Nicht einladend, aber kostenlos?

Nachdem Karstadt seine Filiale in Iserlohn geschlossen hat, ist der Status des Parkhauses unter dem Schillerplatz und Karstadt völlig unklar. Am Montag soll das Parkhaus komplett geschlossen gewesen sein, am Dienstag die mittlere Ebene offen gestanden haben, seit Mittwoch dann wieder alle drei Ebenen. Die Situation ist aber mehr als verwirrend. Beschilderungen, die auf die Existenz eines Parkhauses hindeuten, sind von der Fassade entfernt worden. Sowohl die Zufahrts- als auch die Ausfahrtsschranken sind geöffnet, ein Parkschein kann aber nicht gezogen werden, auf den Displays stand zunächst, das Parkhaus sei außer Betrieb, später, das Gerät sei außer Betrieb. Geparkt wird aber trotzdem auf den Decks, augenscheinlich kostenlos. Wildes Parken?

Karstadt soll eine Zusagezurückgezogen haben

Die Stadt Iserlohn kann keine konkrete Auskunft geben, die Kommunikation mit Karstadt soll schwierig sein. Bis zum 31. Oktober ist Karstadt als Mieter offenbar noch Herr des Geschehens. Die Stadt Iserlohn plant nach unseren Informationen, das Parkhaus ab dem 2. November in Zusammenarbeit mit der Würzburger Stadtverkehrs GmbH, also dem Unternehmen, mit dem auch Karstadt bei den Parkhäusern zusammenarbeiten soll, zu bewirtschaften. Gerne hätte es die Stadt Iserlohn gesehen, wenn der bewirtschaftete Betrieb des Parkhauses in der angedachten Konstellation nahtlos erfolgt wäre. Karstadt soll nach unseren Informationen aber eine solche Zusage kassiert haben.

Für Autofahrer, die einen innerstädtischen Parkplatz suchen, ist das Schillerplatz-Parkhaus derzeit wohl eine interessante, weil kostenlose Option. Es ist aber auch ein Stück weit wie eine Lotterie. Darf man dort wirklich parken? Ist das Parkhaus auch noch zugänglich, wenn man zurückkommt? Sind die Tore irgendwann doch wieder geschlossen? Der Rückzug von Karstadt aus Iserlohn ist irgendwie schon seltsam. Ein Nachfrage beim Essener Konzern blieb – fast schon erwartbar – unbeantwortet.