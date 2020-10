Foto: Michael May

Polizei Seniorin beim Einkaufen in Iserlohn Geld und Handy gestohlen

Eine Seniorin wurde am Montagnachmittag zwischen 15.30 und 15.35 Uhr bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt an der Karl-Arnold-Straße bestohlen. Unbekannte Diebe stahlen der Frau aus Letmathe während des Einkaufes das Mobiltelefon sowie die Geldbörse mit Inhalt aus der mitgeführten Handtasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02371/9199-0.