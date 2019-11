Iserlohn. Nach der Beratungsarbeit übernimmt Patricia da Cruz Santos die Frauengleichstellungsstelle.

„Sanfter Einstieg“ in neue Aufgaben

Die Neuauflage des Frauenstadtbuchs für Iserlohn ist eines der ersten Projekte, das die neue Gleichstellungsbeauftragte Patricia da Cruz Santos anpacken will. „Das Iserlohner Frauenstadtbuch von 2011 möchte ich als Orientierung für die Gruppen aktualisieren“, erklärte die 34-Jährige bei der offiziellen Vorstellung. Die Nachfolgerin von Judith Mühlenhoff hatte im März als Beraterin für Mädchen und Frauen in schwierigen Lebenssituationen angefangen und im Juli die Gleichstellungsarbeit kommissarisch übernommen. „Das war für mich ein sanfter Einstieg in die Arbeit der Gleichstellungsstelle“, erklärt sie. Sie erhielt dabei Unterstützung von der Verwaltungskraft Nicola Ackermann, die ihr auch weiterhin zur Seite steht.

In Iserlohn aufgewachsen, war die Stenner-Abiturientin nach dem Studium der Germanistik und Erziehungswissenschaften in Wuppertal zunächst als Sozialpädagogin für verschiedene Zielgruppen und soziale Projekte in Düsseldorf und Dortmund aktiv. Während dieser Tätigkeiten wurde sie intensiv mit frauen- und gleichstellungsrelevanten Fragestellungen konfrontiert.

Nach einem Jahrzehnt inDüsseldorf zurückgekehrt

Nachdem sie gut ein Jahrzehnt in Düsseldorf verbrachte, zog es sie letztes Jahr wieder Richtung Heimat. Dank ihrer Arbeit als Beraterin für Frauen und Mädchen konnte sich Patricia da Cruz Santos ein Bild vom aktuellen Bedarf in Iserlohn machen und damit bereits eigene Themen für die zukünftige Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte ermitteln: Schutz vor häuslicher Gewalt, Chancengleichheit, Abbau von geschlechtsbasierten Benachteiligungen im Beruf und Parität in der Politik sind Themen, die ihr am Herzen liegen. „Es wird bei der Aufgabenvielfalt notwendig sein, Schwerpunkte zu setzen, um allen Themen gleichermaßen gerecht zu werden“, so Patricia da Cruz Santos. Sie will bestehende Netzwerke innerhalb sowie außerhalb der Verwaltung ausbauen und weitere Kooperationspartner suchen. Zu den etablierten Gruppen gehören die 1988 gegründete Iserlohner Frauen-Arbeitsgemeinschaft, der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt im MK, der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis und auf Landesebene die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsstellen NRW.

Außerdem möchte die neue Gleichstellungsbeauftragte bestehende Veranstaltungen und Projekte wie den Fanny-van-Hees-Preis erhalten, sich aber auch Raum für neue Ideen lassen. „Neben der Arbeit in der Kommune hat auch die Mitwirkung an personellen Entscheidungen und Maßnahmen innerhalb der Verwaltung – und damit die Erfüllung des Gleichstellungsauftrages nach dem Landesgleichstellungsgesetz – für mich hohe Priorität“, sagt da Cruz Santos und erklärt weiter, sie sei motiviert, in guter Zusammenarbeit mit der Dienststelle die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie den Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen und Männern in bestimmten Beschäftigungsbereichen voranzutreiben. Denn von den 94.701 Iserlohnern bilden Frauen mit 51 Prozent die Mehrzahl. Von rund 17.000 Beschäftigten sind 67 Prozent weiblich.

Bis zur Neubesetzung der Stelle der Frauen- und Mädchenberatung wird die Gleichstellungsbeauftragte die Beratungstätigkeit mit erhöhten Arbeitsstunden fortführen und für Bürgerinnen ansprechbar bleiben. Der Bedarf nach Beratung, insbesondere beim Thema Trennung und Scheidung, wie auch Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz, ist hoch. „Die Stelle ist mit 19,5 Stunden ausgeschrieben. Ich freue mich, wenn eine fachkundige Kollegin gefunden wird und damit das Team in der Gleichstellungsstelle komplett ist.“ Bis zum 4. Dezember ist können sich Interessierte bewerben. Die Stelle hat die Schwerpunkte Beratung, Konzeption und Durchführung von Gruppenangeboten für Frauen und Mädchen in Konflikt- und Krisensituationen, wie Trennung, Scheidung und Gewalterfahrung.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter „Arbeitgeber Stadt Iserlohn“ oder direkt bei Patricia da Cruz Santos. Die Gleichstellungsstelle befindet sich im Rathaus I, Raum U-102 im ersten Untergeschoss am Schillerplatz 7. Erreichbar ist Patricia da Cruz Santos unter 02371/217-1330 oder per E-Mail an Patricia.daCruzSantos@iserlohn.de.