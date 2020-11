Iserlohn. Nur noch wenige Geschäftsreisende übernachten in Iserlohner Hotels. Geld lässt sich so kaum verdienen.

Der November-Lockdown trifft auch die heimischen Hotels hart, wenngleich mit Blick auf Geschäftsreisende der Übernachtungsbetrieb grundsätzlich aufrechterhalten werden kann. Allerdings zu Bedingungen, die sich am Ende kaum rechnen würden, wie Ilir Mulaku, Inhaber von Campus Garden und Stadthotel, auf Nachfrage berichtet.

Der November, so Ilir Mulaku, sei für die heimische Hotellerie nicht irgend ein Monat, sondern bei den Übernachtungen noch vor dem Dezember der umsatzstärkste Monat. Zum einen gebe es keine Feiertage, die auf Werktage fallen und auch keine Schulferien. Und das bedeute eine durchgängige Nachfrage durch Geschäftsreisende, die in Nicht-Coronazeiten rund 60 Prozent der Übernachtungszahlen ausmachten.

Nun geht aber auch die Zahl der Geschäftsreisenden signifikant zurück. Waren es in dieser Woche in beiden Hotels rund 60 Übernachtungen, rechnet Ilir Mulaku in der kommenden Woche nur noch mit 30 Übernachtungen – das rechne sich nicht. Er wolle seine Häuser aber dennoch weiter offen halten. Mulaku versteht das auch als wichtigen Beitrag dafür, dass heimische Unternehmen bei Bedarf weiterhin Geschäftsgäste unterbringen können.

Dass die Zahlen bei den Geschäftsreisenden weiter zurückgehen, liegt nach Angaben von Mulaku daran, dass Buchungen für Gäste aus Übersee praktisch zum Erliegen gekommen seien. Und Unternehmen würden verstärkt auf Videokonferenzen oder vergleichbare Kommunikationsmöglichkeiten setzen und weniger auf physische Zusammenkünfte.

Dass touristisch bedingte Übernachtungen derzeit untersagt sind, wiegt ebenfalls schwer, auch wenn Iserlohn ja kein klassisches Touristenziel sei, so Mulaku. Aber freitags, samstags und sonntags seien touristische Buchungen eben doch ein wichtiges Standbein. Ein Klassiker seien da größere Familienfeiern, zu denen auch Verwandte und Freunde aus weiterer Entfernung anreisen und dann im Hotel übernachten würden. Und da fehlen nun nicht nur diese Übernachtungen, sondern auch die gastronomischen Umsätze im Zusammenhang mit der Feier.

Mahlzeiten werden überRoomservice abgewickelt

Die wenigen Geschäftsgäste, die noch kommen, müssen übrigens nicht hungrig ins Bett gehen. Ilir Mulaku bietet für sie eine kleine Karte mit vier bis fünf Gerichten an. Gegessen werde aber nicht im Restaurant, Bestellungen würden über den Roomservice abgewickelt.

Ilir Mulaku hofft nun darauf, dass die Ankündigung der Regierung, gastronomischen Betrieben 75 Prozent des Umsatzes aus November 2019 zu erstatten, auch tatsächlich umgesetzt werde. Er gehe dabei davon aus, dass ausgezahltes Kurzarbeitergeld angerechnet werde. Für Hotels, die weiterhin Geschäftsreisende beherbergen dürfen, gilt laut Dehoga weiterhin, dass Umsätze von weniger als 25 Prozent auf die Umsatzerstattung nicht angerechnet werden.

Die Lage sei sehr ernst, sagt Muluku und hofft darauf, dass es im Dezember in der Gastronomie wieder weitergehen kann. Steigende oder hochbleibende Infektionszahlen seien aus Mulakus Sicht kein automatischer Grund, den Gastronomie-Lockdown über den November hinaus zu verlängern. Denn wenn positive Effekte beim Infektionsgeschehen ausblieben, könne das ja so interpretiert werden, dass die Gastronomie tatsächlich kein wesentlicher Faktor bei Neuinfektionen sei. Gleichwohl hofft Mulaku natürlich auf sinkende Infektionszahlen und kritisiert die Lockdown-Entscheidung der Regierung ausdrücklich nicht.

Bislang hat Ilir Mulaku in seinen drei Betrieben, dazu gehört auch das Steakhaus El Toro, rund 80.000 Euro in Hygiene-Maßnahmen investiert. Trotz des aktuellen Lockdowns glaubt Mulaku nicht, dass dieses Geld in den Sand gesetzt worden sei. Er zeigt sich davon überzeugt, dass solche Hygiene-Maßnahmen von den Gästen auch künftig und möglicherweise über Corona hinaus honoriert würden.

Rezeption weiter rundum die Uhr besetzt

Geschäftsreisende werden auch weiterhin im Hotel Vierjahreszeiten empfangen. Erfreulicherweise, so Hoteldirektorin Alexandra Schenk, sei ihre Zahl aktuell auch noch größer, als im Lockdown-Zeitraum März/April, wo ja auch weiterhin Geschäftsreisende beherbergt werden konnten. Für ein großes Haus wie das Vierjahreszeiten seien die aktuellen Zahlen aber gleichwohl „dramatisch wenig“. Unter der Woche liege die Belegung bei unter 50 Prozent, am Wochenende tendiere sie praktisch gegen Null. Da zeigt sich dann das Verbot touristischer Beherbergungen besonders drastisch.

Auch im Vierjahreszeiten müssen Geschäftsreisende keinen Hunger leiden. Im Restaurant Fetter Förster können die Übernachtungsgäste von einer verkleinerten Karte Gerichte auswählen. Hygiene- und Abstandsvorschriften würden eingehalten. Geöffnet ist auch weiterhin der Hotelshop samt Kaffeerösterei. Geschlossen ist der Spa-Bereich, die Rezeption bleibt aber rund um die Uhr besetzt. Gleichwohl, so Alexandra Schenk, habe man mit Beginn des November-Lockdowns verstärkt Kurzarbeit einführen müssen. Unklar, so Alexandra Schenk, sei es noch, mit welchen staatlichen Hilfen das Vierjahreszeiten rechnen könne. Denn die besagte 75-Prozent-Regel beschränke sich ja auf Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern. „Da liegen wir im Vierjahreszeiten drüber“, so Schenk. Man warte nun auf entsprechende Präzisierungen seitens Regierung und Dehoga.