Zolgensma: Seyhan Büyük hofft auf die „Überlebenslotterie“

Der kleine Muhammed Mustafa Büyük ist bereits eine traurige Berühmtheit: Er war jetzt in der Tagesschau zu sehen. Er leidet an einer seltenen und schmerzhaften Krankheit, für die das teuerste Medikament der Welt die Rettung bringen soll. Der Zweijährige kann Nahrung nicht oral aufnehmen, wird von seiner Mutter über eine Sonde ernährt. Er hat Probleme beim Atmen und Laufen. Er leidet an spinaler Muskelatrophie (SMA).

Das wurde 2018 in einer Bochumer Kinderklinik festgestellt, wo er seither immer wieder behandelt worden ist. „Dort hat er auch seinen ersten Geburtstag erlebt“, berichtet seine Mutter Seyhan Büyük. Die ­30-jährige Iserlohnerin, Mutter dreier Kinder im Alter von acht, fünf und zwei Jahren, kommt notgedrungen mit wenig Schlaf aus und ist mit Hilfe eines Überwachungs- und eines Sauerstoffgerätes immer in Alarmbereitschaft, um ihr Kind mit Sauerstoff und Hilfsmitteln zu versorgen. Bei extremer Luftnot des Kleinen hat sie schon oft den Rettungstransportwagen gerufen, der Muhammed in die Klinik brachte. „Einmal habe ich schon gedacht, er wäre weg. Er war nicht mehr ansprechbar.“

Eigenen Kiosk aufgegeben, um die Kinder zu versorgen

Zusammen mit ihrem Mann Mehmet, der sie bei diesen Einsätzen im Wechsel unterstützt, hat sie bis Ende 2018 selbstständig einen Kiosk in der Iserlohner Innenstadt betrieben. Den mussten sie schließen, um sich um die Kinder zu kümmern – ein Elternteil war oft mit dem Kleinen im Krankenhaus. Die fünfköpfige Familie lebt beengt in einer 64 Quadratmeter großen Wohnung in der Innenstadt.

„Durch die Zeitung habe ich von dem Medikament erfahren und unseren Arzt gefragt, ob wir die Spritze bekommen könnten“, erzählt Seyhan Büyük. Die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, die, bis ihre Kinder auf die Welt kamen, in der Schillerapotheke arbeitete, hofft auf eine baldige Zulassung des bisher nur in den USA zugelassenen Medikaments. „Unser Arzt hat gesagt, wir sollen abwarten, bis es in Deutschland zugelassen wird. Ich habe mich bei Novartis gemeldet. Die haben mich an ihr Tochterunternehmen Avexis weitergeleitet.“

Seyhan Büyük (30) will jede Chance nutzen und alles unternehmen, damit es ihrem todkranken Sohn Muhammed Mustafa (2) besser geht. Foto: Michael May

Seyhan Büyük hegt die Hoffnung, dass ihr Arzt ihr eine entsprechende Empfehlung schreibt und dass es klappt. Bisher behandelt er ihren Kleinen mit einem anderen Medikament, das er alle vier Monate bekommt, aber die Behandlung sei sehr belastend. Das zahlt die Krankenkasse. Aber sie setzt all ihre Hoffnungen darin, dass sie bei der Lotterie berücksichtigt wird und dann das Medikament für eine Gen-Therapie bekommt, das angeblich mit einer Dosis die Krankheit besiegen könne.

Wie berichtet, verlost der Schweizer Pharmakonzern ­Novartis seit letzter Woche Zolgensma-Behandlungen für 100 Babys. Es soll sich mit rund zwei Millionen Euro um das teuerste Medikament der Welt handeln. Es soll Kindern unter zwei Jahren verabreicht werden, die an spinaler Muskelatrophie leiden, die in schweren Fällen unbehandelt zu einem frühen Tod führen soll. „Man will jede Chance nutzen und alles unternehmen, damit es dem Kind besser geht“, erzählt die besorgte Mutter, die zu diesem Thema bereits von verschiedenen Fernsehteams interviewt wurde, zuletzt im Videochat mit Stern-TV. Auch wenn ­Muhammed Mustafa im Dezember zwei Jahre alt geworden ist, hofft sie, dass er das Medikament bekommt.

Über Patienten-Anwalt erhofft sich die Familie Hilfe

Über den Patienten-Anwalt Joachim Kaiser, der für einen betroffenen Jungen aus Stuttgart zum ersten Mal das teure Medikament erstritten hatte, will sie versuchen, bei der Lotterie den Zuschlag zu erhalten oder ein Spendenkonto eröffnen – denn die Krankenkasse übernimmt nicht alle Hilfsmittel.

Wie Seyhan Büyük weiter erklärt, will sie mit ihrer Familie nach Bochum ziehen, um bei Bedarf schneller in der Kinderklinik des St. Josef-Hospitals in Bochum-Grumme behandelt zu werden. Dort suchen sie dann auch eine größere Wohnung, wo der kleine Muhammed ein eigenes Zimmer bekommen soll. Derzeit schläft er mit seinen Geschwistern und seiner Mutter in einem Zimmer, in dem auch das Beatmungsgerät, das Überwachungsgerät, der Inhalator und das Schleim-Absaug-Gerät immer wieder zum Einsatz kommen.