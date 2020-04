Pastoralverbund Iserlohn öffnet ab 4. Mai die Kirchentüren

Iserlohn. Mit strengen Auflagen können ab dem 4. Mai die Kirchen des Pastoralverbunds Iserlohn wieder Gottesdienste mit den Gläubigen feiern.

Kirche in Corona-Zeiten – das bedeutet für die Mehrheit der Christen vor allem Verzicht. Es fehlen die innere Einkehr bei einer stimmungsvollen Liturgiefeier, das Gefühl von Gemeinschaft im Glauben mit anderen Gemeindemitgliedern und auch das eine oder andere Schwätzchen wird schmerzhaft vermisst. Moderne Angebote wie Online-Gottesdienste sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein und erreichen wenige Gläubige. Das weiß auch Pfarrer Johannes Hammer. Der Leiter des Pastoralverbund Iserlohn ist in den letzten Wochen zum „Youtuber“ geworden: Aus dem St. Pankratius-Forum wurden Gottesdienste live auf die Laptops der Gläubigen übertragen. „Das war ein Signal“, sagt Hammer, „Damit wollten wir zeigen: Wir sind für Euch da in einer Zeit, in der sich jeder nach Zuspruch sehnt.“

Aber natürlich sei die Internet-Kirche ganz anders, als zusammen im echten Leben einen Gottesdienst zu feiern. Und hier gibt es Licht am Ende des Tunnels: Nach einer Abstimmung auf der Ebene des Katholischen Dekanats Märkisches Sauerland und in Rücksprache mit der Diözesanleitung im Erzbistum Paderborn dürfen nun auch in Iserlohn die ersten Lockerungen der von der Bundesregierung und den Länderregierungen festgesetzten Auflagen für Religionsgemeinschaften erfolgen. So können ab Montag, dem 4. Mai, im Pastoralverbund Iserlohn wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden.

Regeln gemeinsam mit Ordnungsamt aufgestellt

Ein Stück Normalität also? Nicht ganz, denn der Gottesdienstbesuch und die Liturgiefeier unterliegen strengen Regeln, die der Pastoralverbund in Abstimmung mit dem Ordnungsamt festgelegt hat. Die fünfseitige sogenannte „Rahmenordnung“ legt genau fest, wie das kirchliche Leben in Coronazeiten stattfinden kann. Trotz aller Auflagen begrüßt der Leiter des Pastoralverbundes die neue Entwicklung: „Es ist eine große Erleichterung, die Kirchentüren endlich wieder öffnen zu können. Mit unseren Maßnahmen wollen wir behutsam vorgehen und nichts überstürzen.“ Es sei wichtig, sich anfangs in Zurückhaltung zu üben und dann zu sehen, wie sich die Situation entwickle.

Die kirchliche To-do-Liste umfasst 19 Punkte – unterteilt in allgemeine und besondere Vorgaben für die einzelnen Gottesdienstformen. „Ich wollte die Informationen möglichst detailliert und transparent halten. Das schafft Sicherheit für alle, die am Gottesdienst beteiligt sind“, erklärt Hammer. Darunter sind praktische Regelungen, die sich aus den Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln ergeben: So ist die Zahl der Gottesdienstbesucher auf 15 Prozent der in der Kirche vorhandenen Plätze begrenzt und Mindestabstände müssen eingehalten werden. Kircheigene Gesangs- und Gebetsbücher dürfen nicht benutzt werden, die Weihwasserbecken bleiben leer, Kollekte-Körbe werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt. Und ganz wichtig: „Vorerst ist es nicht durchführbar gemeinsam zu singen, weil dadurch Viren leichter verbreitet werden“, heißt es. Eine Messe ganz ohne Musik wird es deshalb noch lange nicht geben: „Weiterhin wird die Orgel gespielt und Gesangssolisten werden den Gottesdienst musikalisch gestalten“, so Johannes Hammer.

Gemeindemitglieder als Ordnungsdienst

Außerdem soll ein „kircheneigener Ordnungsdienst“ vor allem an Sonntagen dafür sorgen, dass die Regeln befolgt werden. Muskelbepackte Türsteher-Typen vor der Kirchenpforte also? Pfarrer Hammer lacht: „Den Dienst übernehmen Gemeindemitglieder, wir wollen einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass niemand gefährdet wird.“ Alltagsmasken hingehen sind in den Kirchen des Pastoralverbunds keine Pflicht, die Abstände in den Kirchen seien so groß, dass niemand gefährdet werde.

Dann geht das Papier ins Detail: Das reicht von Einmal-Handschuhen für Küster beim Füllen der Hostienschale über Regelungen zur Handdesinfektion vor der Gabenbereitung, den Friedensgruß ohne Körperkontakt und die hygienisch-richtige Handhaltung bei der Kommunionausteilung. Für viele Gläubige bestimmt eine heikle Situation: Die Kommunion wird ohne den sogenannten Spende-Dialog („Der Leib Christi“ – „Amen“) ausgeteilt.

Auch für Begräbnisfeiern, Taufen, Trauungen und das Sakrament der Beichte gelten besondere Regelungen. Erstkommunionfeiern und Firmungen finden bis zum 30. Juni nicht statt. Wann und wie die Feiern durchgeführt werden, soll sich in den kommenden Wochen klären. Auch Fronleichnamsprozessionen soll es im Pastoralverbund nicht geben. Zusammenfassend sagt Johannes Hammer: „Die Situation ist uns allen fremd und wir wollen vorsichtig damit umgehen. Es ist ein Testlauf und das eine oder andere wird in der Praxis sicher noch verändert werden. Wir fahren auch nur auf Sicht und niemand weiß, wie es mit der Bedrohungslage in zwei Wochen aussehen wird.“