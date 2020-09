Neun Kandidaten treten für Wahlbezirk 18 an

Iserlohn. Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlbezirk 18 können im Café Täglich und im Pavillon Südschule wählen gehen.

Für den Wahlbezirk 18 Bahnhof/Innenstadt ändern sich die Wahllokale. Am Sonntag können die Bürgerinnen und Bürger im Café Täglich, Von-Scheibler-Straße 7, und im Pavillon Südschule, Waisenhausstraße 4, ihre Stimmen abgeben.

Mathias Schumann Foto: Privat

Mathias Schumann (Listenplatz 16) ist seit 1999 Mitglied der CDU. Der 56-jährige Heimpflegedienstleiter ist seit 2000 Mitglied der CDU-Fraktion Iserlohn. Seine kommunalpolitischen Ziele: Für die Stadtentwicklung möchte er gegen Leerstand, für mehr Ordnung und Sauberkeit einsetzen, Angsträume abbauen, den Iserlohner Handel und die Wirtschaft stärken sowie Förderung, Unterstützung, Stärkung und Schutz von Familien, Kindern, Jugend und Senioren. Zudem soll das Ehrenamt, Vereine und das Vereinsleben gefördert und gestärkt werden.

Riad Miro Foto: Privat

Matthias Riad Miro (Listenplatz 23) ist seit 1992 Mitglied in der SPD. Der 36-jährige Zahntechnikermeister hatte über viele Jahre verschiedene Funktionen bei der SPD in Iserlohn und den Jusos (Iserlohn und MK). Er möchte sich kommunalpolitisch für die schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren und so für die Entlastung von Familien einsetzen. Zudem soll es ein kostenloses Mittagessen für alle Kinder in verschiedenen Betreuungsformen geben, und es sollen Freizeitangebote für Jugendliche geschaffen werden.

Andreas Seckelmann Foto: Privat

Andreas Seckelmann (Listenplatz 3) ist Kandidat für Die Linke und für diese seit 2009 im Rat tätig. Der 58-Jährige ist Gründungsmitglied des Grün-Alternatives Bündnisses Iserlohn, hat jahrelang im Friedensplenum Iserlohn gearbeitet und war 2004 dessen Bürgermeisterkandidat. Seine Ziele: Jedes Kind soll eine ortsnahe Kindertagesstätte und Grundschule besuchen und die Möglichkeit haben, einen Schulabschluss seiner Wahl erlangen zu können. Außerdem sollen regenerative Energien in Iserlohn ausgebaut werden.

Kai Olbrich Foto: Privat

Kai Olbrich (ohne Listenplatz) tritt für die Grünen an. Der 38-jährige Schüler ist seit 24 Jahren Grünen-Mitglied. Zudem ist er Mitglied der Ratsfraktion und Sachkundiger Bürger im Sportausschuss. Seiner Ansicht nach müssen Vereine stärker unterstützt werden. Weitere Ziele: Bildung ist die Zukunft unserer Stadt und Jugendliche brauchen Orte, um sich zu treffen.

Birgit Christel Dahlhaus (ohne Listenplatz) ist die Kandidatin der AfD. Antworten der 53-jährigen Einzelhandelskauffrau auf den Kandidatenfragebogen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Nils Koschinsky Foto: Privat

Nils Koschinsky (Listenplatz 3), ist der Kandidat der FDP. Der 43-jährige Area Sales Manager ist seit 2018 Pressesprecher der FDP Iserlohn. Er möchte dem Bevölkerungsrückgang in Iserlohn entgegen treten und den Standort Iserlohn attraktiv gestalten, den Handlungsspielraum der Stadt unbedingt verteidigen und Iserlohn mit seinen tollen Hotels und fantastischen Landschaften auch als Tourismus-Ziel entwickeln. Von Iserlohn aus könnten viele Sehenswürdigkeiten und Naherholungsgebiete in kurzer Distanz bereist werden, am besten mit einem verbesserten ÖPNV.

Helmut Baumhardt Foto: Privat

Helmut Baumhardt (Listenplatz 3) ist der Kandidat der UWG. Der 73-jährige Diplom-Betriebswirt ist Vorsitzender der UWG Iserlohn und Fraktionsgeschäftsführer der UWG-Piraten-Fraktion Iserlohn. Er möchte die Bürgerbeteiligung in Iserlohn stärken, eine aktive Jugendpolitik der Stadt, statt Probleme nur zu verwalten, und eine offene und transparente Stadtplanung.

Klaus Krewett Foto: Privat

Klaus Krewett (Listenplatz 12) ist der Kandidat für die Wählergemeinschaft Die Iserlohner. Der 68-Jährige ist Mitglied in der Bürgerinitiative Rettet die Parkhalle, Mitglied im Jugendhilfeausschuss über den Stadtjugendring und in der Wählergemeinschaft Die Iserlohner. Seine Ziele: Transparente, bürgernahe Entscheidungen, Verwaltung als Dienstleister für den Bürger, der Bürger dürfe nicht Bittsteller sein, offener Schillerplatz mit Grün, Veranstaltungsfläche, Cafés, kleines Bürgerbüro.

Martin Radojcic Foto: Privat / IKZ

Martin Radojcic tritt als Einzelbewerber für den Wahlbezirk 18 an und ist zudem Bürgermeisterkandidat. In seinen Augen sei der Wahlbezirk 18 kein leichter Wahlbezirk. Fritz-Kühn-Platz, Kurt-Schumacher-Ring und Westertor-Passage seien Problembezirke und würden mit ihm an Attraktivität, Sicherheit und Sauberkeit dazu gewinnen. Auch die Anwohner der Alexanderhöhe sollen von ihm Gehör bekommen (Auto-Rennen am Parktheater). Vermüllung und Drogenhandel sollen durch Kontrollen und Beschnitt der Grünanlagen für eine bessere Sicht eingedämmt werden.