Quarantäne in Iserlohner Unterkunft ist aufgehoben worden

Die Quarantäne in einer Iserlohner Asylbewerberunterkunft ist aufgehoben. Ein Coronaverdachtsfall hat sich nicht bestätigt.

Iserlohn/Kreis. 106 Coronafälle sind aktuell im Märkischen Kreis durch Labortests bestätigt. Insgesamt befinden sich zurzeit über 800 Personen in Quarantäne.

Die Quarantäne der Asylbewerberunterkunft im Iserlohner Gewerbegebiet Corunna ist vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises aufgehoben worden. Der Verdacht, dass ein Bewohner an Covid-19 erkrankt sei, hatte sich nicht bestätigt.

106 Coronafälle sind aktuell im Märkischen Kreis durch Labortests bestätigt. Insgesamt befinden sich nach Angaben der Kreis-Pressestelle zurzeit über 800 Personen in Quarantäne. Die wichtigsten Infos sammelt der Kreis auf seiner Website. Bei Anrufen beim Gesundheitstelefon könne es derzeit zu Wartezeiten kommen, heißt es.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen sinkt – Stand 27. August – um elf auf aktuell 106 bestätigte Fälle im Kreisgebiet. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet sechs Neuinfektionen seit Mittwoch. Nach einer bestätigten Erkrankung konnten 17 vormals Infizierte als wieder gesundet gemeldet werden – 768 Genesene zählt der Kreis. Durch näheren Kontakt zu einem Angesteckten gelten 694 Personen als Kontaktpersonen – 17 weniger als gestern. Sie stehen unter Quarantäne. Bisher sind im Märkischen Kreis 32 Personen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Der Wiedereröffnung einer Kindertagesstätte in Halver stehe nichts mehr im Wege, berichtet der Kreis. Der zweite Abstrich der als Kontaktpersonen eingestuften Kinder und Betreuer sei bei allen negativ ausgefallen.

Die Gesundheitsdienste wollten am Donnerstag rund 100 Personen testen, darunter auch die Zweitabstriche von Kontaktpersonen einer Kindertagesstätte in Iserlohn und einer Grundschule in Lüdenscheid.

Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.

Die aktuellen Zahlen für die Städte und Gemeinden

Iserlohn: 22 Infizierte, 201 Gesunde, 150 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 1 Infizierte, 68 Gesunde, 15 Kontaktpersonen und 1 Toter

Altena: 4 Infizierte, 12 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 2 Infizierter, 12 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Halver: 9 Infizierte, 47 Gesunde, 51 Kontaktpersonen und 3 Tote

Herscheid: 1 Infizierter, 7 Gesunde und 8 Kontaktpersonen

Kierspe: 4 Infizierte, 24 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 27 Infizierte, 113 Gesunde, 221 Kontaktpersonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 2 Infizierte, 37 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 5 Tote

Menden: 5 Infizierte, 118 Gesunde, 19 Kontaktpersonen und 10 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierte, 3 Gesunde, 2 Kontaktpersonen

Neuenrade: 9 Infizierte, 18 Gesunde und 114 Kontaktpersonen

Plettenberg: 8 Infizierte, 65 Gesunde, 40 Kontaktpersonen und 3 Tote

Schalksmühle: 1 Infizierter, 15 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Werdohl: 10 Infizierte, 28 Gesunde und 24 Kontaktpersonen