Parktheater Iserlohn: Die Momente, bevor der Vorhang fällt

Scheinwerfer an, Gelächter, eine letzte Tonprobe steht noch an, die Stimme von Schauspielerin Erika Skrotzki klingt wuchtig. „Reporter? Das wär’ nichts für mich. Da geht es ja nicht um mich“, scherzt Kollege Boris Aljinovic, den viele vor allem als ehemaligen Berliner Tatort-Kommissar kennen dürften, in Richtung des Besuchers, der zunächst vom Anblick von hunderten leeren Besucherplätzen leicht erschlagen wird.

Die Leichtigkeit, der Humor, auch das Spielen mit den Klischees über den eigenen Berufsstand – all das ist am Samstag nicht verflogen bei dieser besonderen Probe, die hier am Morgen im Iserlohner Parktheater anhebt. Das Ensemble von „Nein zum Geld“ (siehe Zweittext) legt Feinschliff an für die Premiere am Abend, am Sonntag wird es eine weitere Vorstellung in Iserlohn geben, die, wenn es schlecht läuft, auch gleich das Finale der eigentlich auf sechs Wochen angelegten Tournee sein wird. Zwar betrifft der zweite Corona-Lockdown bisher nur den November – ob es aber im Dezember einfach weitergeht, scheint mehr als fraglich.

Noch befinden sich Schauspieler und andere Mitwirkende hier also in einer Blase relativer Normalität, die allerdings mit dem Schlussapplaus am Sonntag auf unbestimmte Zeit enden dürfte. Ein herber Schlag für den ganzen Kulturbetrieb, da ist sich das Ensemble einig, das von Janina Stopper und Christian Schmidt komplettiert wird. „Bloß nicht denken: Oh Gott, das ist das letzte Mal. Man muss auch in die Stimmung für ein Stück kommen“, beschreibt Joachim Flicker die vorherrschende Maxime, der in Vertretung für Tina Engel Regie führt.

Auch auf der Bühne werden am Abend Coronavorschriften gelten. 1,5 Meter Mindestabstand, drei, wenn laut gesprochen wird, sechs beim Singen, rechnet Christian Schmidt vor. Und man möchte lachen, weil das alles so absurd klingt, wenn es am Ende doch nicht so traurig wäre.

„Wir testen jeden Abend im Hotel, ob unser Geschmackssinn noch funktioniert“, sagt Schmidt. „Indem wir tief ins Weinglas schauen“, witzelt Aljinovic. Galgenhumor, vielleicht auch ein Hauch Fatalismus, so zeigt sich, sind in Krisenzeiten stets ein probates Mittel bei der Bewältigung eines sich verfinsternden Alltags.

„Manchmal fragt man sichschon, warum man das macht“

Der Kern des Scherzes allerdings ist hier ein ernster. Natürlich habe man Angst, sich etwas beim Spielen einzufangen, sagen sie beim Blick ins weite Theaterrund. Erika Skrotzki (Jahrgang 1949) zählt sich schon ob ihres Alters zur Risikogruppe. „Manchmal fragt man sich schon, warum man das hier für zwei Vorstellungen überhaupt noch macht“, meint Aljinovic.

Die Antwort liegt wohl in der Liebe zum Beruf, zur Kultur, zu Ablenkung und Kurzweil, die dieser Tage vielleicht nötiger sind denn je. „Kunst ist systemrelevant“, sagt Schmidt. Auch wird das Hygienekonzept im Parktheater peinlichst genau eingehalten. Transparente Plastikverkleidungen grenzen die Sitzplätze voneinander ab. Von anderen Spielhäusern ist Ähnliches überliefert. „Ich verstehe trotzdem nicht, wenn dann das Argument kommt, in Theatern sei doch bisher nichts passiert“, äußert Boris Aljinovic trotzdem Verständnis für die bevorstehende Stilllegung des Bühnenbetriebs. „Denn wenn die Zahlen weiter rauf gehen, dann wird was passieren.“

„Es ist schwer, das Richtige zu tun“, hat auch Erika Skrotzki Verständnis dafür, dass nicht alle Coronamaßnahmen immer bis ins letzte durchdacht erscheinen. „Ich würde aktuell nicht regieren wollen.“

„Wir können froh sein, in einem Land wie Deutschland zu leben“, meint Christian Schmidt. Und verweist auf Nachbarländer wie Frankreich, wo die Unterstützung der Bürger in der Krise – unter anderem finanziell – bei Weitem geringer ausfällt.

Und dennoch: Den Kulturbetrieb trifft der Lockdown hart. Das Modell Kurzarbeit greift nicht. Wer nicht nachweisen kann, binnen zwei Jahren an 365 Tagen versicherungspflichtig gearbeitet zu haben, der muss Hartz IV beantragen. Einzelne Drehtage werden oft nicht anerkannt. „Das ist ein riesiges Dilemma. Ich möchte doch arbeiten und kein Hartz IV“, sagt Schmidt. Freischaffende treffe es besonders hart, besser sei es für Mitglieder fester Ensembles.

Die Hoffnung ruht nun darauf, dass aus den Fehlern des ersten Lockdowns gelernt wurde. Dass Hilfe zielgerichteter verteilt wird. „Ich habe ein kleines Kind. Dass man diesmal die Schulen und Kitas auflassen will, lässt mich hoffen, dass man den Schuss gehört hat“, sagt Janina Stopper.

Und was nun, wenn am Sonntag der Vorhang bis auf Weiteres fällt? Galgenhumor könnte auch hier wieder helfen. „Dann treffen wir uns über Skype und spielen das Stück abends einmal täglich durch“, scherzt Christian Schmidt noch, bevor es wieder zur Probe geht.