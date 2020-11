November-Lockdown: Kultur bekommt einen falschen Stellenwert

Einen „unglücklichen Schwebezustand“ nennt Dr. Sandra Hertel das, was sie am Donnerstag erlebt hat, nachdem der „Wellenbrecher-Lockdown“ verkündet worden war. Mal wurden die Museen erwähnt, mal wieder nicht, und in den offiziellen Papieren tauchten sie nicht auf. So richtig wusste die Leiterin der Iserlohner Museen nicht, was aus ihr und ihren Häusern im November werden sollte.

Am Freitag sei dann aber alles klar gewesen, komplette Schließung für alle Museen in NRW. Für die Musikschule hatte der Schwebezustand hingegen noch etwas länger Bestand. Seit Donnerstag war auf der Homepage zu lesen, dass nach der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch nicht klar sei, auf welche Weise der Einzelunterricht in den Musikschulen von dem Teil-Lockdown betroffen sei. Natürlich konnte sich schon jeder ausmalen, was passieren würde, und die Eltern der Iserlohner Musikschüler wurden auch schon per SMS vorgewarnt und auf eine neue Runde Fernunterricht mit dem Smartphone eingestellt. Das Fehlen einer konkreten Anordnung aus Düsseldorf, die dann erst am Montag erfolgte, machte es Musikschulleiter Paul Breidenstein aber unmöglich, entsprechendes auch als gesichert auf der Homepage zu veröffentlichen.

VHS: Berufsbezogene Angebote und Integrationskurse

Für VHS-Leiter Rainer Danne ist direkt klar gewesen, dass seine Angebote im üblichen Kurs-System nicht aufrecht erhalten werden können. In der jetzt vorliegenden Corona-Schutzverordnung des Landes ging es nur noch um Details. Konkret bedeutet der Teil-Lockdown für die VHS, dass die berufsbezogenen Weiterbildungsangebote weitergeführt werden dürfen, ebenso wie Integrationskurse. Einige Einzelveranstaltungen werden nun über Online-Konferenzen fortgesetzt. In den meisten Fällen sei das aber nicht sinnvoll, weswegen viele Kurse nun verschoben oder abgesagt werden.

„Es ist natürlich extrem unangenehm, zweimal in voller Fahrt gezwungen zu werden, alles runterzufahren“, kommentiert Rainer Danne die Entwicklung. Die VHS habe sich gerade erst gut aufgebaut, habe mit einem funktionierenden Hygienekonzept und verkleinerten Gruppen dafür gesorgt, dass sich die Kursteilnehmer sicher fühlen. Und das habe auch funktioniert: „Die Leute sind gerne gekommen“. Nichtsdestotrotz habe die Gesundheit Vorrang. „Wir müssen uns im Sinne der Allgemeinheit fügen.“ Der VHS-Leiter beobachtet aber auch, dass die Kultur in der Pandemie einen falschen Stellenwert bekomme, sie werde derzeit grundsätzlich nicht als so wichtig angesehen. „Ich wage aber zu bezweifeln, ob das richtig ist.“

Führungen und Angebote im Herbst sonst häufig ausnahmslos ausgebucht

Auch Sandra Hertel weiß aus Erfahrungen, dass gerade im Herbst die Führungen und besonderen Angebote in den städtischen Museen ausnahmslos ausgebucht sind. „Der Bedarf an Kultur ist da,“, sagt sie. „Wir können ihn aber nicht decken.“ Das Angebot der Museen wurde gestern komplett eingestellt – keine Öffnung, keine Aktionen, keine Führungen. Gleiches gilt für die städtische Galerie, die Rainer Danne verantwortet. Die laufende Ausstellung schließt nun eine Woche früher als geplant. Die nächste für Mitte November angesetzte Ausstellung hätte ohnehin nicht wie geplant eröffnen können, da sich der Künstler Theo Bosboom aus Holland infiziert hat. Die Ausstellung wird nun verschoben.

„Wir müssen unseren Beitrag zur Eindämmung leisten“, sagt Sandra Hertel, die natürlich hinter den Kulissen weiterarbeitet und kommende Ausstellungen vorbereitet. „Wir sind aber alle nicht glücklich mit der Situation und freuen uns, wenn wir wieder öffnen können.“

Städtische Musikschule schaltet ab sofort auf Fernunterricht um

Auf bessere Zeiten hofft auch Musikschulleiter Paul Breidenstein, denn auch sein Angebot ist – vor allem bei den Ensembles, Bands und Orchestern als Kernkompetenzen der Musikschule – eingeschränkt. Der Einzelunterricht und damit der Großteil des Angebots der Musikschullehrer kann aber als Fernunterricht weitergeführt werden. „Dass wir nun schließen müssen, ist klar, ebenso wie die Absicht der Landesregierung. Und wir drücken die Daumen, dass sich die Lage dadurch verbessert.“ Positiv sei aber die Erinnerung an den März und April, als die Musikschule erst lernen musste, wie Fernunterricht funktioniert. „Was wir damals nicht wussten, war, dass Eltern und Schüler begeistert waren, und dass wir Lehrer erstaunt waren, dass viel mehr geht, als man gedacht hatte.“ Der Teil-Lockdown sei von daher keine Katastrophe, sondern ein Rückgriff auf ein bewährtes Mittel. „Wir können ja weitermachen. Wir haben es nicht so schwer wie etwa die Gastronomen. Für uns ist das keine so bittere Pille, wenn man bedenkt, was weltweit gerade alles passiert.“

Schade sei der Lockdown eben nur für die Ensembles. Die kleinen Ensembles, das Vororchester und das Klarinetten-Ensemble hätten gerade wieder die Probenarbeit aufgenommen, die Bigband habe verteilt auf unterschiedliche Räume wieder angefangen. Das werde nun abgebrochen. Grundsätzlich, so Breidenstein, sei er froh, dass die Musikschule bisher so gut durch die Pandemie gekommen sei und es keine einzige Infektion im Haus gegeben habe. Es sei gut gewesen, dass die Musikschule von Beginn an auf mehrfache Sicherheit mit Abstand, Masken und Lüften gesetzt und damit weit mehr umgesetzt habe, was die Corona-Schutzverordnung vorgegeben habe. „Irgendwann geht es weiter. Jetzt ist Geduld gefragt.“

Die Auswirkungen der Verordnungen im Überblick

In einer Pressemitteilung fasst die Stadt Iserlohn die Auswirkungen der neuen Verordnungen auf die Kulturinstitute zusammen.

Parktheater

Aufgrund der Entscheidung der Landesregierung ist das Theater bis Ende November geschlossen. Aktuell kann das Parktheater-Team noch keine Auskunft darüber erteilen, wie mit den einzelnen Veranstaltungen umgegangen wird, die nun nicht stattfinden können. Wegen der Fülle der Planungsarbeit bittet das Team die Kunden freundlich um Nachsicht und Geduld. Sobald individuelle Lösungen gefunden sind, werden die Ticketinhaber direkt informiert. Wer noch nicht seine E-Mail-Adresse im Kulturbüro hinterlegt hat, möge dies bitte per Mail an kulturbuero@iserlohn.de tun, damit die Kommunikation vereinfacht wird. Selbstverständlich informiert das Parktheater auch über die Website www.parktheater-iserlohn.de und über die sozialen Medien über die weiteren Planungen.

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist wie bisher nach Terminvereinbarung zugänglich.

Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist weiterhin zu den aktuellen Öffnungszeiten erreichbar und zwar in Iserlohn: Montag und Dienstag 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 11 bis 14.30 Uhr, Freitag 11 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 14 Uhr und in Letmathe: Montag und Dienstag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 Uhr und Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass die maximale Aufenthaltsdauer auf 30 Minuten begrenzt ist.

Volkshochschule/ Städtische Galerie

In der VHS werden nur noch alle ausbildungs- und berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsangebote durchgeführt. Dies betrifft insbesondere die Integrationskurse sowie Schulabschlusskurse (inklusive Prüfungen). Diese werden unter Einhaltung der Hygienestandards weitergeführt. In diesen Kursen gilt zusätzlich die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Alle anderen VHS-Kurse und Seminare müssen ab sofort abgesetzt werden. Die Teilnehmer und Dozenten werden informiert. Die Städtische Galerie bleibt im November geschlossen.

Musikschule

Wie im April werden alle Instrumental- und Gesangunterrichte ab sofort je nach Möglichkeit der Schüler und Lehrkräfte über Telefon oder in Videoformaten erteilt. Alle Schülereltern werden von den Lehrkräften kontaktiert und wieder um Einverständnis gebeten. Dieser Fernunterricht wurde im Frühjahr von fast 90 Prozent aller Musikschüler gewählt und gelobt, die Unterrichtsentgelte bleiben gleich. Alle Grundstufenkurse in den Gebäuden der Musikschule und Ensembles fallen im November aus, Veranstaltungen der Musikschule bis auf Weiteres ebenfalls.

Ob und wie Musikschullehrer in den Angeboten der Kindertagesstätten und Schulen eingesetzt werden können, richtet sich nach der bevorstehenden Betreuungsverordnung und den jeweiligen schulischen Vorgaben. Die Gebäude der Musikschule bleiben für Eltern, Schüler und Besucher geschlossen, die Sekretariate in Iserlohn und Letmathe und die Leitung bleiben weiter per Telefon, Fax und E-Mail erreichbar.

Städtische Museen

Die Städtischen Museen müssen vom 2. bis zum 30. November schließen. Die Museen in Barendorf werden daher ab November in eine vorzeitige Winterpause gehen und bis Ende Februar geschlossen bleiben. Das Stadtmuseum bleibt bis zum 30. November geschlossen und wird hoffentlich am 1. Dezember wieder öffnen können. Alle im November angekündigten Führungen der Museen durch den Luftschutzstollen, das Stadtmuseum, Barendorf und Haus Letmathe fallen aus – auch jene, die über die VHS angeboten werden. Das Museums-Team wird alle Angemeldeten persönlich informieren. Die Mitarbeiter sind während der Schließung wie gewohnt im Stadtmuseum zu erreichen.