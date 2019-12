Iserlohn. Eine tolle Idee, treue Unterstützer und ganz viele Akteure: Am Montag geht das „KiWeiDo“ in die Finalrunde.

Ortswechsel schadet Iserlohner Kinderweihnachtsdorf nicht

Man könnte das Kinderweihnachtsdorf auch so sehen: Es ist eine riesige mobile Kindertagesstätte. Es gibt Bastelangebote wie in Kindertagesstätten ja auch. Und es gibt Tanz- und Musikvorführungen, Lesungen, kleine Theateraufführungen. Gibt es in Kindertagesstätten auch bisweilen, insbesondere bei den Festen. Aber Moment: In dieser Ballung und komprimierten Form, in dieser Vielfalt und großen Kreativität ist das von Stadt Iserlohn sowie Kinder- und Jugendbüro organisierte und von mehreren Unterstützern, darunter auch die Heimatzeitung, begleitete Kinderweihnachtsdorf dann doch etwas ganz Besonderes, vielleicht auch Einzigartiges. Auch deshalb, weil viele ganz unterschiedliche Akteure zusammenkommen, die mit viel Herzblut Programmpunkte beisteuern.

Der letztlich durch die veränderte Wochenmarktsituation erzwungene Standortwechsel vom Markt- zum Fritz-Kühn-Platz hat daran nichts geändert. Ein Risiko war das ja schon, denn Lauf- und Zufallspublikum wie am Marktplatz gibt es am neuen Standort kaum. Und doch ist Petra Lamberts, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros, zufrieden mit dieser Premiere, die am heutigen Montag von 15 bis 18 Uhr ihren Ausklang findet. Einen möglichen Standortnachteil, so Lamberts, habe man vielleicht auch dadurch kompensieren können, das noch mehr die Werbetrommel gerührt worden sei, als in den Jahren zuvor. Letztlich wolle man aber schon in die Innenstadt zurückkehren.

Und um zum anfänglichen Vergleich zurückzukommen: Wie es der Name „Kinderweihnachtsdorf“ ja schon sagt: Weihnachten, adventliche Atmosphäre, all das wird wirklich groß geschrieben. Und nicht nur in Form von Dekoration, sondern auch in vielen Programmpunkten. Gut besucht war die IKZ-Fotobox, an der Selfies vor weihnachtlicher Dekoration geschossen werden konnten. Die Fotos wurden sogleich ausgedruckt und werden auf Wunsch auch digital zugesendet. Ein schöner Spaß, das befand auch unser Mitarbeiter Konrad Weidenheimer so. Und in der Weihnachtsoase las Redakteur Torsten Lehmann den Kindern Geschichten vor, natürlich ebenfalls weihnachtlich geprägt. Gut kam auch Ulf Heße mit „Living Rhythm“ an. Durchgängiges Programm – das ist für Petra Lamberts ein Erfolgsgarant.