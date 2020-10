Preise winken bei Rallye quer durch Hennen

Hennen. Anmeldungen nimmt Familienzentrum an

Zum Ende der Herbstferien lädt das städtische Familienzentrum „Die wilde 13“ in Hennen am Samstag, 24. Oktober, alle Familien ein zu einer Rallye quer durch Hennen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Außengelände des Familienzentrums am Rauhkampweg 2. Bei der Rallye können die Kids und ihre Eltern unter Beweis stellen, dass sie sich in ihrem Stadtteil auskennen. Es müssen Fragen beantwortet sowie Orte und „Dinge“ in Hennen gefunden werden. Schätzfragen müssen gelöst und verschiedene Sachen gesammelt werden. Am Ende gibt es kleine Preise zu gewinnen. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln statt. Die Teilnahme kostet einen Euro. Das Team des Familienzentrums bittet um Anmeldung bis Mittwoch, 21. Oktober, unter 02304/50342.