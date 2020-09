Panne bei Versand der Briefwahlunterlagen in Iserlohn

Iserlohn/Letmathe. Wer bisher keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, kann sich bis Samstag um 12 Uhr an das Wahlbüro der Stadt Iserlohn wenden.

Keine Wahlunterlagen, doppelte Stimmzettel oder einer zu wenig – in den Tagen vor der Stichwahl kochen die Gemüter hoch. Denn bei vielen Iserlohnerinnen und Iserlohnern sind die zuvor beantragten Unterlagen zur Briefwahl nicht angekommen.

Das kann auch Alexandra Lang aus dem Wahlbüro der Stadt Iserlohn bestätigen: „Viele Wähler haben sich bei uns gemeldet, weil keine oder zu viele Stimmzettel bei ihnen ankamen.“

Ursache für die teilweise doppelten Stimmzettel sei ein technischer Defekt gewesen. Dass es deshalb aber zu Wahlbetrug komme, etwa weil jemand auf zwei Stimmzetteln seinen favorisierten Kandidaten für den Posten des Bürgermeisters oder des Landrats ankreuzt, sei auszuschließen.

Wahlbetrug durch händische Kontrolle der Stimmzettel unmöglich

„Wir haben eine Rücklaufkontrolle, das heißt, dass die zweiten Stimmzettel automatisch vernichtet werden“, erläutert Lang den Prozess. Das Ganze finde händisch statt und sei ein vorgeschriebener Vorgang: Die Rückläufer von der Post und zum Beispiel doppelte Stimmzettel würden für ungültig erklärt und anschließend vernichtet. „Wahlbetrug ist durch die menschliche Kontrolle unmöglich“, so die für die Wahl zuständige Abteilungsleiterin der Stadtverwaltung.

Viele Wähler, die von diesen Schwierigkeiten betroffen waren, hätten sich direkt im Briefwahlbüro gemeldet. Gemeinsam wurde dann eine Lösung gefunden, etwa durch die Wahl vor Ort oder eine erneute Zustellung der Unterlagen. Dennoch käme es auch immer wieder vor, dass Briefwahlunterlagen aus nicht dringlichen Gründen sehr kurzfristig beantragt würden. „Das ist dann natürlich auf eigenes Risiko“, erklärt Alexandra Lang. Allgemein könne natürlich nie garantiert werden, dass es bei der Zustellung durch die Post nicht zu Verzögerungen käme.

Bis Samstag um 12 Uhr ist es möglich, Nichtzustellung zu melden

Wer am Samstag immer noch keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, solle sich dringend bis 12 Uhr mit dem Wahlamt (02371/217-1660) in Verbindung setzen. So könne, sofern schriftlich zugesichert wird, dass keine Briefwahlunterlagen angekommen sind, die Teilnahme an der Stichwahl möglich gemacht werden.

Wer sich bis zu dieser Ausschlussfrist am Samstagmittag meldet, kann dann bis Sonntag um 16 Uhr seinen Wahlbrief einwerfen. Nur diese Stimmen können bei der Auszählung berücksichtig werden. Es ist möglich, die Briefe in einen der Hausbriefkästen der Stadt Iserlohn, im Rathaus I und II, beim Bürgerservice Letmathe sowie beim Bürgerservice Hennen einzuwerfen.

„Wichtig ist letztlich nur, dass man gewählt hat, egal auf welchem Weg“

Nach zahlreichen Hinweisen sowie Diskussionen in den sozialen Netzwerken hat die Heimatzeitung bei den Nutzerinnen und Nutzern nachgefragt, ob die Unterlagen zur Briefwahl (pünktlich) angekommen sind, und wenn ja, ob sie vollständig waren. Die Reaktionen fallen recht unterschiedlich aus:

„Ja, alles komplett bekommen, ohne es extra angefordert zu haben“, schreibt etwa Uwe Kohlmann. Und auch bei dem User Mattze Iserlohn hat alles geklappt: „Habe die Unterlagen letzten Freitag bekommen und per Briefwahl gewählt!“ Und auch Heike Berlinski und der Letmather Ivo Bäcker können eine erfolgreiche Zustellung vermelden.

Briefwahlunterlagen beantragt, aber niemals angekommen

Viele Facebook-Nutzer berichten jedoch von Problemen bei der Zustellung: „Bis heute keine Unterlagen erhalten. Heute im Wahlbüro im Rathaus angerufen – sind laut Aussage am Dienstag versendet…“, schreibt Simone Winter. Und auch Madeleine Bando, die bereits am 13. September per Briefwahl abgestimmt hatte, wartete vergeblich auf den Wahlbrief: „Leider musste ich für die Stichwahl die Wahlunterlagen erneut anfordern, obwohl ich bei der Beantragung für die Wahl am 13. September auch die Wahlunterlagen für eine eventuelle Stichwahl beantragt hatte. Nur durch einen Zufall habe ich von diesem Fehler im System erfahren, das ist echt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob ich am Sonntag hätte wählen können, da es wohl einen Sperrvermerk gibt (...).“

Christian Klang, der zehn Tage auf die beantragten Unterlagen zur Briefwahl gewartet hat und den Wahlbrief letztendlich persönlich zum Rathaus gebracht hat, hat dazu eine klare Meinung: „Das sollte im Zeitalter der angehenden Digitalisierung besser gehen (...). Wichtig ist letztlich nur, dass man gewählt hat, egal auf welchem Weg.“