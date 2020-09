„Noch brummt das Handwerk, aber . . .“

„Virtual Reality“-Technologie im Einsatz. Udo Petruschkat, Kfz-Techniker-Meister und der Iserlohner Projektleiter bei „InKraFT“, zeigt, wie man sich per Simulation in einer Werkstatt zurechtfinden kann.

Iserlohn. Dirk H. Jedan und sein Ausbildungsteam haben attraktive Angebote zu machen. Doch Corona bremst derzeit noch.

„Wir lassen uns von Corona nicht ins Handwerk pfuschen.“ So kernig-kampfeslustig steht es in diesen Tagen auf Plakaten, die der Zentralverband des Deutschen Handwerks zur Schau stellt. Ein strammer Vorsatz, doch ob sich Corona davon wirklich wird einschüchtern lassen, scheint auch in Monat sieben nach dem Ausbruch der Pandemie durchaus bezweifelbar zu sein. Fast täglich berichten Medien über Umsatzeinbrüche, gewaltige Aufgabenstellungen durch Hygieneregeln und sonstige Pandemie-Beschränkungen. Auch im Handwerk. Und nicht zuletzt auch über große Turbulenzen am Ausbildungsmarkt durch verschobene Bewerbungszeiträume, unentschlossene und noch nicht ausreichend informierte Jugendliche und wohl auch über zögernde Anbieter. Grund genug also, der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis (KH) und deren Berufsbildungszentrum im Dröschederfeld einen „Nachfrage“-Besuch abzustatten.

Geschäftsführer Dirk H. Jedan hält sich an diesem frühen Nachmittag auch gar nicht lange mit einer Klage-Vorrede auf. Er steigt lieber gleich ins Digitalisierungs-Thema ein, denn der öffentlich vielleicht vorliegende Eindruck, das Handwerk sei da „hintendran“, sei „natürlich völlig falsch“. „Ob es der GPS-gesteuerte Bagger ist oder ob es die Lackierwand ist, bei der Auszubildende sofort das Ergebnis samt alle Korrektur-Möglichkeiten sehen. Das sind Dinge unter vielen, die die Motivation der jungen Leute ungemein beflügeln und mit denen wir natürlich intensiv beschäftigen.“

Auch in Zahlen lässt sich das ausdrücken: In vier Jahren, die für das Projekt zunächst einmal angesetzt sind, wird eine Gesamt-Investition von rund einer Millionen Euro aus öffentlicher Förderung und erheblichen Eigenanteilen eingesetzt. All das, so H. Jedan, setze allerdings auch nicht nur engagierte Initiative und Finanzmittel voraus, sondern auch eine technische Infrastruktur, die diese Digitalisierung, ihre Umsetzung und Anwendung überhaupt erst ermöglicht.

Zur aktuellen Corona-Situation: Natürlich sei man im Moment noch etwas eingeschränkt unterwegs, würde aber in den nächsten Tagen wieder voll anlaufen, sagt Dirk H. Jedan, und müsse dafür gerade in Sachen Organisation und Hygiene einen gewaltigen Aufwand betreiben. „Und das kostet auch Geld und ist eine stramme wirtschaftliche Herausforderung, zumal wir unser Internat natürlich nur sehr begrenzt belegen können.“ Allerdings habe man durch Fernunterricht und Äquivalenzunterricht auch im Ausbildungsbereich schnell neue Ansätze gefunden. „Aber auch das ist natürlich nicht leicht, dem auszubildenden Migranten in Werdohl Aufgaben per Mail zu schicken und der hat vielleicht ein Handy, aber noch lange keinen PC und auch keinen Drucker. Aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht.“

Und wie sieht es bei der Ausbildung grundsätzlich aus? „Wir haben noch nicht die Eintragungsverhältnisse wie im letzten Jahr, liegen nur etwa 15 Prozent hinter dem Vorjahr zurück“, konstatiert Jedan. Man betreibe jedoch einen großen Informationsaufwand, „aber ob wir das tatsächlich komplett aufgeholt bekommen, kann ich derzeit noch nicht sagen“.

Zurückzuführen sei das Defizit wohl in erster Linie darauf, dass man die Jugendlichen, die man sonst im zweiten Quartal in der Schule hätte ansprechen können, dort wegen Corona nicht erreichen konnte. Man wisse inzwischen definitiv, dass „viele Jugendliche einfach noch nicht wissen, was sie machen sollen. Viele interessieren sich dafür auch nicht. Man muss sie werben, sie überzeugen, muss Anreize schaffen. Das alles war uns in diesem Jahr nicht möglich“.

Und nun sei es allein schon aus datenrechtlicher Sicht überaus kompliziert, im Nachhinein noch an die jungen Leute zu kommen, die „zwischenzeitlich nicht bei einer weiterführenden Schule aufgeschlagen sind. Da draußen ist so oder so vermutlich noch eine Armada da von Unversorgten und Unentschlossenen“. In Zeiten des ohnehin akuten Fachkräftemangels sei das wahrlich keine allzu prickelnde Perspektive. Allerdings müsse man auch eine – angesichts der wirtschaftlichen Zukunftsängste vielleicht auch verständliche – Zurückhaltung bei den Betrieben erkennen. „Zwar haben wir im Moment noch eine laufende Konjunktur, aber Kurzarbeit führt auch dazu, dass die Menschen in den Baumarkt fahren und die Sachen zuhause selbst reparieren.“

Schweiß-Ausbildung ist besser und echter als ein Video-Spiel

Auch in der Industrie sei man zunächst einmal auf die eigene Zukunft fokussiert. Dennoch sei es ziemlich sicher, dass jeder suchende Jugendliche auch mit einem passenden Angebot versorgt werden könne. „Dafür haben wir im Handwerk auf jeden Fall genügend Potenzial.“

Doch noch einmal zurück zu Digitalisierung. Hat der Umgang mit Bits und Bytes nicht gerade einen besonderen Reiz für junge Leute, ist doch ganz nah an ihrer Lebenswirklichkeit? Dirk H. Jedan: „Grundsätzlich ist das so, aber die Tatsache, ein Handy bedienen zu können, ist noch kein wirkliches Indiz für digitale Affinität. Digitalisierung macht Ausbildung eher schwieriger. Vielleicht aufgrund auch des manchmal abnehmenden Niveaus derer, die wir erreichen. Aber man muss die jungen Leute erst einmal hier hinbekommen, um ihnen das erzählen zu können.“

Ortswechsel, um die Digitalisierung in einem kleinen handwerklichen Ausschnitt sichtbar und dem Laien verständlich zu machen: das virtuelle Schweißtechnik-Center, ausgerüstet mit der besten und modernsten Gerätschaft, die der Markt derzeit zu bieten hat. Im ersten Moment sehen die Ausbildungsplätze eher wie die virtuellen Betätigungsfelder in der Gamer-Szene aus, mit Bildschirm, 3-D-Brillentechnik samt Helmkamera und Sound-Effekten. Doch hier geht es nicht um Punkte und Siege, sondern um die Ausbildung an allen gängigen Elektro-Schweißtechniken mit allen möglichen Materialien und Formen und in allen Schwierigkeitsgraden. „Alles echt, nur eben am Bildschirm, und somit ohne jeglichen Materialverbrauch“, erklärt Ausbildungsleiter Jörg Engert.

Erwähnen sollte man noch, dass die Anschaffung eines solchen Arbeitsplatzes, von denen in Iserlohn gleich mehrere zur Ausbildung des Handschweißer-Nachwuchses vorgehalten werden, mit rund 20.000 Euro zu Buche schlägt. Hinzu kommen noch die regelmäßigen Updates. Dirk H. Jedan macht noch eine Ergänzung: „Schweißen ist eine Tätigkeit, die es einem Menschen, der noch nicht allerbeste Deutschkenntnisse hat, ermöglicht, eine solide handwerkliche Arbeit zu machen. Angebot und Chance zugleich, Menschen an Arbeit heranzuführen, die sonst nicht so viele Möglichkeiten haben.“

Sie wollen Ausbildungsalltagbarrierefreier gestalten

Weiter geht es an diesem Nachmittag vorbei an der großzügigen Übungsstätte der Straßenbauer, die Dirk H. Jedan scherzhaft als „den größten Sandkasten in NRW“ bezeichnet, zu einem Raum, der ein spannendes Forschungsprojekt beherbergt. Die Kurzbezeichnung: „InKraFT“. Der lange Name: Inklusion in der beruflichen Bildung am konkreten Fall der Kfz-Mechatronik mittels Virtual Reality-Technologie. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsforschungsprojekt, an dem neben der heimischen KH die Unis in Kaiserslautern und Siegen und weitere Partner aus Forschung und Industrie beteiligt sind. Die Idee: Viele Jugendliche können sich heute nur schlecht konzentrieren, haben eine wie auch immer geartete Lernschwäche oder Probleme dabei, ihre Impulse zu kontrollieren. Hinzu kommen Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes, nach denen im Durchschnitt knapp jeder fünfte Handwerksbetrieb aktuell einen schwerbehinderten Menschen beschäftigt.

„Egal, ob eine diagnostizierte Einschränkung oder Behinderung vorliegt, oder ob der Mensch bloß einen schlechten Tag hat. Wir arbeiten daran, den Ausbildungs- und Arbeitsalltag zu vereinfachen und barrierefreier zu gestalten“, sagt Udo Petruschkat, Kfz-Techniker-Meister und der Iserlohner Projektleiter bei InKraFT. Eine besondere Rolle sollen Lernszenarien – wie hier in Iserlohn erprobt – mit der Datenbrille und den 360-Grad-Darstellungen spielen. Denn hier, so erläutert Petruschkat, können Aufgaben, beispielsweise wie man einen Motor zerlegt, visualisiert und verständlich gemacht werden. „Menschen mit körperlicher Behinderung sollen in der Lage zu sein, den Beruf in Teilen zu erlernen, um als Helfer in einer Werkstatt oder als Mitarbeiter im Backoffice arbeiten zu können.“

Keine Frage, in den nächsten Wochen ist viel Arbeit für die Verantwortlichen und Macher bei der Kreishandwerkerschaft und im Ausbildungszentrum angesagt. Und das auf dem noch immer schwankenden Boden der nicht absehbaren Entwicklungen vor Ort und in der Welt. Vielleicht ist auch der erste Satz auf der eigenen Homepage von großer Tiefenschärfe: „NRW hält zusammen. Das Handwerk.“