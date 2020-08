Polizeieinsatz in Iserlohner Flüchtlingsheim

Iserlohn. Hausbewohner leistet massiven Widerstand und verletzt zwei Polizeibeamte.

Spektakulärer Polizeieinsatz in der Bleichstraße: Waffen und Betäubungsmittel hat die Iserlohner Polizei am Mittwochnachmittag bei der Durchsuchung mehrerer Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft am Dördel sichergestellt. Eine Hundestaffel aus Olpe unterstützte die Beamten bei dem Einsatz. Aufgrund von Hinweisen auf Drogendelikte aus der Sammelunterkunft für Asylbewerber hatte es nach Angeben der Polizei einen richterlichen Beschluss für die Durchsuchungsaktion gegeben.

Ein Bewohner leistete bei der Hausdurchsuchung massiven Widerstand. Dabei verletzte er zwei Beamte leicht. Die Polizei nahm den 36-jährigen Mann daraufhin vorläufig fest.

Um was für Waffen es sich dabei handelt sowie über die Menge und Art der Drogen war am Abend noch nichts Näheres von der Behörde zu erfahren. Die Ermittlungen der Iserlohner Kriminalpolizei dauerten bis in die Abendstunden an. cofi