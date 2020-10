Iserlohn. Ein Mann trieb lieber Sport, als sich an die Quarantänemaßnahme zu halten. „FitX“ in Iserlohn musste deshalb 16 Stunden geschlossen bleiben.

„Aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen haben wir vorübergehend geschlossen“, steht auf einem weißen DIN-A4-Zettel, der im Eingangsbereich des Fitnessstudios der Kette „FitX“ am Seilersee hängt. Wer den Gang in das Studio antrat, musste unverrichteter Dinge wieder abrücken – „aufgrund einer Anordnung des lokalen Gesundheitsamtes“, so hieß es auf der Webseite, blieb das „FitX“ geschlossen. Doch was war passiert?

Am Sonntagabend kontaktierte das Ordnungsamt die Polizei: Ein junger Mann halte sich nicht an die behördlich angeordnete Quarantäne und trainiere stattdessen im „FitX“ am Seilersee. „Wir sind als Unterstützung gegen 20.45 Uhr mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes in das Studio gegangen, um den Mann herauszuholen und nach Hause zu bringen“, berichtete Polizeisprecher Dietmar Boronowski am Montag von dem Vorfall.

In der Familie des jungen Mannes habe es einen positiven Corona-Test gegeben, dementsprechend sei auch für ihn eine Quarantäne ausgesprochen worden – an die er sich aber schlichtweg nicht hielt. „Er verstrickte sich in Widersprüche und konnte dann als Kontaktperson ersten Grades identifiziert werden“, bestätigt auch Kreissprecher Hendrik Klein. Der Verstoß gegen die angeordnete Quarantäne stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Bußgeld geahndet.

Daraufhin wurde gegen 23 Uhr das Studio am Seilersee geschlossen, teilte Lena Prautzsch vom „FitX“-Presseteam am Montag mit. Erst am Nachmittag erfolgte dann die Genehmigung des Ordnungsamtes, dass das Fitnessstudio wieder für den regulären Betrieb öffnen dürfe. Damit das möglich war, mussten die Mitarbeiter das Studio gründlich reinigen und desinfizieren, „um auch hier die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten“. Die Trainer und Mitarbeiter seien ohnehin entsprechend sensibilisiert, sodass sie bei jeder Art von Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben. „Nichtsdestotrotz müssen sie in den nächsten Tagen verstärkt auf Symptome achten und diese im Zweifelsfall neben unserer Personalabteilung auch dem Gesundheitsamt melden“, teilt „FitX“ mit.

Fitnessstudios sind auf Mitwirkung der Mitglieder und Trainer angewiesen

Sportler, die am Sonntagabend gemeinsam mit dem jungen Mann, der unrechtmäßig seine Quarantäne unterbrochen hatte, um Sport zu treiben, trainiert haben und in Kontakt ihm standen, werden vom Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert. „FitX“ stehe im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um eine etwaige Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern – auch durch die Einhaltung von Hygieneregeln.

Die Fitnessstudio-Kette „FitX“ sei selbstverständlich darauf angewiesen, dass sich Mitglieder, Mitarbeiter und Interessierte an behördliche Auflagen halten, denn nur so können Fitnessstudios auch für die Dauer der Corona-Pandemie langfristig geöffnet bleiben und sicheres Training in den Studios garantiert werden. „Leider war es bei einem Mitglied nicht der Fall, sodass wir unser Studio kurzfristig schließen mussten“, bedauert „FitX“ den Vorfall.