Omas gegen Rechts in Iserlohn: Mit Schirm, Charme, Haltung

Iserlohn. Die „Omas gegen Rechts“ haben jetzt auch in Iserlohn eine Ortsgruppe. Am Freitag hatten sie zur Mahnwache geladen.

„Nein“, sagt Siglinde Berger, 61, wie sie da auf einem Betonklotz hinter dem MVG-Häuschen am Konrad-Adenauer-Ring hockt, „ich kann wirklich nicht schön basteln“. Aber was tut man nicht alles. Neben ihr lehnen Schirme, nun sind noch Schilder mit dem „Omas gegen Rechts“-Schriftzug zurecht zu schnippeln, die dann über Badminton-Schläger gestülpt werden. Aktivismus bedeutet Einsatz. Und der verlangt bisweilen nach Handarbeit. Brigitte Pusch-Kovacs, 66, lächelt. „In Köln hatten wir mal Buttons“, sagt sie. Die aber hätten immer die Jacken kaputt gemacht. „Da haben sich alle beschwert.“

Siglinde Berger ist Gründerin, Brigitte Pusch-Kovacs eine der ersten Mitstreiterinnen und Sprecherin der Iserlohner Ortsgruppe von „Omas gegen Rechts“, die es eigentlich bereits seit 2019 gibt. Am Tag vor der Kommunalwahl, am 12. September, hatte die Gruppe dann vor dem Alten Rathaus einen ersten öffentlichkeitswirksamen Auftritt in Iserlohn. Mit den Logo-Schirmen postierte man sich vor einem AfD-Wahlstand – und sorgte bei der selbst ernannten „Alternative“ für gehörige Irritationen.

Deren Vertreter waren zwar sicher auf Widerspruch vorbereitet – hatten wohl aber nicht damit gerechnet, dass dieser vornehmlich von weißhaarigen älteren Damen vorgetragen würde, die mit Schirmen ausgestattet ihre klare Antirechtshaltung kundtun wollen. Ein Umstand, der Siglinde Berger noch immer Freude bereitet. „Das hat schon Spaß gemacht“, sagt sie. Und: „Wären wir jung, hätten die uns vermutlich mehr angegangen.“

Am vergangenen Freitag nun hatten sich die Ortsgruppe sowie einige Unterstützer(innen) zu einer angemeldeten Mahnwache vor dem Gedenkstein für die von den Nazis niedergebrannte Synagoge an der Mendener Straße/Ecke Kar­nacksweg versammelt. Anlass war der erste Jahrestag des Anschlags von Halle, bei dem 2019 zwei Menschen von einem Attentäter erschossen wurden, der es zunächst auf die dortige Synagoge abgesehen hatte, dann aber an deren Eingangstür scheiterte.

„Wir sind gegen alle Formen von rechten Strömungen“, sagt Siglinde Berger. Das Engagement dagegen, dass Rechtspopulismus zunehmend salonfähig erscheint – „ich bin sicher, das muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, auch von den Alten“, sagt die langjährige SPD-Ratsfrau und Mitglied der Ortsgruppe, Annegret Simon. „Wir haben eine Meinung und einen Mund, den wir aufmachen können.“

Dass Juden wieder Furcht und Unbehagen erleiden, „das darf einfach nicht mehr passieren in Deutschland“, wird Brigitte Pusch-Kovacs später bei einer kurzen Ansprache vor rund 30 Teilnehmern sagen. Die „Omas“ in Köln und anderen Städten seien da inzwischen eine laute und vernehmbare Stimme geworden – „ich hoffe bald auch in Iserlohn“.

Die Initiative der Ü-60-Aktivistinnen „Omas gegen Rechts“ kommt ursprünglich aus Österreich. In Wien gehen dort ältere Damen seit November 2017 auf die Straße, weil sich eine Regierungsbildung der ÖVP von Sebastian Kurz mit der rechtspopulistischen FPÖ abzeichnete. Einige Monate später schwappte die „Omawelle“ auch bis nach Deutschland hinüber. Hier richtet sich der Protest vor allem gegen die AfD. Zahlreiche Regionalgruppen haben sich inzwischen gegründet, „Omas gegen Rechts“ sind zu einer Bewegung geworden, die sich vornehmlich als loser Zusammenschluss über Facebook und WhatsApp organisiert.