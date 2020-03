Nicht lange zögern beim Ausbildungsvertrag

Iserlohn. Bei der Vorstellung der 9. Auflage der Ausbildungs- und Studienbörse „Karriere im MK“ wurde auch über die Coronavirus-Folgen gesprochen.

Das Coronavirus spielte auch am Freitagvormittag bei der Ankündigungs-Pressekonferenz für die 9. Ausbildungs- und Studienbörse „Karriere im MK“ eine Rolle.

Aber nicht etwa, weil Landrat Thomas Gemke – neben den vier Nordkreis-Bürgermeistern traditionell Schirmherr der Veranstaltung – wegen der Einberufung des Krisenstabes kurzfristig absagen musste. Und auch nicht, weil die Veranstaltung, die am 10. September in den Zelten des Campus-Symposiums auf dem Gelände der ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne stattfinden soll, durch das Virus grundsätzlich gefährdet sei. Bis dahin, da zeigten sich die Verantwortlichen sehr zuversichtlich, habe man das Virus bzw. dessen Ausbreitung im Griff und die Absage von Großveranstaltungen mit vielen Besuchern sei dann kein Thema mehr. Selbst für den Infonachmittag für interessierte Unternehmen am kommenden Donnerstag, 5. März (siehe Infos am Ende des Artikels) laufen die Vorbereitungen normal weiter.

Nein, der Gastgeber der Pressekonferenz, Durable-Chef Horst-Werner Maier-Hunke, machte vielmehr auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV) auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufmerksam, die dadurch auch Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt haben werde. „Unternehmen reagieren schnell, wenn die Umsatzzahlen nicht mehr stimmen“, sagte der Ehrenpräsident von Unternehmer NRW und fügte hinzu: „Ich glaube, dass sie in den nächsten drei Monaten ihre Angebote reduzieren.“ Man brauche sich auch jetzt nicht mehr über ein Wirtschaftswachstum in diesem Jahr unterhalten, sondern darüber, wie groß das Minus werde. „Da werden wir uns alle warm anziehen müssen.“ Eine genaue Prognose zu machen, sei indes schwierig. Klar sei, dass das Virus bis in den späten Sommer Auswirkungen haben werde. „Von den 15 Dura­ble-Lieferanten in China hatten wir mit neun jetzt Kontakt, drei haben wir gar nicht erreicht“, gab Maier-Hunke einen Einblick in die aktuelle Situation beim Hersteller von Präsentations- und Organisationskonzepten. Klar sei: Was jetzt noch auf Containerschiffen unterwegs nach Europa sei, sei vorher produziert worden. Aussagen über die nächsten Lieferungen seien schwierig bis nicht möglich.

Zu den kurzfristigen Trends, also dem schon zuvor prognostizierten konjunkturellen Einbruch, der jetzt noch mal durch das Coronavirus deutlich verstärkt wird, kommen dann noch langfristige Herausforderungen für die gesamte heimische Industrie wie die Digitalisierung und für den Automotive-Bereich in der Region im Speziellen durch den Ausbau der Elektromobilität. Kurzum: Jugendliche, die ein Angebot für einen Ausbildungsplatz haben, sollten lieber jetzt unterschreiben und nicht warten, bis eventuell ein besseres komme. Inwieweit sich die Ausbildungsbereitschaft bei den Unternehmen seit der letzten Umfrage vor zwei Monaten geändert hat, soll über eine erneute Befragung geklärt werden, die der MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce jetzt vorbereiten lässt.

Keinen Zweifel hatten die Schirmherren, Organisatoren und Sponsoren indes an der weiterhin großen Bedeutung von „Karriere im MK“ für die Nachwuchsgewinnung. Die Börse wird wie das Campus Symposium das dritte, aber auch das letzte Mal auf dem ehemaligen Kasernengelände stattfinden, das dann bekanntlich bebaut werden soll. Beide Veranstaltungen sollen aber auch künftig Iserlohn erhalten bleiben. Inhaltlich werden bei der 9. Auflage von „Karriere im MK“ die speziellen Angebote für Abiturienten nicht mehr separiert, sondern bewusst zwischen den anderen Ausstellern platziert. Weitere Änderungen, so machte Pressesprecher Thomas Haude deutlich, werde es 2021 dann in Hemer geben, da bekanntlich das Oktoberfest-Zelt neben dem Grohe-Forum nicht mehr für die Veranstaltung zur Verfügung steht.

Überrascht und sehr erfreut zeigte sich Haude, dass Durable gestern mit ihrer angehenden Industriekauffrau Pia Saghari ein positives Beispiel für die Wirkung von „Karriere im MK“ zur Pressekonferenz mitgebracht hatte. Die 20-jährige Iserlohnerin hatte 2017 ihr Abitur am MGI gemacht und zunächst ein Studium („Management & Economics“) an der Ruhr-Universität Bochum begonnen, bevor sie unter anderem durch den Kontakt mit dem Unternehmen auf der Börse merkte, dass eine Ausbildung für sie doch der interessantere Weg ist. Gerade die Gruppe der Studienabbrecher, so unterstrich Özgür Gökce, müssten die Firmen im Blick haben. Noch besser sei es natürlich, wenn die Börse dazu beitrage, solche Umwege gar nicht erst zu machen.

Informationen für Unternehmen und Schulen

„Karriere im MK“ findet am Donnerstag, 10. September, von 9 bis 17 Uhr statt, und endet damit auf Wunsch der Mehrheit der Aussteller eine Stunde früher als in den vergangenen Jahren.

Vom 9. März bis 24. April ist unter www.karriere-im-mk.de eine Anmeldung möglich.

Für Unternehmen und Schulen gibt es am Donnerstag, 5. März, um 15 Uhr eine Informationsveranstaltung in der SASE, Max-Planck-Straße (ohne Anmeldung).