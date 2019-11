Iserlohn. Unvergesslicher Nachmittag mit Selbstgebackenem, vorweihnachtlicher Musik und dem Nikolaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Schmückis“ beglückten 50 Seniorinnen

Die Premiere der Weihnachtsfeier für Seniorinnen, zu der das Schmückende Beiwerk am Samstagnachmittag erstmals in den Löbbeckesaal des Parktheaters eingeladen hatte, war ein voller Erfolg. Nicht nur die etwa 50 Damen, die so einen unvergesslichen Nachmittag in vorweihnachtlicher Atmosphäre verbrachten, strahlten übers ganze Gesicht. Auch die 16 Aktiven vom Schmückenden Beiwerk freuten sich, bescherten sie den Damen doch so eine Freude.

Mit Kaffee und Selbstgebackenem bewirteten die Frauen des Schmückenden Beiwerk rund um Gerlinde Hampe ihre Gäste zunächst. Danach sorgte der Kindergarten „Kleine Strolche“ mit einem Auftritt für musikalische Unterhaltung, dabei ließen die Kinder die Herzen der älteren Damen höherschlagen. Anschließend übernahmen Thomas und Lukas von der Akkordeongruppe der Artillerie das musikalische Rahmenprogramm und stimmten die Teilnehmerinnen mit vorweihnachtlicher Musik auf die besinnliche Zeit ein. Lautstark sangen die Damen mit, als der Nikolaus in Person von Manfred Dirkling vom IBSV-Stab den Saal betrat. Er erzählte den Seniorinnen von seinen herzergreifenden Auftritten als Nikolaus. Natürlich kam der Mann im roten Mantel nicht mit leeren Händen und überbrachte jeder Frau ein individuelles Geschenk. Im Vorfeld hatten die Damen, die teils ganz allein oder auch sozial benachteiligt sind, bei der Anmeldung Wünsche äußern dürfen: angefangen von einem Paar neuen Hausschuhen über ein Nachthemd bis hin zu einem Pfund Kaffee. Als dann die eigentlich simplen Wünsche erfüllt wurden, war die Freude riesig und das gemeinsame Abendessen im festlich dekorierten Saal ein Bonbon obendrauf.

Unterstützung durch das „HeimatCrowdFunding“

Möglich war die Weihnachtsfeier für Seniorinnen dadurch, dass das Schmückende Beiwerk vom „HeimatCrowdFounding“ unterstützt wurde. Sonst wäre solche eine Feier finanziell gar nicht stemmbar gewesen. Gerlinde Hampe war zudem froh, dass ihre Mitstreiterinnen so tatkräftig mit anpackten.

Lange Zeit, um sich auszuruhen, haben die „Schmückis“ nicht. Am Sonntag, 1. Dezember, sind sie von 13 bis 21 Uhr in der Europahütte auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt anzutreffen und verkaufen dort frische Waffeln und traditionelle Räuchermännchen – natürlich auch wieder für den guten Zweck.