„Orange Your City“ in Iserlohn: Hingucker für ernstes Thema

Iserlohn. In hellem Orange sind verschiedene Gebäude in Iserlohn erstrahlt. Der Zonta Club wollte damit auf ein ernstes Thema hinweise: Gewalt an Frauen.

Licht ins Dunkle bringen – das ist das Ziel der Aktion „Orange Your City“ des Zonta-Clubs, in Rahmen dessen am Mittwoch zahlreiche prominente Gebäude in Iserlohn, aber auch weltweit, orangefarben angestrahlt wurden. Die Bilder gingen durch die sozialen Medien, auch in der Iserlohner Innenstadt blieben viele Menschen stehen, um ein Foto zu machen. „Wir wollen damit ganz klar zeigen, dass Gewalt keine Pause macht“, erklärt Dr. Uta Kranz, Komiteevorsitzende beim Zonta-Club Iserlohn.

Der Zonta-Club hatte nicht nur in den eigenen Fenstern der Mitglieder orangefarbene Lichter aufgestellt, auch die Fachhochschule, das Alte Rathaus, die Oberste Stadtkirche, die Stadtmauer, St. Aloysius, die Stadtwerke, das Büroeinrichtungshaus Möller, das Einrichtungshaus „Raumideen Oberste“, das Verwaltungsgebäude des Hagebaumarkts und das Stadtmuseum leuchteten.

Am Alten Rathaus blieben viele Passanten stehen und fotografierten das angestrahlte Gebäude. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Auch die AWO beteiligte sich an der Aktion: Im Restaurant Schnöggel am Fritz-Kühn-Platz war in den Fenstern ein orangefarbenes Licht zu sehen, und auch in der Beratungsstelle Im Weingarten. AWO-Mitarbeiterin Kim Röttler ist es wichtig, an vielen Orten auf die sich zuspitzende Situation gerade jetzt in der Corona-Krise aufmerksam zu machen: „Im Frühjahr haben wir noch keinen Anstieg feststellen können, aber gerade in den vergangenen Wochen erreichen uns vermehrt Anfragen.“ Die Anspannung durch den neuerlichen Teil-Lockdown mit fehlenden Kontakten sorge häufig für eine noch höhere Frustration. Gerade deshalb sei jetzt Zivilcourage gefragt, betont Dorothea Ossenberg-Engels vom Zonta-Club: „Viele Frauen können der Gewalt nur entkommen, weil Nachbarn aufmerksam sind.“

Stichwort „Maske19“ soll Hilfssignal sein

Punkt 17 Uhr ging das Licht an der Obersten Stadtkirche an. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Helfen soll in diesen Fällen auch die Aktion „Maske19“: Wenn Frauen keine Möglichkeit haben, sich bei Beratungsstellen oder der Polizei selbst zu melden, können sie durch das Aussprechen der Worte „Maske 19“ signalisieren, dass sie Hilfe benötigen – beispielsweise in Apotheken. Die bietet dann der Hilfesuchenden Schutz und Hilfe an dadurch, dass Kontakt zu Beratungsstellen oder mit der Polizei hergestellt wird. Das Besondere dabei ist, dass die Hilfesuchende einen Schutzort findet, wo ihr Schweigepflicht gewährleistet wird. Damit man erkennt, dass eine Apotheke gezielt Hilfe anbietet, ist als Hinweis am Eingang ein kleines Plakat oder ein Flyer angebracht.

Und der Bedarf ist groß, weiß auch die Opferschutzbeauftragte Dorothee Klein von der Polizei des Märkischen Kreises: Nachdem vor einigen Jahren die Frauenschutz-Wohnungen in Lüdenscheid weggebrochen seien, gebe es nur noch neun Frauenhausplätze im Märkischen Kreis. Ein Umstand, der für die Vertreterinnen des Zonta-Clubs diskutiert werden muss. „Das sind Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert – und im Zweifelsfall auch geändert werden müssen“, betont Dorothea Ossenberg-Engels. Es sei wichtig, über die Gewalt an Frauen, aber auch die oft unzureichenden Hilfsmöglichkeiten zu sprechen: „Die Dunkelziffer ist einfach viel zu hoch.“