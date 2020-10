Radio Hauhechel deckt auf

Iserlohn. Fölok-Sendung läuft heute Abend

Die Weltverschwörung hat unsere schöne Stadt erreicht. Panzerknacker, Attila der Hunnenkönig & Co. machen sich bereits breit. Weitere Themen: Corona frisst Sommerlochtiere, Politikversagen – kein Bevölkerungsaustausch in Sicht und ein Veranstaltungshinweis für Hartgesottene. Stargast bei Radio Hauhechel: Eine vegane Molekularbiologin und Astrophysikerin. Gertrud Loh-Mehner, Angela Stüker, Anna Klug und Torsten Tullius decken auf und Alfred Steinsdörfer stemmt wie immer die Technik. Die Fölok-Sendung wird auf den Frequenzen von Radio MK und im Internet auf www.radio-iserohn.de/LiveRadio heute Abend ab 21:04 Uhr übertragen und ist nachträglich in der Mediathek nrwision.dezu hören.