Oft verschoben, jetzt begonnen

Mit der seit langem geplanten und immer wieder verschobenen Sanierung der Seilerseestraße (B 233) ist nun begonnen worden. Bis Mitte 2021 soll laut Pressemitteilung von Straßen NRW zunächst der Abschnitt zwischen Landhauser Straße und Baarstraße erneuert werden. Dabei wird jetzt zuerst parallel zur Fahrbahn auf der südwestlichen Seite ein Entwässerungskanal gebaut. Diese Arbeiten werden überwiegend unter Aufrechterhaltung einer zweispurigen Verkehrsführung ohne Lichtsignalanlage erfolgen und dauern voraussichtlich zwei Monate. Die Fahrstreifen sind allerdings deutlich verengt, außerdem stehen teilweise die vorhandenen Abbiegestreifen nicht zur Verfügung, was bei entsprechendem Abbiegeverkehr zu Rückstaus führen kann.

Außerdem wird mit dem Bau eines Regenrückhalte-/Klärbeckens südlich der Scheffelstraße begonnen. Dieses Becken soll bis zum April 2021 fertiggestellt sein. Die Arbeiten finden hier zum größten Teil außerhalb der Fahrbahn statt. Es soll nur zu punktuellen Einschränkungen des fließenden Verkehrs mit halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung kommen.

2021 für zwei MonateEinbahnstraßenregelung

Im Verlauf der Baumaßnahme wird mit der eigentlichen Sanierung der Straße begonnen. Zunächst wird mit den Arbeiten in den Randbereichen begonnen, so dass es auch bei diesen Arbeiten vorerst zu wenigen Einschränkungen des fließenden Verkehrs kommen soll. 2021 wird im Zuge der weiteren Kanalarbeiten für rund zwei Monate eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Es ist vorgesehen, die Fahrtrichtung zur Baarstraße aufrecht zu erhalten, soll heißen, dass eine Durchfahrt in Richtung Seilersee bis zur Einmündung Landhauser Straße nicht möglich wäre.

Die Asphaltierungsarbeiten werden dann nach derzeitigem Plan im Sommer 2021 erfolgen. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich nach Angaben von Straßen NRW auf rund 1,6 Millionen Euro.

Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt soll dann im Sommer mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Dieser Bauabschnitt beinhaltet die Begradigung und den Streckenausbau der B 233 von der Autobahnanschlussstelle der A 46 bis zum Knoten B 233/Landhauser Straße. Unter anderem sollen die Einmündungen In der Calle und Seeuferstraße zusammengelegt und mit einer Ampelanlage versehen werden.