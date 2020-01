Schauspielensemble Iserlohn setzt auf Sarkasmus

Das Schauspielensemble startet mit dem gesellschaftskritischen Stück „Bürgerwehr“ ins neue Jahr. „Das Stück passt zu uns. Es wartet mit acht schrägen Typen auf, von denen jeder eine Leiche im Keller hat“, erklärt Regisseurin Uta Preuße am Rande einer der letzten Proben zum bitterbösen Komödienstoff von Alan Ayckbourn. „Und es ist hochaktuell.“

Nachdem bei ersten Proben im Jahr 2018 Umbesetzungen und Terminabstimmungen zu Verzögerungen führten, erlebt das Schauspiel jetzt seine Premiere am 31. Januar im Studio des Parktheaters. Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Hilda und Martin Massie, Traumrollen für Annette Petereit und Matthias Hay. Das christlich-humanistisch geprägte Geschwisterpaar ist gerade in die idyllische Siedlung gezogen und lädt die Nachbarn zum Tee ein.

Die Einweihungsparty mit den neuen Nachbarn entwickelt durch Missverständnisse und jede Menge Tratsch über die vermeintliche Gefahr aus der Sozialsiedlung nebenan eine ungewollte Eigendynamik. Als dann noch der geliebte Gartenzwerg Monty zu Bruch geht, sind sich die Nachbarn einig: Sie müssen handeln. Was folgt, ist die Gründung einer Bürgerwehr sowie Sicherheits- und Moralausschüssen und Krieg gegen das Böse. Aber nach der schwarzhumorigen Devise „Erst Tee, dann Krieg!“

Siedlung verwandelt sichin Hochsicherheitstrakt

Die schmucke Siedlung verwandelt sich in einen Hochsicherheitstrakt mit Zäunen, paramilitärischen Schlägertypen, einem Pranger zu Abschreckung, Flutlichtanlage und einer Zugangskontrolle. Die paranoid erscheinenden Bewohner des feinen Bürgerviertels, die alle ihre eigenen Geheimnisse haben, leben in einer Parallelwelt ohne Vertrauen in die Polizei, Recht und Ordnung und nehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand.

Fatal: Moralapostel Martin bezahlt seinen gut gemeinten „Bürgerwehr“-Einsatz mit seinem Leben. Immerhin wird ihm zu Ehren ein Park eingeweiht. „Dumm nur, dass das Böse nicht ausschließlich jenseits des Schlagbaums lauert, sondern schon seit langem unter ihnen ist“, heißt es in dem Pressetext des Schauspielensembles. „So richtet sich die Schraube aus Spießigkeit, diffusen Ängsten und Hysterie schon bald gegen sie selbst.“

In weiteren Rollen des Schauspielensembles, das in dieser Inszenierung auf sarkastische Überzeichnung setzt: Jürgen Messingfeld als der Frührentner Rod Trusser, Martina Hartwig (Dorothy Dogget), Jessica Raschke (Amy Janner), Ralf Geyer (Gareth Janner), Wolfgang Ehrlich als Luther Bradley, Dagmar Langner als seine Frau, Magda Bradley. Den Part der Souffleuse übernimmt Marlene Gronotte.