„Ökoprofit“: Umweltschutz für Iserlohner Unternehmen

Für gewöhnlich scheuen Unternehmen und Selbstständige das Thema Umweltschutz aus einem Grund: Kosten. Wenn nun eine Initiative hilft, nicht nur die Natur zu erhalten, sondern auch noch den Geldbeutel zu schonen, sinkt die Skepsis gegen Null. 2021 will „Ökoprofit“ wieder Unternehmen und Einrichtungen im Märkischen Kreis fördern. Der Grundgedanke ist heute aktueller denn je.

Das sieht auch Dr. Stefan Große-Ackermann so, der seit 20 Jahren für die BAUM Consulting GmbH tätig ist und schwerpunktmäßig das Projekt „Ökoprofit“ betreut. Es gebe zwar noch „Klassiker“, wie die Beleuchtung durch LED-Lampen zu ersetzen oder Recycling-Papier zu verwenden, so der promovierte Diplom-Chemiker, doch lohne sich jeder Blick auf die speziellen Anforderungen und Produktionsschritte. Ziel sei die nachhaltige ökonomische und ökologische Stärkung von Unternehmen, heißt es auf der Homepage des „Ökoprofit“-Netzes.

Dabei werden nicht nur die finanziellen Vorteile berechnet, auch die Ersparnisse bei CO2-Abdruck, Energie- und Wasserverbrauch werden in der Endabrechnung berücksichtigt. Mindestens genauso wichtig sei im Jahr 2020 aber auch der Imagegewinn, den eine Firma durch das „Ökoprofit“-Siegel gewinnt, denn die umkämpften Fachkräfte möchten immer häufiger für ein umweltschonendes Unternehmen arbeiten. „Darauf sind wir gar nicht gekommen“, sagt Große-Ackermann, „sondern die Unternehmen haben das selbst herausgefunden“.

Das hängt mit dem Konzept der Förderung zusammen, die sich speziell an Unternehmen in einer Region richtet. Insgesamt müssen die Mitarbeiter einer Firma oder einer anderen Einrichtung über ein Jahr hinweg mehrere Seminare und Workshops besuchen. Insgesamt loten die Fachleute in acht Netzwerktreffen und fünf Terminen in jedem der teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeiten aus. So entstünden nicht nur Synergieeffekte, sondern es entstehe auch ein Austausch mit Firmen vor Ort aus anderen Branchen, sagt Marcel Krings, Projektleiter bei der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS), die die Federführung 2016 übernommen hat. Zuvor lag die Verantwortung zur Umsetzung der „Ökoprofit“-Strategien bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) in Iserlohn. „Wir haben das Projekt dreimal begleitet“, so Thomas Haude, Prokurist bei der GfW. Das sei in den Jahren 2002/2003, 2003/2004 und 2013/2014 der Fall gewesen, so Haude. Danach habe die GWS übernommen.

Mehr als 20 Iserlohner Firmen und Einrichtungen zertifiziert

Doch nicht nur Unternehmen haben die Optimierung mit „Ökoprofit“ durchlaufen. Mehr als 20 Firmen und Einrichtungen aus Iserlohn haben seit 2003 das Förderprogramm des Landes NRW in Anspruch genommen. Darunter sind etwa auch die Städtische Gesamtschule Iserlohn oder das Seniorenzentrum Waldstadt. Seit dem Jahr 2000 seien 195 Projekte abgeschlossen und fast 2200 Unternehmen ausgezeichnet worden, so Große-Ackermann, der persönlich etwa 350 Betriebe begleitet hat.

Kostenlos ist das Programm von „Ökoprofit“ allerdings nicht. Je nach Zahl der Angestellten variiert der Teilnahmebetrag zwischen 2500 und 10.000 Euro. „Das hat jeder Teilnehmer bisher wieder eingespart“, sagt Große-Ackermann. „Betriebswirtschaftlich ist das eine einfache Geschichte.“ Außerdem fördern Land und die beteiligten Städte und Kommunen „Ökoprofit“ mit mehr als 30.000 Euro im Jahr.

Den größeren Gewinn sehen die Unternehmen und Einrichtungen ohnehin nicht im monetären Bereich, wichtiger sei „ein nicht greifbarer Aspekt für die Teilnehmer“. Die Firmen seien begeistert vom Input, den sie durch andere Unternehmen vor Ort aus anderen Branchen bekommen. „Der Wissensaustausch steigt enorm an, wenn sich unterschiedliche Branchen vernetzen“, sagt Große-Ackermann.

Bisher gebe es „viereinhalb Zusagen“ für die nächste Runde im Märkischen Kreis, die Anfang nächsten Jahres starten soll, sagt Projektleiter Krings von der GWS und nimmt weiterhin Bewerbungen entgegen.