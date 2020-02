Iserlohn. Dr. Axel Bünemann spricht in der „Heimat-Sprechstunde“ über das Coronavirus und die „normale“ Grippe

„Noch weiß man zu wenig über das Virus“

Eigentlich sollte sich das aktuelle Gespräch in der „Heimat-Sprechstunde“ mit Dr. Axel Bünemann, Chefarzt der Inneren Medizin am St. Elisabeth-Hospital in Iserlohn, um das allein schon durch die Jahreszeit aktuelle Thema „Grippe“ drehen. Aber vor dem Hintergrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus und die dadurch entstandene weltweite Aufregung und Besorgnis musste der versierte Mediziner beim Redaktionsbesuch natürlich auch auf diese Fragestellungen eingehen. Er glaube schon daran, dass das Thema „aus gutem Grund so hoch aufgehängt wird, weil man noch nicht genau weiß, was tatsächlich passiert und wie die weitere Entwicklung sein wird“. Man wisse einfach noch zu wenig über das Virus.

Allerdings gingen aus seiner Sicht die Chinesen auch sehr professionell mit dem Problem um: „Das wäre doch in Europa kaum möglich, dass man ganze Millionenstädte abriegeln kann oder in wenigen Tagen ein Krankenhaus aus dem Boden stampft.“ Und er fügt hinzu, dass „allerdings auch wir bei einer steigenden Zahl von Verdachtsfällen durchaus gut gerüstet wären.“ Und auf die Frage, ob die ganze Aufregung, einschließlich des medialen Hypes, angesichts zurückliegender tatsächlicher Grippe-Epi- und Pandemien überhaupt angemessen ist, antwortet Dr. Bünemann: „Es erscheint schon überzogen, wenn man bedenkt, dass vor zwei Jahren in Deutschland – geschätzt – rund 25.000 Menschen an der Grippe gestorben sind. Aber es wird wohl auch ein wenig an dieser Lage geübt, wie man mit solchen Situationen im Fall noch gefährlicherer Erreger zukünftig umgeht.“

Zurück also zur „normalen“ Grippe, die sich durch die unterschiedlichen Virentypen und die unterschiedlich schweren Verläufe auszeichnet – bis hin zu tragisch-tödlichen Ausgängen, die ihre Ursachen meist in „bakteriellen Super-Infektionen“ haben.

Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Fieber sind erste Anzeichen

Allen Grippeformen gemein ist der plötzliche Beginn mit Schüttelfrost, hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. „Wenn das in nur wenigen Stunden auftritt, ist das hoch verdächtig auf eine Influenza.“ Dauer im Regelfall? „Eine Woche.“ Etwa ein Drittel der Betroffenen erlebe dann einen schweren Verlauf, das zweite Drittel sei eher gemäßigt betroffen und „das dritte Drittel merkt kaum etwas“. Husten und Niesen, aber auch das Schütteln von mit Erregern verschmutzter Hände seien die Hauptübertragungsursachen und Ansteckungsgefahren.

Thema ist natürlich auch immer wieder die Grippeschutzimpfung, die, so Dr. Bünemann, „trotz der bereits laufenden Hochsaison auch jetzt noch Sinn hat“. Auch wenn diese Maßnahme nicht ganz frei von Nebenwirkungen sei und die eingesetzten Wirkstoffe zum Beispiel auch bei Menschen mit einer Hühnereiweiß-Allergie nicht angezeigt wären, sei sie unbedingt zu empfehlen.

Was Dr. Axel Bünemann noch über die Grippe und vor allem auch über die Ansteckungswege, die Risiken und die Prophylaxe zu sagen hat, ist ab sofort im Podcast „Heimat-Sprechstunde“ zu hören.