Neue Räume und „Gabenzaun“ bei „Iserlohn hilft“

Iserlohn. Die private Initiative „Iserlohn hilft“ konzentriert ihre Pack- und Ausgabe-Aktivitäten an der Schulstraße 28 - und verlängert den Malwettbewerb.

Dank neuer Räumlichkeiten hofft die private Initiative „Iserlohn hilft“, noch besser und effektiver die Kunden der Iserlohner Tafel während der Corona-Krise unterstützen zu können: Am neuen Standort an der Schulstraße 28 wurden in den vergangenen Tagen bereits die Lebensmittel gesammelt und die Tüten gepackt. Ab kommender Woche läuft dort aus den Fenstern des ehemaligen Schulgebäudes auch die Ausgabe. Und am heutigen Freitag und dem morgigen Samstag gibt es dort erstmals einen „Gabenzaun“.

„Wir werden jeweils am Nachmittag Tüten mit haltbaren Lebensmitteln dranhängen“, erklärt Manuel Huff. Das würde dem einen oder anderen, der er es vielleicht nicht zu der regulären Ausgabe geschafft hat, helfen, übers Wochenende zu kommen. „Außerdem trauen sich manche, beispielsweise aus Scham, nicht zur Ausgabe“, weiß Mit-Initiatorin Svenja Finke.

Funktionieren könne ein solcher „Gabenzaun“ aber nur, wenn, wie bei öffentlichen Bücherschränken, der Vertrauensvorschuss nicht missbraucht werde. Davon hänge, auch wenn es an dem Standort dank engagierter Nachbarn durchaus eine soziale Kontrolle gebe, die Fortsetzung ab. „Das ist jetzt an diesem Wochenende ein Pilotprojekt, bei dem wir schauen wollen, wie gut es läuft, sonst können und müssen wir es leider direkt wieder einstellen“, verdeutlicht Svenja Finke.

Problemlos war indes die Suche nach dem neuen Quartier, nachdem die bisher genutzten Räumlichkeiten der Flüchtlingshilfe an der Hans-Böckler-Straße doch stets sehr eng waren für das Sammeln und Packen der Lebensmittel. „Wir hatten bei der Stadt zunächst wegen des leerstehenden Theodor-Reuter-Berufskollegs am Karnacksweg angefragt“, berichtet Manuel Huff. Die Nutzung sei jedoch unter anderem wegen fehlender sanitärer Anlagen nicht möglich gewesen.

Dafür habe die Verwaltung dann direkt die vier früheren Klassenräume in dem ehemaligen Grundschulgebäude angeboten, das ansonsten derzeit das Schauspielensemble Iserlohn beherbergt. Das liege zwar nicht so zentral wie der bisher für die Ausgabe von Paul Moss zur Verfügung gestellte künftige englische Pub „The New Crown“ an der Oststraße, sei aber auch gut mit drei Buslinien erreichbar. Vor allem aber müssten die gepackten Tüten nun nicht noch mal transportiert werden und es gebe deutlich mehr Platz. „Uns reichen jetzt auch sogar die zwei je 90 Quadratmeter großen Klassenzimmer im Erdgeschoss“, freut sich Huff über die Räume, die das Kommunale Immobilien-Management zur Verfügung gestellt hat und bei denen beispielsweise auch für die Reinigung gesorgt werde.

Von inzwischen 27 Händlern holen die ehrenamtlichen Fahrer der Initiative – Freiwillige mit eigenen großen Fahrzeugen werden übrigens noch gesucht – Lebensmittel ab. Ein zweites Team, das sich ebenfalls noch über helfende Hände am Vormittag freuen würde, packt für jeden der drei Ausgabetage (Dienstag bis Donnerstag) knapp 200 Tüten mit Gemüse, Molkereiprodukten und haltbaren Lebensmitteln, dazu noch mal genauso viele mit Brot und Brötchen. „Wir schätzen, dass mit den ausgegebenen Tüten 800 bis 1000 Menschen pro Woche versorgt werden“, sagt Huff. Hinzu kämen weitere 60 Haushalte mit älteren Menschen oder aus anderen Risikogruppen, denen die Initiative die Tüten nach Hause liefert.

Sehr wichtig ist den Initiatoren, dass auch an dem neuen Standort die Regeln der ja weiterhin geltenden Kontaktsperre eingehalten werden, also Abstand gehalten und sich vor allem auch nicht schon lange vor dem Ausgabebeginn angestanden wird. „Denn zum einen würde das die Anlieferung durch unsere Fahrer behindern, so dass wir tatsächlich das Gelände auch erst um 14.30 Uhr öffnen werden“, erläutert Svenja Finke.

Zum anderen sei das auch absolut nicht notwendig, wie Manuel Huff unterstreicht: „Der, der erst um 16.25 Uhr kommt, bekommt, dasselbe wie derjenige um 14.30 Uhr.“ Die Menge an Lebensmittelspenden sei derzeit mehr als ausreichend, so dass neben dem Sozialzentrum Lichtblick und der Werkstatt im Hinterhof bzw. den Sozialarbeitern aus der südlichen Innenstadt auch noch Initiativen in Fröndenberg und Hagen mit unterstützt werden könnten. „Wir wollen ja auf keinen Fall etwas wegwerfen müssen“, unterstreicht Svenja Finke („Fridays for Future“) noch mal den Gedanken der Nachhaltigkeit.

Da die Kontaktsperren weiterhin gelten, geht auch der Malwettbewerb zum Thema „Frühling“, den die Initiative gestartet hat, in die Verlängerung. Einsendeschluss ist jetzt der 27. April.

Mitmachen dürfen alle Kinder bis zwölf Jahren. Einschränkungen gibt es für die Kunstwerke, was Format oder Material angeht, eigentlich keine. Ob Buntstift, Wasserfarben oder Wachsmaler – erlaubt ist alles. Hauptsache am Ende wird ein richtiges und selbst gemaltes Bild – also kein Foto und auch keine Skulptur – an die IKZ-Redaktion im Wichelhovenhaus geschickt. Das geht per Post oder auch direkt in den Briefkasten. Die Adresse lautet Theodor-Heuss-Ring 3-6, 58636 Iserlohn. Der Rechtsweg ist dabei natürlich ausgeschlossen. Wichtig ist, dass alle Kinder, die mitmachen, ihren Namen, ihre Adresse mit Telefonnummer und – ganz wichtig – auch ihr Alter hinten auf das Bild schreiben.

Denn zu einem Wettbewerb gehören natürlich auch Gewinner, und die werden in drei Altersklassen ermittelt: bis sechs Jahre, sieben bis neun Jahre und zehn bis zwölf Jahre. Für die Preise haben die Initiatoren die Gruppe von Fridays-for-Future, das Friedensplenum und den Iserlohner Kunstverein als Sponsoren an der Seite. Aus diesen Gruppen rekrutieren sich auch die Jurymitglieder: Neben Manuel Huff wollen Jana Finke (Fridays), Detlev Paul (Friedensplenum) sowie Christoph Wieloch und Petra Lukoschek (Kunstverein) die Sieger ermitteln.

Preise gibt es für die schönsten drei Bilder jeder Altersklasse. Die Drittplatzierten bekommen einen 5-Euro-Gutschein von Wohlfromm, die Zweitplatzierten einen 10-Euro-Gutschein von der Waffelliebe und die Erstplatzierten einen 15-Euro-Gutschein von Candy-Mandy. Dazu bekommen alle Gewinner einen 10-Euro-Gutschein des Kreativladens am Alten Rathausplatz. Den Sieger der ältesten Kategorie lädt Petra Lukoschek zusätzlich noch zu einem Malkurs ein. Bis Ende Mai sollen die Gewinner benachrichtigt werden. Alle Informationen rund um den Wettbewerb finden sich auch unter www.iserlohn-malt.de. Dort werden am Ende auch alle Bilder gezeigt und gewürdigt.