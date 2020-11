Iserlohn. Wer in eine Notlage gerät, soll keinen Hunger leiden, findet Ahmet Alper. In seiner Pizzeria erhalten deshalb Bedürftige unkompliziert Hilfe.

„La Sila gibt bedürftigen Menschen Pizza und Getränk gratis“, steht auf einem Schild vor der Stehpizzeria an der Westfalenstraße. Es ist ein ungewöhnliches Angebot, das der Gastronom Ahmet Alper macht: Wer Hunger hat, darf zum Essen vorbeikommen und kann später zahlen, wenn es nicht anders möglich ist. „Wenn sie mal nicht bezahlen können, dann ist das auch nicht schlimm, denn niemand soll hungern müssen“, schreibt Ahmet Alper in seinem Aufruf – und fordert alle dazu auf, dieses Angebot an Bedürftige und Obdachlose, die Hunger haben, weiterzuleiten. Damit es wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird.

„Die Zeiten sind schwer genug, wir wollen gerne helfen und finden, dass jeder dazu seinen Beitrag leisten sollte“, erklärt „La Sila“-Chef Alper den Hintergrund der Aktion. Die Hilfe erhalten Bedürftige ganz unkompliziert: Wer Hunger hat, aber ein leeres Portemonnaie, meldet sich telefonisch, per Nachricht in den sozialen Medien oder direkt vor Ort – und erhält sofort eine Pizza und ein Getränk. Nachweisen muss seine Bedürftigkeit keiner, erklärt Ahmet Alper, er vertraut auf die Ehrlichkeit der Menschen. Er hat aber eine Bitte: „Bitte nutzen sie diese Gutmütigkeit nicht aus, damit wirklich Bedürftige davon Profitieren können.“

„La Sila“ unterstützt Bedürftige in der Krise unkompliziert

Manuel Huff (li.) von „Bürger helfen Bürgern“ holt drei Familienpizzen für die Streetworker bei Ahmet Alper von „La Sila“ ab. Foto: Michael May / IKZ

Die Resonanz ist groß, sagt das Team der Pizzeria. Genau beziffern lasse sich die Nachfrage aber nicht. Auch der Verein „Bürger helfen Bürgern“, der unweit von „La Sila“ seinen Standort an der Schulstraße gefunden hat, ist auf das Angebot aufmerksam geworden – einen Anruf später war schon alles klar. „Das war total unkompliziert“, freut sich Manuel Huff über die Unterstützung. Am Freitag haben er und Mitstreiter erstmals drei große Familienpizzen abgeholt, um sie an die Iserlohner Streetworker weiterzugeben. Ahmet Alper bietet „Bürger helfen Bürgern“ direkt an, auch in Zukunft regelmäßig Familienpizzen bereit zu stellen: „Wenn etwas ist oder ihr etwas braucht, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.“

Ahmet Alper ist es wichtig, dass die Menschen zusammenhalten. In direkter Nachbarschaft leben beispielsweise auch einige ältere Leute, für die er und seine Mitarbeiter auch schon einkaufen gegangen wären. Sein Ziel ist es, dass gerade jetzt, in der Corona-Krise, jeder mithilft. „Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass so viele auf die Aktion reagieren und das geteilt haben“, erklärt er.

Ab Montag auch Hilfsaktion im „Route Burger House“

Er hofft jetzt vor allem darauf, dass auch andere Gastronomen in Iserlohn und Umgebung sich an der Hilfsaktion beteiligen, und Bedürftigen unbürokratisch durch die Krise helfen. Auch das „Route Burger House“ an der Sofienstraße wird sich ab kommenden Montag an der Aktion beteiligen und Bedürftigen mit Mahlzeiten helfen.