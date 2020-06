„Neue Brücke“ startet nach der Corona-Pause

Iserlohn. Das Team von „Continue“ sucht neue Räume für seinen Laden und weitere Unterstützung für die Werbung.

Seit dreieinhalb Monaten steht nun schon alles still bei Continue, dem ehrenamtlichen Dienst der Stadt. Und so langsam muss es wieder losgehen. „Die Ehrenamtlichen scharren schon mit den Hufen“, bemerkt auch Nicole Behlau, die Continue seitens der Stadt betreut.

Umso erwartungsvoller und strahlender waren jetzt die Gesichter im Laden „Neue Brücke“ am Hohler Weg 51, als das Continue-Team den baldigen Neustart ankündigte. Die neun ehrenamtlich Engagierten freuen sich darauf, ab Juli ihren Verkaufsbereich mit Haushaltswaren, Dekorationsartikeln und Kleinmöbeln wieder zu eröffnen und ihre Kunden begrüßen zu dürfen. Am Mittwoch, 1. Juli, von 15 bis 17 Uhr und am Samstag, 4. Juli, von 10 bis 13 Uhr geht mit einem Sonderverkauf los, bei dem ein Wiedereröffnungsrabatt von 50 Prozent „auf alles” gewährt wird: Von Tisch- und Bettwäsche über Gläser und Porzellan bis hin zu Bilderrahmen und Dekorationsartikeln ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei den Artikeln handelt es sich um Spenden aus Haushaltsauflösungen und Aufräumaktionen. Das ehrenamtliche Team verkauft die Waren zu günstigen Preisen und spendet die Erlöse zur Unterstützung guter Zwecke in Iserlohn.

Die Wiedereröffnung des Ladens erfolgt nach den für Geschäfte geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Gemäß der Vorgabe von sieben Quadratmetern Fläche pro Kunde dürfen auf der kleinen Verkaufsfläche im Erdgeschoss maximal drei Personen und auf der großen Verkaufsfläche im ersten Obergeschoss maximal 14 Personen gleichzeitig anwesend sein. Zutritt darf nur mit Mund-Nasen-Maske erfolgen. Darüber hinaus stehen auf beiden Etagen Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Einweg-Handschuhe und Einweg-Masken bereit.

60 bis 80 Quadratmeter mit separatem Lagerraum

Mit einer Spende der erwirtschafteten Erlöse ist das Team in diesem Jahr aber zunächst noch etwas zurückhaltend. „Uns fehlen die Einnahmen von dreieinhalb Monaten, und wir wissen nicht, wie sich das Kaufverhalten der Menschen in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit entwickelt. Außerdem steht für Continue Ende des Jahres eine örtliche Veränderung an, bei der für einen Umzug noch Kosten auf uns zukommen werden“, erklärt Projekt-Koordinatorin Anne Kowski.

Hintergrund ist, dass es zum 1. April dieses Jahres in der Immobilie am Hohler Weg einen Eigentümerwechsel gegeben hat. Der neue Eigentümer beabsichtigt eine Umwidmung des Gebäudes von Geschäftsräumen in Wohnungen, sodass Continue mit seinem Verkaufsbereich aus dem ersten Obergeschoss weichen muss. Insofern ist Continue-Koordinatorin Nicole Behlau nun auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten: „Die sehr soziale Einstellung der ehemaligen Eigentümerin und Inhaberin des früheren Möbelgeschäfts Glingener, Anneliese Schleicher, war mit dem sehr moderaten Mietzins ein Segen für dieses Projekt eines Sozialkaufhauses. Nur durch geringe Fixkosten konnte dieser Laden 2008 in Kooperation mit der Kinderlobby an den Start gehen. Solche Preise gibt es auf dem heutigen Immobilienmarkt kaum. Aber vielleicht findet sich durch einen glücklichen Zufall an anderer Stelle doch noch ein geeignetes Lokal, das auf einen neuen Betreiber mit einem sozialen Zweck wartet.“

Ehrenamtliche Verstärkung für digitale Werbung

Das Team wünscht sich eine Verkaufsfläche von ungefähr 60 bis 80 Quadratmetern, möglichst mit einem separaten Lagerraum und Toilette. Bevorzugt würde eine Lage in der Iserlohner Innenstadt mit Laufkundschaft und Anlieferungsmöglichkeit für Spender. Wer solche Räumlichkeiten zu einem günstigen Mietzins zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Nicole Behlau,02371/217-2083 wenden.

Zur Intensivierung der digitalen Werbung für ihren Laden würden sich die Ehrenamtlichen über Verstärkung in ihrem Team freuen. Gesucht wird jemand, der Freude am Fotografieren, an der Schaltung von Kleinanzeigen und an der Nutzung sozialer Medien hat. Eine Kontaktaufnahme kann gerne persönlich in der „Neuen Brücke” während der Öffnungszeiten immer mittwochs und samstags, telefonisch oder über den Facebook-Account „Continue – der ehrenamtliche Dienst in Iserlohn“ erfolgen.