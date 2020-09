Ostbahnhof, Altstadt und Kesbern haben die Wahl

Iserlohn. Gasthof Gerlach, Autohaus Huchtemeier und das Friederike-Fliedner-Berufskolleg sind die Wahllokale für Wahlbezirk 17.

Für den Wahlbezirk 17 Ostbahnhof/Altstadt/Kesbern ändern sich die Wahllokale. Gewählt werden kann im Gasthof Gerlach, Lohsiepenstraße 31, Autohaus Huchtemeier, Friedrichstraße 71, und Friederike-Fliedner-Berufskolleg, Brüderstraße 20/Eingang Hardtstraße.

Benjamin Korte Foto: Privat

Benjamin Korte (Listenplatz 11) kandidiert für die CDU. Der 39-jährige Fraktionsgeschäftsführer ist seit 2002 Mitglied der CDU. Von 2006 bis 2011 war er Vorsitzender der Jungen Union Iserlohn und ist seit 2009 Mitglied im Rat der Stadt Iserlohn. Zudem ist der Iserlohner seit 2011 Pressesprecher der CDU-Ortsunion. Er möchte die leistungsfähige Feuerwehr weiter stärken, damit die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit vorfinden. Außerdem möchte er in einer sauberen und sicheren Stadt leben. Daher wird er sich wie bereits in der Vergangenheit dafür einsetzen, dass Lösungen für den Fritz-Kühn-Platz und die umliegenden Straßen gefunden werden. Ein besonderes Anliegen sind ihm außerdem die heimischen Wälder. Es werde eine Generationenaufgabe, die Schäden zu beheben und die Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Peter Leye Foto: Privat

Peter Leye (Listenplatz 6) ist 1969 in die SPD eingetreten. Der 71-jährige Pensionär war Juso-Vorsitzender für Iserlohn und MK. 1979 wurde der Iserlohner Ratsmitglied, Pressesprecher und Geschäftsführer der Ratsfraktion. Von 1987 bis 2009 und wieder ab 2018 war er Fraktionsvorsitzender, Mitglied und Vorsitzender zahlreicher Fachausschüsse und Aufsichtsräte. Seine kommunalpolitischen Ziele: Weiterentwicklung der Schulen einschließlich OGS, Stadtentwicklung (Innenstadt) und Wohnungsbau sowie Sicherung der städtischen Finanzen. Peter Leyes Wunsch für Iserlohn lautet: „Zusammenarbeit der vernünftigen Kräfte in den zukünftigen Fraktionen, um die erheblichen Probleme der Stadt ideologiefrei zu lösen.“

Armin Kligge Foto: Privat

Armin Kligge (ohne Listenplatz) tritt am Sonntag für Die Linke an. Der 83-jährige Rentner war schon in den Jahren nach 1968 in Iserlohn politisch aktiv. 2006 ist er in die PDS eingetreten. Er möchte sich dafür einsetzen, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben gewährleistet werden kann und dass bestehende Barrieren abgebaut und Diskriminierung verhindert wird. Zudem sollen die Bedürfnisse der älteren Menschen mit Vorrang behandelt werden. Außerdem soll Iserlohn zum Vorbild beim Umweltschutz und bei der Erzeugung erneuerbarer Energie werden. Sein Wunsch für Iserlohn: „Dass der Stadtwald in einen vielfältigen klimagerechten Mischwald umgewandelt wird.“

Theo Blümer Foto: Privat

Heinz Theodor Blümer (Listenplatz 14) ist der Kandidat der Grünen. Der 76-jährige pensionierte Förderschullehrer ist seit 2020 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Er möchte sich für den Ausbau der Photovoltaik, den Schutz des Stadtwaldes und die Unterstützung benachteiligter Mitbürger einsetzen. Sein Wunsch für Iserlohn: „Verstärkter Ausbau regenerativer Energien.“

Jamesson Herrmann (ohne Listenplatz) ist Kandidat der AfD. Antworten des 26-jährigen Studenten liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Elke Wiedermann Foto: Privat

Elke Wiedermann (Listenplatz 21) kandidiert für die FDP. Die 66-jährige Augenoptikermeisterin ist langjähriges Mitglied der Partei und hat auf kommunaler Ebene verschiedentlich kandidiert. Sie möchte den Leerstand in der Innenstadt bekämpfen für eine attraktive und lebendige Innenstadt, die Sauberkeit in der Stadt erhöhen und fordert keine Steuererhöhungen für Bürger und Unternehmen. Keine Einsparungen sollten in Schulen und Kindergärten vorgenommen werden. Ihr Wunsch für Iserlohn: „Eine lebendige und liebenswerte Innenstadt als Anziehungspunkt für nah und fern.“

Fels Foto: Privat

Karl August Fels (Listenplatz 4) ist der Kandidat der UWG. Der 70-jährige Diplomingenieur engagiert sich ehrenamtlich im Sportverein. Mit Umweltplanung und Stadtentwicklung als Schwerpunkte seines beruflichen Wissens möchte er sich in Verbindung mit der langjährigen Verwaltungserfahrung für eine sachorientierte Politik einbringen und sachorientiert entscheiden im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, losgelöst von jeglichen parteilichen Vorgaben und Zwängen.

Ercan Atay Foto: Privat

Ercan Atay (Listenplatz 9) tritt für die Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ an. Der 57-jährige kaufmännische Angestellte ist Vorsitzender im Integrationsrat, Ratsmitglied für die SPD, Vorstand LAGA-NRW und aktiv bei den „Iserlohnern“. Seine Ziele: Bürgernähe der Verwaltung optimieren, solide Haushaltsführung und Attraktivität der Stadt Iserlohn erhöhen. Um zu sparen, müsse die Sinnhaftigkeit von Ausgaben überprüft werden.