Die Wortwahl ist in der Krise ja sehr unterschiedlich. Wenn es um die Umsetzung der derzeitigen Maßnahmen zur Verlangsamung der Pandemie geht, heißt es offiziell Kontaktsperre. Wahlweise ist auch von einem Versammlungsverbot zu lesen. Minister Laumann greift zu härteren Ausdrücken, indem er „Zusammenrottungen“ unterbinden will. Achim Rabenschlag kommt hingegen vom Fußball, weswegen er vor und in der „Werkstatt im Hinterhof“ an der Oberen Mühle in Corona-Zeiten keine „Rudelbildung“ mehr sehen will.

Das klingt nicht nur sportlich, die Umsetzung war es wohl auch im wörtlich Sinne. Bei seiner Klientel stehe die Sucht ganz klar an erster Stelle, sagt der Leiter der AWO-Einrichtung für Suchtkranke. Durchzusetzen, dass der Tagesaufenthalt schlossen ist, dass es bei gutem Wetter auch draußen auf dem Bürgersteig und der Straße keine Treffen mehr gibt, und dass die Methadonausgabe in der angegliederten Praxis von Dr. Martina Harbrink-Schlegel montags und donnerstags geordnet und mit zwei Metern Abstand in der Warteschlange anzulaufen hat, sei ein langer Weg gewesen.

Grundsätzlich sei die Werkstatt weiter geöffnet – wenn auch nur im Notbetrieb und mit wenigen freiwilligen Helfern. Und eben ohne Aufenthalt im Thekenbereich. Die Beratung finde nur noch telefonisch oder mit Abstand an der Eingangstür statt. Dort befindet sich auch ein Ausgabetisch mit gespendeten Lebensmitteln vom Förderverein oder „Alles Frische Nowak“, an dem sich die Werkstatt-Besucher bedienen können.

Überhaupt könne man in Iserlohn über eine Versorgung mit Lebensmitteln nicht meckern. Nachdem die „CariTasche“ an der Pütterstraße wegen Corona geschlossen worden sei, habe sich schnell ein Hilfsnetzwerk mit dem „Lichtblick“, dem Streetworker Uwe Browatzki, der Initiative „Iserlohn hilft“, der Flüchtlingshilfe und anderen Akteuren gebildet, von dem auch seine Klienten in der Krise profitierten.

„Der Wegfall der sozialen Kontakte ist das wirkliche Problem“, sagt Rabenschlag. Seine Leute hätten quasi ihr Wohnzimmer verloren, haben keine Kontakte mehr, keine Gespräche. Seit vielen Jahren kämpft er mit seinem Team und seinem Angebot gegen die Vereinsamung, gegen die Isolierung und Abkapselung der Suchtkranken und für ein Höchstmaß an sozialen Kontakten. Nun muss er das Gegenteil verordnen. „Wenn das alles vorbei ist, können wir wahrscheinlich an vielen Stellen wieder bei Null anfangen und Leute aus ihrer Isolation heraus holen.“

Methadon-Ausgabe an die Hochrisikogruppe

Ganz ähnliches beschreibt auch Martina Harbrink-Schlegel in ihrer Praxis. Die medizinische Versorgung sei weiterhin gut gewährleistet. Die Ausgabe des Methadons erfolge an der Praxistür, und obwohl bisher kaum Schutzausrüstung bei ihr angekommen sei, versuche sie ihr Team und auch ihre Patienten möglichst gut zu schützen. „Bei meinen Patienten kommt zuerst die Sucht und erst dann die Gesundheit, weswegen sie auch in Krisenzeiten ihr Verhalten nicht sofort ändern.“ Und das, obwohl fast alle ihre Patienten mit zahlreichen Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe zählen. Infizierungen habe es bisher aber nicht gegeben.

Dadurch, dass derzeit aber alle Einrichtungen, die sie aufsuchen, geschlossen sind, fielen ihre Patienten einmal mehr auf andere Weise durch das Netz. „Sie haben überhaupt keine Bleibe mehr. Keinen Ort, um sich aufzuwärmen.“ Sie hätten keinen Zugang zu Duschen, zu Waschmaschinen und die meisten hätten auch kein Internet oder Facebook, weswegen sie gar keine Kontakte mehr haben. „Das alles fehlt und macht diese Menschen sehr anfällig.“ Und die Gruppe ihrer Patienten wird größer. Denn Geldquellen versiegen, und auch die Lieferketten illegaler Drogen, allen voran Heroin, seien unterbrochen.

Deswegen melden sich derzeit auch drogenkranke „Freelancer“, die sich vorher auf anderem, illegalen Weg versorgt haben, oder drogenkranke Prostituierte, die keine Einnahmen mehr haben, für ihr Substitutionsprogramm an, um Methadon zu bekommen.

Eine andere Schwierigkeit werfen auch Lieferengpässe bei Medikamenten auf. Impfstoffe seien nur wenige auf dem Markt, auch Psychopharmaka und viele andere Mittel seien immer wieder schwer zu bekommen. Neu sei nun aber gewesen, dass die übliche Rezeptur des Methadons nicht mehr hergestellt werden konnte, weil der Grundstoff Glycerol auch für Desinfektionsmittel benötigt werde und schlicht nicht mehr zur Verfügung stand. Die neue Rezeptur ohne Glycerol habe ein anderes spezifisches Gewicht, auf das sie ihren Ausgabeautomaten aber inzwischen erfolgreich umgestellt habe. Das sei anfangs schwierig gewesen, inzwischen Laufe die Ausgabe aber wieder reibungslos.