Silvester in Iserlohn: Mit Familie – aber ohne Raketen?

Kann ich Weihnachten mit meiner Familie feiern – oder nicht? Eine Frage, die in den vergangen Wochen bereits viele Iserlohnerinnen und Iserlohner beschäftigt hat. Auch wenn die Länderchefs erst am heutigen Mittwoch beim erneuten Corona-Gipfel beraten, wie die Corona-Maßnahmen im Dezember aussehen werden, ist bereits ein erster Beschlussvorschlag durchgesickert. Der sieht nicht nur eine Beschränkung der Personenanzahl bei privaten Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten vor – auch beim Silvesterfeuerwerk soll es Einschränkungen geben.

Geplant ist kein generelles Feuerwerksverbot. Vielmehr soll an öffentlichen Plätzen und Straßen, an denen sonst viele Menschen zusammenkommen, um das neue Jahr mit Raketen zu begrüßen, eine Verbotszone eingerichtet werden. Denkbar wäre das in Iserlohn also beispielsweise am Danzturm.

Verbot wäre vor allem für Großhändler eine Katastrophe

Auch wenn kein Verkaufsverbot von Feuerwerk und Böllern geplant sein soll, wäre durch eine solche Einschränkung der Einzelhandel betroffen. Für den Hagebau-Markt am Reiterweg ist ein wie auch immer geartetes Feuerwerksverbot jedoch kein Problem, erklärt Marktleiter Johannes Steinkühler: „Wir haben schon vor einem Jahr intern beschlossen, dass wir 2020 keine Feuerwerkskörper mehr verkaufen werden.“

Hintergrund sei neben dem ökologischen Faktor vor allem die Tatsache, dass Tiere unter der „Knallerei“ leiden. Aber auch das Verletzungsrisiko sei nicht zu verachten. Die vorzeitige Entscheidung gegen den Verkauf bezeichnet er als Glückssache: „Für andere Kollegen, vor allem die Großhändler, die mit Feuerwerkskörpern an drei Tagen ihr Kerngeschäft machen, wäre das natürlich eine Katastrophe.“

Paul Nowak: „Bei uns wird es vermutlich kein Feuerwerk geben“

Paul Nowak, Betreiber von Marktkauf „Alles Frische“ Nowak, hat sich ungeachtet der heutigen Entscheidung schon Gedanken zum Thema Feuerwerk gemacht: „Bei uns wird es vermutlich kein Feuerwerk geben. Wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen.“ Noch habe er das Thema nicht mit seinen Mitarbeiten diskutiert. Für ihn sei jedoch klar, dass die Kunden und Kundinnen durch ein solches Angebot „nicht in Versuchung geführt werden dürfen“. „So müssen wir hinterher auch kein schlechtes Gewissen haben“, so Nowak.

Für Paul Nowak ist es selbstverständlich, dass aus Respekt vor Mitmenschen große Feiern vermieden werden müssen. Wichtig sei ihm jetzt, dass seine Mitarbeiter und Kunden gesund bleiben. Natürlich werde es Parties geben, Einzelne würden sich nicht an Regeln halten – das liege in der persönlichen Freiheit. Aber: „Wir müssen uns alle zusammenreißen, dann können wir einander wieder lächeln sehen.“