Iserlohn. Florian Schroeder kommt ins Parktheater und spricht vorher über seine Anfänge, die Satire und sein Programm

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Satire ist wie guter Journalismus“

Florian Schroeder ist Kabarettist, Autor, Kolumnist, Hörfunk- und Fernsehmoderator – und hoffentlich nicht abergläubisch. Denn er kommt ausgerechnet am Freitag, den 13. Dezember, mit seinem satirischen Jahresrückblick „Schluss jetzt!“ ins Parktheater nach Iserlohn. Darin analysiert, kommentiert und parodiert er. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltages. Zwölf Monate in zwei Stunden Programm. Vorher schon mal zwölf Fragen in 300 Zeilen.

Mit 14 spielen die meisten Jungs Fußball oder hocken vor dem Computer – Sie standen in dem Alter das erste Mal bei Harald Schmidt auf der Bühne und haben Prominente parodiert. Wie ist es dazu gekommen und wissen Sie noch, wen Sie damals nachgemacht haben?

Natürlich, unvergessen. Ich habe Zuhause am Kassettenrekorder eine Kassette aufgenommen mit Prominenten, die ich damals parodiert habe. Das war im Jahr 1993. Entsprechend originell waren meine Parodien: Helmut Kohl, Udo Lindenberg und Norbert Blüm. Dazu muss man sagen, das hat 1993 nun wirklich jeder gemacht, der was auf sich hielt. Diese Kassette habe ich an den WDR geschickt, weil ich der Auffassung war, dass es für mich Zeit wird, meine Fernsehkarriere zu starten. Nicht, dass ich zu alt bin. Und dann bekam ich diesen Auftritt, in dem ich 30 Sekunden bei Oma Sharif in einer Garage die drei Jungs parodieren konnte.

Wie ist das angekommen?

Sehr gut, das hat gut funktioniert. Die Leute haben gelacht. Ich bin allerdings nicht sicher, ob sie über meine Parodien und den Text gelacht haben oder eher über den lustigen, unförmigen Jungen mit seinem aus der Zeit gefallenen Pullover, den Mutti ihm rausgelegt hatte. Ich glaube es war eher Letzteres.

War das trotzdem für Sie die Initialzündung, zu sagen: Jetzt habe ich richtig Lust auf die Bühne?

Ja, da habe ich – wie man so sagt – Feuer gefangen und wollte richtig rauskommen. Bis dahin war ich eher Außenseiter in der Schule, plötzlich drehte sich das. Die Mitschüler haben das natürlich alle im Fernsehen gesehen und dann war ich auf einmal der lustige Typ, der eben auch Prominente parodiert. Dann habe ich angefangen, meinen Sportlehrer zu parodieren. Und plötzlich war ich da auf der Seite der Gewinner in der Schule.

Mittlerweile sind Sie Kabarettist, Autor und Moderator – in welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?

In allen. Das sind so unterschiedliche Aufgaben. Es ist was anderes, ob man auf der Bühne oder im Fernsehstudio steht. Das befruchtet sich aber gegenseitig. Beim Fernsehen lernt man für die Bühne und umgekehrt. Es ist aber auch ganz schön, allein zu sein und Texte zu schreiben und nur mit sich ins Gericht zu gehen und sich zu überlegen, was ist mein nächstes Thema, was interessiert mich, womit möchte ich die Leute unterhalten. Deswegen habe ich da keine Präferenz.

Wir bleiben mal beim Kabarett: Wie wichtig ist in der heutigen Zeit das Politkabarett?

Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff politisches Kabarett, weil es immer sehr bieder klingt, gerade in Deutschland. Ich spreche lieber von Satire, das ist breiter. Ich finde sie überaus wichtig – gerade heute, da viele Leute das Gefühl haben, es sei überall Apokalypse, wir stehen am Abgrund, es geht alles nicht mehr weiter und wir werden alle sterben. Da ist es ganz wichtig, dass auch in einer Zeit der maßlosen Überinformation und auch Desinformation, Menschen das Ganze einordnen. Das können zum Teil Medien durch klassischen Journalismus tun, das kann man aber auch tun, in dem man die Leute unterhält und Dinge und Aspekte aufzeigt, für die die Nachrichten keine Zeit haben. Das ist die Aufgabe des Komikers oder des Satirikers, da weiterzumachen, wo der Journalismus aufhört.

Inwiefern haben sich Satire und Kabarett in den letzten Jahren verändert?

Es hat sich zunächst dadurch positiv verändert, dass die Satire oder das Kabarett – das ja beides für sich beansprucht, gesellschaftspolitisch relevant zu sein – durch die Stand Up-Comedy positiv beeinflusst wurde. Durch die Comedians ist alles etwas schneller, überraschender, auch zeitgemäßer geworden. Vielleicht etwas weniger behäbig, als das Kabarett lange war. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Satire wieder zu einer Instanz zurückentwickelt, die im politischen Diskurs eine Rolle spielen will und soll. Und das finde ich, ist eine sehr positive Entwicklung. Da hatten wir schon Zeiten, in den Nullerjahren, wo als Satire galt, was heute maximal als mittelmäßige Comedy durchgehen würde. Ich erinnere an Witze über Angela Merkels Frisur oder Mundwinkel. Der dritte Aspekt ist der des Internets. Das ist erst einmal eine Quelle, die super ist, weil man selbst als Komiker ohne größeres Recherchenetzwerk Zugriff auf wesentlich mehr Inhalte hat. Wir alle können uns heute wesentlicher schneller umfassend informieren als früher. Aber klar gibt es auch sehr viel Hass und unmittelbare Kommunikation, was dafür sorgt, dass man präziser wird, genauer recherchiert und das, was man sagt, auch genauer überprüft. Das geht natürlich auf Kosten der Leichtigkeit.

Unsere Jobs scheinen sich in einigen Punkten zu ähneln . . .

Ja! Ich glaube, dass gute Satire nichts anderes ist, als guter Journalismus – nur, dass die Satire mehr darf als der Journalismus. Wir können assoziativer sein, wir können mehr zuspitzen, wir können übertreiben, assoziativere Zusammenhänge herstellen.

Ihr Live-Programm mit dem Sie unterwegs sind trägt den Titel „Ausnahmezustand“ – wie würde denn der Normalzustand aussehen?

Das ist eine gute Frage. Den Normalzustand zu beschreiben ist immer schwierig, weil der Normalzustand das sein sollte, was permanent ist. Und der Ausnahmezustand ist – wie es der Name schon sagt – eine Ausnahme. Aber heute ist scheinbar pausenlos Ausnahmezustand – mindestens unterstellt. Die Inflationierung dieses Begriffs hat ja fast perverse Züge angenommen. Jeder lebt permanent im Ausnahmezustand. „Irgendwo auf Malle sind zwei Leute umgekippt: Ausnahmezustand auf Malle – zwei Besoffene gefunden!“ Und das ist eine Gefahr. Denn durch die andauernde Benutzung dieses Begriffs wird in den Menschen eine andauernde Angst implementiert. „Oh es ist wieder Gefahrenzustand.“ Das ist auch eine Möglichkeit, Menschen klein zu halten und Unterwerfung herbeizuführen. Denn wenn man einem Menschen lange genug sagt, „Achtung, Achtung, Achtung. Es ist gefährlich hier“, dann wird er sich dem irgendwann anpassen und in einem permanenten Angstzustand leben. Und Angst ist, das ist das große Problem, sehr leicht beherrschbar.

Kommen wir zu ihrem satirischen Jahresrückblick, mit dem Sie am 13. Dezember in Iserlohn zu Gast sind. Die Geschehnisse in der Welt haben Ihnen dafür mit Sicherheit jede Menge Stoff geliefert. Hatten Sie Probleme, alles in zwei Stunden unterzubekommen, ohne etwas essenziell Wichtiges wegzulassen?

Ich kann alles unterbringen, was wirklich wichtig ist. Nichts essenziell Wichtiges wird weggelassen aber es gibt natürlich Kleinigkeiten, die dann nicht auch noch unbedingt erwähnt werden müssen. In diesem Jahr gibt es einfach Großthemen, an denen man nicht vorbeikommt.

Die da wären?

Das ganz große Thema des Jahres ist natürlich die gesamte Klimapolitik – und daran hängt ja so unendlich viel. Das geht von Greta über Proteste, Fridays for Future, dürfen Schüler während der Schulzeit demonstrieren oder ist das nur ein Vorwand, um die Schule zu schwänzen, bis hin zur moralischen Komponente, Flugscham und dem Klimapaket der Bundesregierung. Das ist ein Themenkomplex, da kann ich nicht sagen, ich mach mal fünf Minuten Klima. Dem muss ich mich auch in einer angemessenen Komplexität widmen. Das zweite große Thema ist natürlich Mobilität: Ein paar Lungenärzte sagen, die Stickstoffwerte sind gar nicht so schlimm, wie man gedacht hat – daraufhin setzten sich viele Stuttgarter mehrere Stunden hinter ihren Auspuff; SUV-Verbote, Andy Scheuer fährt auf dem E-Scooter durch die Gegend und denkt, das ist die tollste Erfindung, ist aber viel umweltschädlicher als alles andere. Und das dritte große Thema ist die Populistendämmerung: Amtsenthebungsverfahren bei Trump, Boris Johnson scheitert mit dem Brexit und an sich selbst, Höcke bricht Interviews ab, weil er zu emotionalisiert ist, Strache lässt sich auf Ibiza bei der Korruption filmen. Da sieht man ein bisschen Hoffnung – nämlich, dass die Populisten immer noch in der Lage sind, sich trotz aller Gefahr selbst zu zerstören.

Sie haben gerade ein paar Namen genannt. Gibt es welche, die für Sie eine Jobgarantie bedeuten?

Nein, ich mache mich überhaupt nicht von Personen oder Namen abhängig. Ich bin ausschließlich von meinem Interesse abhängig. Wenn ich sagen würde: „Oh, wenn der weg ist habe ich ein Problem“, dann hätte ich wirklich eins. Figuren kommen und gehen und das ist auch nicht das Kennzeichen der Satire, sich nur an Personen abzuarbeiten.

Wenn Sie das Jahr Revue passieren lassen – wie sieht Ihr ganz persönlicher Jahresrückblick aus und welche Wünsche hätten Sie für das kommende Jahr?

Was meinen persönlichen Jahresrückblick angeht, müsste ich die Privatperson Florian Schroeder fragen. Aber die gibt keine Interviews. Und für das nächste Jahr würde ich mir wünschen, dass bei Trump das Amtsenthebungsverfahren funktioniert. Dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und dass in Großbritannien Labour gewinnt, anschließend der Brexit scheitert und die Briten bleiben. Das wären meine ganz großen Wünsche für das nächste Jahr.