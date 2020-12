„Schnöggel“ in Iserlohn backt Kekse aus Solidarität

Iserlohn. Statt Beifall zu klatschen will das „Schnöggel“ Mitarbeitenden in Krankenhäusern und Pflegeheimen mit selbst gebackenem Gebäck eine Freude machen.

Im „Schnöggel“ ist momentan die allerwichtigste Maßeinheit die „Kekseinheit“. Denn gemeinsam Backen die Mitarbeiter des Cafés am Fritz-Kühn-Platz für einen guten Zweck: Weil Beifall klatschen nicht genug für das „Schnöggel“ ist, werden jetzt Backwaren für die Pflegekräfte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten gebacken. Als kleine Aufmerksamkeit für eben jene, die momentan keine Zeit haben, um selbst Weihnachtskekse zu backen.

Und so werden jetzt Kuchen für die einzelnen Stationen des evangelischen Agaplesion-Krankenhauses Bethanien und des Elisabeth-Hospitals gebacken, sowie Kekse für die Mitarbeiter in den jeweiligen Verwaltungstrakten, den Palliativpflegedienst Bethanien, die städtischen Kindertagesstätten sowie der AWO in Iserlohn und Hagen. Meinolf Remmert, der bei der AWO Projektverantwortlicher für das „Schnöggel“ ist, kontaktierte die Einrichtungen direkt und konnte so unkompliziert die süßen Waren an die richtigen Leute bringen. Nur bei den Iserlohner Altenheimen hat sich bisher nur eines zurückgemeldet. „Hoffentlich melden die sich noch, das können sie auch gerne noch tun“, wünscht sich Remmert. Auch die übrigen Kindergärten will er noch kontaktieren – um so vielen Menschen wie möglich als Zeichen der Solidarität in dieser Corona-Adventszeit eine Freude zu machen.

Backaktion sorgt dafür, dass Mitarbeiter ausgelastet sind

„Wir haben jetzt erstmal genug zu backen“, vermeldet der Koch des Café-Restaurants am Fritz-Kühn-Platz unterdessen. Und das ist auch ein Ziel der Aktion, erklärt Remmert: Das „Schnöggel“ ist eine Beschäftigungsinitiative von IGW und AWO, die 15 Langzeitarbeitslosen eine neue berufliche Chance geboten hat. Die Backaktion sorge daher auch dafür, dass die Angestellten in Arbeit bleiben, erklärt Remmert. Denn die kleine Karte mit Abholdienst und Waffelverkauf, die das „Schnöggel“ aktuell bietet, sei wie in den meisten anderen Betrieben auch nicht ausreichend, um in finanzieller Hinsicht auszureichen. „Zum Glück haben wir zwei starke Träger im Rücken, trotzdem fallen die zwei umsatzreichsten Monate im Jahr weg“, so Remmert.

Darüber hinaus kocht das Team neben der Backaktion und dem normalen Tagesgeschäft ab sofort bis Ende Dezember an zwei Tagen in der Woche, zum einen für das Quartier, zum anderen für die Werkstatt im Hinterhof. Um die 60 bis 70 einfache warme Mittagsmahlzeiten in der Woche sollen den Menschen durch den Dezember helfen, der in diesem Winter natürlich auch unter den Corona-Maßnahmen besonders schwierig sei. Das Rohmaterial für die Speisen konnte dank einer Spende beschafft werden. Ob das Projekt auch im neuen Jahr weitergeht, weiß Remmert noch nicht. Das hänge zum einen von der Entwicklung der Pandemie ab, aber auch von der Unterstützung: „Eine Mahlzeit kostet rund zwei Euro. Wenn sich ein Spender findet, wäre das natürlich eine andere Ausgangssituation.