Wenn Martin Rietsch alias „2schneidig“ erzählt, dann ist es ruhig in der Sporthalle der Friederike-Fliedner-Schule. Gebannt lauschen die Schülerinnen und Schüler dem Rapper, der ihnen seine Lebensgeschichte erzählt. Als Deutscher mit nigerianischen Wurzeln hat Martin Rietsch bereits seit seiner Kindheit immer wieder Diskriminierung erlebt. Seine ganz persönlichen Erfahrungen teilt er während der zwei Projekttage am Dienstag und Mittwoch mit den Schülerinnen und Schülern. Unter dem Titel „Against Racism – for a better tomorrow“ spricht der Antirassismus-Trainer lebensnah Werte wie Respekt, Menschlichkeit und Achtung an – immer auf Augenhöhe mit den Heranwachsenden.

Der Sänger und Rapper tourt derzeit durch die Schulen im Märkischen Kreis, um mit Schülern verschiedener Altersstufen und Bildungsniveaus Projekte im Rahmen seiner Antirassismus-Kampagne zu gestalten. Für das Projekt hatte sich die Schule beim Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises mit ihrem Anne-Frank-Projekt beworben und die beiden Projekttage gewonnen.

Martin Rietsch tritt mit den Schülern in einen Dialog

Immer wieder tritt der Coach mit den Schülern in einen Dialog: „Ich beginne einen Satz und ihr vollendet ihn.“ „Kaum gestohlen“ wird dann mit „schon in Polen“ ergänzt und erklingt im Chor aus der Schülerschaft. „Das ist wirklich traurig, dass wir überhaupt wissen, wie solche Sprüche zu Ende gehen“, sagt eine Schülerin, woraufhin der Werte-Coach mit den Schülern erarbeitet, wie solche Vorurteile entstehen. Immer wieder können die Schüler dabei von ihren eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus erzählen.

Aber auch Martin Rietsch berichtet immer wieder aus seinem Privatleben. „Ich stand im Supermarkt an der Kasse. Vor mir legte eine Frau ihre Ware aufs Band. Als sie bezahlen musste und ihr Geld nicht gefunden hat, drehte sie sich zu mir um und schrie mich an: ,Geben Sie mir mein Geld zurück’.“ Wie sich später herausstellte, hatte die Dame ihr Portemonnaie in einem Regal im Supermarkt liegen gelassen. Ohne ein Wort der Entschuldigung verließ sie den Supermarkt.

Es ist nur eine der vielen Erfahrungen, die Martin Rietsch im Alltag erlebt. Als er berichtet, dass er in Magdeburg in seinem Auto angeschossen wurde und von seinen Problemen mit einer Anzeige erzählt, schütteln die Jugendlichen fassungslos die Köpfe.

Mit kleinen Übungen gestaltete Martin Rietsch den Projekttag interaktiv und forderte die Schüler zu differenziertem Denken und Handeln auf. Foto: Carolin Meffert / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Mit seiner Authentizität baut er schnell eine Verbindung zu den Jugendlichen auf. Den Projekttag gestaltet der Musiker immer wieder interaktiv. Er sammelte gemeinsam mit den Schülern Werte, die ihnen wichtig sind, unter anderem Respekt, Nächstenliebe, Akzeptanz oder Freundlichkeit. Gemeinsam mit einem Schüler setzte er dazu eine Fußballübung um. Dieser sollte versuchen, den Ball zu erobern. In der ersten Runde wehrte sich Martin Rietsch nicht und ließ sich den Ball leicht abnehmen. In einer zweiten Runde machte er es dem Schüler schwerer. „In der zweiten Runde habe ich den Ball mehr verteidigt, da war es nicht mehr ganz so leicht, an ihn heran zu kommen“, sagte Rietsch und fügte erklärend hinzu: „Und so verhält es sich auch, wenn wir proaktiv die Werte leben, wenn sie gefragt werden.“

Martin Rietsch fordert zu differenziertem Denken auf

Immer wieder verknüpft der Coach die Übungen mit einer Lehre, der Aha-Effekt bleibt nach den Übungen nie aus. Immer wieder fordert er sie zu differenziertem Denken und Handeln auf und sensibilisiert sie dafür, Ansätze extremistischen Gedankenguts in Alltagssituationen zu erkennen.

Gerade diese interaktive Herangehensweise hat den Schülern sehr gut gefallen. Sie zeigten sich durchweg begeistert von dem Projekttag. „Es ist erstaunlich, wie weit Rassismus noch immer in der Welt verbreitet ist, und das trotz der vielen Aufklärung, die geleistet wird“, sagt Nina Müller (18). Persönlich nehmen die Schüler aus diesem Projekt sehr viel mit. „Auch der kleinste Spruch kann verletzen“, reflektiert Marie Zemelka (18). Ihre Mitschülerin Lea Kaufmann (18) fügt hinzu: „Man sollte Menschen nicht von Anfang an ausschließen und nicht nach dem Äußeren beurteilen.“ Für die Berufsschüler steht am Ende des Tages fest, dass Projekttage wie dieser häufiger umgesetzt werden sollten - nicht nur an ihrer, sondern auch an anderen Schulen.