Pferde-Weihnacht beim Reitverein

Der Duft von Waffeln und Punsch liegt in der Luft. Doch da ist noch ein anderes, würziges Aroma, das das Herz jedes Pferdefreundes höherschlagen lässt: Der Geruch von Pferdeäpfeln, „Eau de Stall“ sozusagen. Es ist der große Auftritt von Lotte.

Für die Adventsfeier des Reitvereins Iserlohn hat sich das Schulpferd mit roter Decke und Elch-Ohren in einen Gehilfen vom Weihnachtsmann verwandelt. Geduldig wird Lotte bei der Pferde-Weihnacht in der kleinen Reithalle am Seilersee die Stellung halten und ihre vierhufigen Kollegen vertreten. Denn: „Unsere Pferde haben dieses Jahr so viel geleistet, da sollen sie an Weihnachten einmal frei haben“, erklärt Nicole Ebisch, 2. Vorsitzende des Iserlohner Reitvereins, mit einem Lächeln.

Voller Kalender bei den Kursenund in der Reitschule

Tatsächlich hatten Tiere und Vereinsmitglieder dieses Jahr ein volles Programm: Turniere, Veranstaltungen, und – ganz wichtig – die Arbeit mit den vielen Kindern in der Reitschule und bei den Voltigier-Kursen bestimmten die Zeit.

56 Reitschüler ab fünf Jahren lernen auf acht großen Schulpferden – Ponys gibt es am Seilersee nicht – die hohe Kunst von Trab und Galopp. Außerdem gibt es noch die 40 „Voltis“ in den vier Gruppen der Voltigier-Abteilung – damit ist der Verein gut ausgelastet. „Voltigieren ist Turnen und Akrobatik auf dem Pferd. Es trainiert den ganzen Körper und den Gleichgewichtssinn der Kinder“, erklärt Voltigier- und Jugendwartin Malia Gerhards. Deshalb sei es ein toller Ausgleich zum vielen Sitzen in der Schule und Freizeit.

Geübt wird zunächst auf einem großen Holzpferd, erst später – wenn die Choreographie sitzt – geht es aufs echte Tier. Denn noch etwas wird beim Umgang mit den Pferden geübt: „Die Kinder lernen Empathie und Verantwortungsgefühl. Anders als im Fußballverein arbeiten wir mit einem Lebewesen, das seine eigenen Bedürfnisse hat“, erklärt Nicole Ebisch. Ältere Kinder, die sich im Rahmen einer Reitbeteiligung um ein Pferd kümmern, lernten Verantwortung und Zuverlässigkeit. Denn: Pferde brauchen Pflege und Nahrung – bei jedem Wetter und egal, was gerade im Fernsehen läuft . . .

Die kleine Selina (4) ist eine der jüngsten Reitschülerinnen. Nein, Angst vor den Pferden, denen sie gerade einmal bis zum Bauch reicht, hat sie nicht, meint sie stolz. Auch das Aufsteigen sei mit etwas Hilfe kein Problem. Vor dem anstehenden Geschicklichkeitsparcours stärkt sich das Mädchen im Regenbogen-Tüllrock mit einer Waffel und lauscht den Klängen der Wittener „Wavehand-Gang“, die mit Geige, Trommel und Gitarre irische Melodien in die Reithalle bringen.

Dann geht’s los: Beim Steigbügel-Lauf, Rodi-Hüpfen und dem Sprung über das Voltigierpferd zählt die Schnelligkeit, beim Hütchen-Lauf mit Lotte das Einfühlungsvermögen. Mit sicherer Hand führen die Jungen und Mädchen das Schulpferd durch die Hütchen, auf der Zielgeraden heißt es Gas geben. Der Sieg ist dabei Nebensache, es zählt die Freude am Tun und die Wertschätzung gegenüber dem Tier.

Weihnachtswunder fürPferdefreundin Anne

So auch bei Sabine, die bei der Feier ihre selbsterdachte Geschichte mit dem Titel „Der Pferdewunschbaum“ vorträgt. Darin erlebt Pferdefreundin Anne ihr ganz persönliches Weihnachtswunder: Die Iserlohner Schulpferde beginnen im Stall zu sprechen, und Anne wird Zeugin eines fabelhaften Geschehens.

Als die „Voltis“ ihr Können zeigen, geht ein Raunen durch die Zuschauerreihen: Handstand, Rollen, Überschläge und Sprünge – alles auf dem schmalen Rücken des hölzernen Voltigierpferdes. Das erfordert viel Konzentration und Körperbeherrschung – der laute Applaus ist nur verdient.

Und Weihnachtspferd Lotte? Die stärkt sich längst in ihrer Box mit einer extra Portion Möhren – und freut sich auf die verdienten Weihnachtsferien.