Rheinener sorgen sich um ihr Domizil

Erfreuliche und weniger erfreuliche Themen standen am Silvestervormittag beim inzwischen schon traditionellen Jahresrückblick der Dorfgemeinschaft Rheinen auf dem Programm. Die Vorsitzende Doris Mikus hatte zunächst in ihrer Begrüßung erklärt, dass sie und ihre Mitstreiterinnen, die das Ganze vorbereitet hatten, „positiv entsetzt“ seien. Grund dafür war der große Andrang von Besuchern, für die noch Tische und Stühle herbeigeschafft werden mussten.

„Vor genau einem Jahr stand ich hier und konnte auf etwa 18 Veranstaltungen zurückblicken, in diesem Jahr waren es nur acht“, so Doris Mikus. Trotz der geringeren Anzahl sei die Resonanz sehr gut gewesen – ob beim Osterfeuer, Lichterspaziergang, Kreativ- und Genussmarkt. Bilder von Kevin Stüker hatte Ulla Müller wieder in einer Fotoshow zusammengestellt. Neben den Höhepunkten, die vom Vorstandsteam angeboten worden waren, habe es auch eine Menge Veranstaltungen der einzelnen Gruppen gegeben, wie beispielsweise Boule-Turniere und Fahrten.

Dankeschön-Frühschoppen für alle Helfer

Das alles sei nur möglich, weil viele Helfer mit anpacken würden. „Ich bin stolz, dass wir so eine tolle Gemeinschaft sind, aber Ihr seid diejenigen, die das möglich machen“, betonte die Vorsitzende, die alle Unterstützer zu einem Frühschoppen Ende Januar einlud.

Beim Rückblick auf das Rheinener Weihnachtsdorf konnte sich Doris Mikus einen Seitenhieb in Richtung Iserlohner Stadtmarketing nicht verkneifen. „Man kann von der Gestaltung des Iserlohner Weihnachtsmarktes ja halten, was man will. Nicht in Ordnung war die Aussage von Herrn Matthiessen, dass er auch alle Märkte rundherum besucht habe. Wer hat ihn hier gesehen? Niemand. Gerne hätten wir Herrn Matthiessen heute hier begrüßt, um ihm zu zeigen, wie Stadtmarketing ehrenamtlich funktioniert.“

Unter das Stichwort „unerfreulich“ fällt die Tatsache, dass im nun vergangenen Jahr ein Schaden am Dach des alten Gebäudeteils des Dorfgemeinschaftshauses aufgetaucht war. Während eines Rundgangs mit Vertretern des Kommunalen Immobilienmanagements (KIM) sei dies aufgefallen, seitdem werde einvernehmlich nach einer Lösung gesucht. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut, wir haben schon ganz viele Gespräche geführt“, unterstrich Doris Mikus. Sie gestand, dass sie „geheult“ habe, als von KIM-Seite ein Wiederaufbau als nicht wirtschaftlich eingeschätzt wurde. Zwei Gutachter und ein Dachdecker hätten dies bestätigt, ein Zimmermann sehe die Sache deutlich positiver. „Wir würden den Dachboden nicht mehr nutzen, aber es könnte tatsächlich zu einem Abriss kommen“, kündigte Doris Mikus an. Sie blickt noch optimistisch in die Zukunft und bat daher die anwesenden SPD-Mitglieder – Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag, Stadtverbandsvorsitzende Eva Kitz und Bürgermeister-Kandidat Martin Luckert – darum, noch nichts zu unternehmen. Durch den Schaden an dem mehr als 100 Jahre alten Bereich des Gebäudes müssen die Turngruppen im Vortragsraum üben, was ein regelmäßiges Tische- und Stühlerücken nach sich zieht.

„Zeitkapsel“ soll 2029 geöffnet werden

Die „Zeitkapsel“ wurde an der Stele vor dem Dorfgemeinschaftshaus vergraben. Foto: Privat

Ob die Besucher am Silvestervormittag den Wunsch nach einem heilen Dach für das Dorfgemeinschaftshaus auf den Zetteln, die verteilt wurden, notiert haben, steht nicht fest. Klar ist aber, dass die Zettel mit Erwartungen und den schönsten Erlebnissen in der „Zeitkapsel“ in Form einer Thermosflasche gelandet sind. Vergraben an der Stele vor dem Haus, soll sie am 31. Dezember 2029 ausgebuddelt werden.

Für die kommenden zwölf Monate stehen als Aktivitäten bereits die Kulturnacht und das Spieloasenfest, der Kreativ- und Genussmarkt sowie das Osterfeuer fest.