„Rhapsody in Blue“ blüht bei Familie Haas

Iserlohn. Diesmal schenkt uns Familie Haas einen Blick in ihren Garten - oder besser zwei Gärten, denn einer blüht vor, der andere hinterm Haus.

Auch Familie Haas macht mit bei unserer Serie „#HeimatOase“ und hat uns ein schönes Video aus ihrem Garten geschickt. Eigentlich sind es zwei Gärten, denn sowohl vor als auch hinter dem Haus hat sich die Familie grün eingerichtet. Im Vorgarten fällt die große Rose „Rhapsody in Blue“ ins Auge – und mit ihrem betörenden Duft auch in die Nase. Ganzer Stolz der Hausherrin ist die Schmucklilie, die gerade sage und schreibe 26 Blüten trägt. Noch bis 31. Juli können auch Sie uns Videos aus Ihrem grünen Paradies schicken. Am Ende der Aktion verlosen wir unter allen Teilnehmern einen 250-Euro-Gutschein von Hagebau Holz&Bau Iserlohn. Ihren Beitrag schicken Sie bitte per E-Mail (bei größeren Dateien empfehlen wir Dienste wie WeTransfer) an redaktion@ikz-online.de. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Video bei uns veröffentlicht und Ihr Name genannt wird. Bei der Verlosung ist der Rechtsweg ausgeschlossen.