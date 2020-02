Noch kein grünes Licht für chlorfreie Profil-Produktion

Drei Maschinen, eine fa­brikneue und zwei vom bisherigen Standort der Firma BSP im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm, stehen in der Halle an der Zollhausstraße bereit. Auf Knopfdruck könnte zumindest testweise die Produktion von Profilen für die Baubranche anlaufen. Und das vollständig chlorfrei, wie das Unternehmen sagt. Damit die Entstehung von polychlorierten Biphenylen (PCB), deren Freisetzung am Standort der Schwester-Firma BIW in Ennepetal weiterhin für jede Menge Unruhe sorgt, von vornherein ausgeschlossen ist.

Stattdessen möchte BSP in Kalthof Platin als sogenannten Vernetzer hinzugeben, damit das verarbeitete Silikon am Ende genauso stabil und zugleich dehnbar ist wie nach dem bisherigen Fertigungsprozess. Doch noch gibt es für das Verfahren, das die Firma erstmals anwenden wird, kein grünes Licht. „Wir haben jetzt den Kreis noch mal schriftlich offiziell als Untere Immissionsschutzbehörde aufgefordert, Stellung zu nehmen“, fasst Stadtbaurat Thorsten Grote am Mittwoch das Gespräch mit dem Märkischen Kreis zusammen, an dem auch Vertreter der Bezirksregierung teilnahmen, die künftig für den Arbeitsschutz der BSP-Mitarbeiter zuständig sind.

„Im Lichte der neuen Erkenntnisse zu BIW bitten wir den Kreis um eine Beurteilung der neuen Situation mit Blick auf die von der Firma am 15. Januar beantragte Teilnutzungsgenehmigung für die neue Halle“, erläuterte Grote. Damit zusammen hänge neben dem Verzicht auf chlorhaltige Vernetzer weitere Maßnahmen wie „die engmaschige Überwachung durch ein unabhängiges Messinstitut“, das auf Kosten von BSP bzw. der Unternehmensmutter, der „Silicone Group“ von SIHK-Präsident Ralf Stoffels, im Umfeld Messungen auf PCB und Toluol vornehmen soll.

Wobei: „Die Messung auf PCB macht technisch zwar keinen Sinn, gilt aber als Beleg unserer Zusage, den chlorfreien Vernetzer tatsächlich als erster im deutschen Markt in den Serieneinsatz zu bringen“, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Heimatzeitung. Überhaupt würden die künftigen Messungen, auch auf das sonst häufig als Lösungsmittel eingesetzte und dem Benzol ähnliche Toluol, „in Folge der Beurteilung der Sicherheitsdatenblätter aller Materialkomponenten durch den Märkischen Kreis mit Unterstützung der Bezirksregierung“ erfolgen. Oder anders gesagt: „Die Messungen werden aus Gründen äußerster Vorsicht im Vorsorgebereich durchgeführt, weil es mit dem alternativen chlorfreien Vernetzer noch keine tatsächlich gemessenen Erfahrungswerte gibt“, erläuterte der Unternehmenssprecher. Deshalb habe man zugesagt, „innerhalb eines Monats Messergebnisse zu allen potenziell als besonders relevant eingestuften Bereichen vorzulegen, um jegliche gesundheitliche Beeinträchtigung der Mitarbeiter bzw. Emissionen auszuschließen.“

Stadt will auch noch eigenen Gutachter einschalten

Nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ wird die Stadt, so kündigte Thorsten Grote am Mittwoch an, „mit großer Wahrscheinlichkeit zusätzlich einen eigenen Gutachter einschalten, um das Ganze begleiten und überwachen zu lassen.“ Zuvor gehe es jetzt aber zunächst einmal um die Einschätzung der Frage durch den Märkischen Kreis, ob von dem neuartigen Produktionsprozess eine Gefährdung ausgehe oder alle in Rede stehenden Gefahren abgeschaltet seien. Wenn letzteres zutreffe, könne, ja sei die Stadt verpflichtet, die Genehmigung zu erteilen, gegebenenfalls eben unter Auflagen. Das könne, so der Stadtbaurat, abhängig von der Schnelligkeit der Antwort aus Lüdenscheid, „auch sehr kurzfristig passieren“, sprich möglicherweise auch bereits im Laufe des Donnerstags.

Auch wenn laut Thorsten Grote die Bezirksregierung als Obere Immissionsschutzbehörde in dem Verfahren derzeit (noch) keine Rolle spiele, hat das Unternehmen von sich aus dort bereits vorgefühlt: „Die Bestätigung – aus Sicht der Bezirksregierung –, mit dem chlorfreien Vernetzer die Produktion aufnehmen zu können, wurde am 31. Januar erteilt und dem Märkischen Kreis mitgeteilt“, erklärte der Unternehmenssprecher.