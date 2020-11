Pfarrer Johannes Hammer verlässt Iserlohn

Advent bedeutet bekanntlich Ankunft. Es war aber die Ankündigung seines Abschieds, mit der Johannes Hammer am Wochenende die Katholiken in Iserlohn überraschte. Der Pfarrer der Pankratius-Gemeinde, Leiter des Pastoralverbundes Iserlohn und Dechant des Dekanats Märkisches Sauerland wird Iserlohn kurzfristig verlassen. Schon zu Ostern wird er seine letzten Gottesdienste in der Waldstadt halten. Anschließend geht er nach einer etwa siebenwöchigen Auszeit nach Olpe, wo er Pfarrer der Pfarrei St. Martinus wird und die Leitung des großen und neu entstehenden Pastoralen Raums Olpe-Drolshagen übernimmt.

In vielen Gesprächen, über E-Mails und in den Gottesdiensten am Wochenende hat Hammer seine Mitarbeiter und die Kirchgänger persönlich von diesem Schritt unterrichtet. Die Nachricht hat viele zunächst schockiert. Vorwürfe habe es aber kaum gegeben, dafür viel Verständnis für diesen Schritt, der für Pfarrer Hammer selbst gar nicht so überraschend kam, wie er sagt. „Ich durfte in Iserlohn sehr viel bewegen.“ Gleichzeitig sei er mit 56 Jahren in einem Alter, in dem er durchaus noch einmal wechseln könne und perspektivisch eine neue Herausforderung annehmen könne. Gleichwohl: „Ich habe hart mit mir gerungen.“

Dass es nun Olpe wird, sei hingegen durchaus erst vor kurzem klar geworden. In der südsauerländischen Kreisstadt erwarte ihn nun viel Arbeit. Dort stehe die Zusammenführung zweier größerer Pastoralverbünde bevor. In dem deutlich stärker von der katholischen Kirche geprägten Gebiet mit einer Vielzahl an kirchlichen Sozial-Einrichtungen und einem ausgedehnten ländlichen Gebiet mit vielen kleinen Gemeinden sei eine so tiefgreifende Umstrukturierung noch einmal eine sehr viel größere Aufgabe als in Iserlohn. Der dortige Pfarrer gehe nun mit 75 Jahren in den Ruhestand, und das Bistum habe einen erfahrenen und mit dem kirchlichen Strukturwandel vertrauten Mann für diese Aufgabe gesucht – und in Hammer gefunden. „Der Bischof traut mir diese Aufgabe zu und wünscht, dass ich sie übernehme.“

Große Aufgaben hatte Hammer auch vor der Brust, als er im Sommer 2008 als Nachfolger von Christian Ritterbach nach Iserlohn kam. In den damals noch selbstständigen Gemeinden St. Aloysius und Heiligste Dreifakltigkeit war er bei seiner Ankunft kein Unbekannter. Bereits Mitte der 90er Jahre hatte Hammer in Iserlohn sein Vikariat absolviert. Als er dann 2008 die Pfarreien übernahm, handelte es sich gewissermaßen um die Rückkehr zu einer alten Wirkungsstätte – allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. „Ich bin nicht mehr der Vikar von damals“ titelte die Heimatzeitung. Und tatsächlich musste Hammer in der Folge im Zuge der Umstrukturierung der katholischen Kirche große Führungsstärke entwickeln.

Schlag auf Schlag erweiterte sich sein Wirkungskreis, bis er 2016 alle neun Iserlohner Gemeinden leitete. Im selben Jahr wurden die drei damaligen Iserlohner Pastoralverbünde Mitte, Schapker Tal und Iserlohner Norden zu dem großen Pastoralverbund Iserlohn zusammengeführt. 2018 fusionierten dann die sechs Iserlohner Stadtgemeinden zur großen St.-Pankratius-Pfarrei. Das alles war freilich keine einfache Entwicklung hin zu immer größeren pastoralen Räumen, die die Kirche grundlegend verändert hat.

Die Stadt auch baulich verändert

Damit verbunden waren auch große bauliche Eingriffe. Aus dem ehemals beschaulichen Pfarrhaus nebst Vikarie am Hohler Weg wurde eine zen-trale Verwaltungseinheit, in der die Fäden für den ganzen Pastoralverbund Iserlohn zusammenlaufen. Gleichzeitig fiel das „Haus der Begegnung“, in dem sich über Jahrzehnte das katholische Leben konzentriert hatte, dem Abrissbagger zum Opfer und wurde durch ein deutlich kleineres, moderneres und zukunftsweisendes Gemeindezentrum ersetzt – dem heutigen Pankratius-Forum. Erste Pläne zur Umgestaltung des kompletten Geländes an der Aloysius-Kirche wurden bereits 2010 veröffentlicht. 2013 ging die Verwaltungszentrale in Betrieb, 2015 wurde das neue Forum eingeweiht.

Die nächste bauliche Herausforderung – die Sanierung und Umgestaltung der Aloysius-Kirche – kann Hammer nun im kommenden Jahr nur noch auf den Weg bringen. Den Umbau selbst wird dann sein Nachfolger begleiten. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Die Stelle, so Hammer, werde jetzt direkt ausgeschrieben.

„Ich gehe davon aus, dass Olpe nun meine letzte berufliche Etappe sein wird“, sagt der scheidende Pfarrer. Sympathisch sei an dem Umzug, dass er seiner Heimat in Attendorn, wo heute noch sein Bruder und weitere Verwandte leben, wieder ein Stück näher komme. Und Iserlohn sei dann auch nur 70 Kilometer entfernt. Kontakte werden da sicherlich auch zukünftig bestehen bleiben. Und seinen Humor hat Hammer auch angesichts der neuen und arbeitsintensiven Aufgabe nicht verloren. Viele hätten ihn angesprochen, weil sie bei einer beruflichen Veränderung eher den Weg nach Paderborn ins Bischofsamt erwartet hätten. „Das will ich der katholischen Kirche antun“, habe er dann geantwortet.