wir müssen da natürlich auch die Corona-Richtlinien im Auge behalten.“

Schokofrüchte bringen Kinderaugen zum Strahlen

Auch die Schaustellerfamilie rund um Theresia Hartmann, die normalerweise mit Hot Dogs und Burgern auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt steht, hat sich etwas einfallen lassen: ein Lieferservice für Schokofrüchte, handgebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen. „Wir mussten einfach was tun“, sagt Dennis Hartmann.

Die Schaustellerfamilie Hartmann bietet einen Lieferservice für Schokofrüchte-Platten an. Foto: Privat

In seinem Stand, mit dem er normalerweise parallel zu seiner Mutter in Iserlohn auf dem Oberhausener Weihnachtsmarkt steht, stellen sie die Schokofrüchte täglich frisch her. Die Resonanz sei bislang richtig gut, fast jeden Tag gingen telefonische Bestellungen (siehe Infokasten) ein. Finanziell könne man damit natürlich keinesfalls das ausgleichen, was durch den Wegfall des Weihnachtsmarktes verloren ist. Aber das sei in diesem Fall auch nicht das Wichtigste: „Das Schönste ist einfach, wenn wir Kinderaugen zum Strahlen bringen. Und das habe ich die letzten Tage wieder häufiger gesehen.“

Bestellungen

Der „Iserlohner Weihnachtsmarkt im Karton“ von Heinz-Günter Wendler kann für 24,95 Euro unter 0171/9074180 , 0178/3570328 oder per Mail an info@wendler-events.de bestellt werden.

Der Lieferservice für Schokofrüchte von Schaustellerfamilie Hartmann ist unter 0177/4404166 erreichbar. Bestellungen werden auch per WhatsApp entgegengenommen.