Pflanzaktion: 1000 Bäume für den Iserlohner Stadtwald

Iserlohn. Wer hinter der Spende steckt, wer die Bäume gepflanzt hat und um was für welche es sich handelt

Noch ist die Fläche im Iserlohner Stadtwald recht karg, durch Dürre und den Befall des Borkenkäfers steht hier kaum noch ein Baum. Doch wer genauer hinschaut, der sieht immer wieder ein paar Zentimeter Hoffnung für eine verheißungsvollere Zukunft in der Erde stecken: Denn Stadtförsterin Julia Borghoff hat vor ein paar Tagen zusammen mit Mitarbeiter Alexander Meier und einer externen Firma 1000 Rotbuchen-Setzlinge gepflanzt.

„Diese Bäume kommen von Iserlohnern für Iserlohn“, sagt Uwe Albert, Vorsitzender der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“. Finanziert wurden die 1000 Rotbuchen nämlich durch die Baumzertifikate, die die Wählergemeinschaft seit dem Brückenfest 2019 in Letmathe verkauft. Die ersten 1000 Bäume wurden bereits Anfang des Jahres zusammen mit Schülern der Waldschule MK und des Berufskollegs in Letmathe gepflanzt – allerdings nicht auf städtischer Fläche.

Bäume stehen dieses Mal auf städtischer Fläche

Das ist dieses Mal anders. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt uns diese Fläche für die Baumpflanzaktion zur Verfügung gestellt hat“, sagt Rebecca Hillebrand-Busch von der Wählergemeinschaft. Zwar hätte man gerne – wie schon in Letmathe – bei der Aktion mit der Waldschule und dem Berufskolleg zusammengearbeitet, aufgrund der Corona-Pandemie sei dies aber nicht realisierbar gewesen, so Hillebrand-Busch. Deswegen sei man umso glücklicher, dass die Bäume durch die Hilfe von Stadtförsterin Julia Borghoff dennoch ihren Weg in die Erde gefunden haben. „Diejenigen, die die Baumzertifikate bei uns erworben haben, möchten natürlich auch sehen, dass ihre Bäume zeitnah gepflanzt werden,“ sagt Uwe Albert.

Die Baumzertifikate werden im Übrigen auch weiterhin von der Wählergemeinschaft verkauft. Wer an solch einem Zertifikat für vier Euro das Stück Interesse hat, kann sich per Mail an info@iserlohner.de wenden.