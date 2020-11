Neue Bänke fürs Schulzentrum: Aus zwei mach neun

Jutta Bildheim und Greta Nier sind noch nicht so ganz zufrieden. Die letzte Bank, die gerade auf dem Schulhof ihren Platz gefunden hatte, könnte doch vielleicht lieber etwas näher an den Baum, meinen die Schülersprecherinnen des Märkischen Gymnasiums. Für Konrad Horsch kein Problem. Der (Kunst-)Tischler aus Barendorf setzt sich noch einmal ans Steuer des Gabelstaplers und hievt den fast eine Tonne schweren Quader aus massivem Eichenholz ein paar Meter zur Seite bis es passt.

Es war ein besonderer Nachmittag im Licht der goldenen Herbstsonne auf dem Hemberg. Dass ein Schulzentrum Bänke erhält, damit sich die Schülerinnen und Schüler auch sitzend in der Pause entspannen können, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. In diesem Fall aber schon: Denn geplant waren eigentlich nur zwei Sitzgelegenheiten, am Ende aber sind es neun!

„Es war eine sehr dynamische Geschichte“, sagt Ute Schwab vom Förderverein des Gymnasiums. Sie erzählt, dass die alten Holzskulpturen, die zuvor als Bänke gedient hatten, nicht mehr sich sicher und ansehnlich waren und beim Kommunalen Immobilienmanagement nach Ersatz gefragt worden sei. „Das scheiterte aber zunächst leider am Geld“, erinnert sie sich. Woraufhin bei der Schulleitung die Idee entstand, den Förderverein anzusprechen, der dann tatsächlich zwei neue Bänke beim Iserlohner Tischler Konrad Horsch in Auftrag gab. Der machte dem Förderverein ein „Heimat-Angebot“ und sich daraufhin ans Werk.

Nachdem nun der Stein ins Rollen gebracht war, überschlugen sich die Ereignisse. Die Stadt zieht doch mit und steuert ihrerseits das Geld für zwei weitere Bänke für das Märkische Gymnasium bei und — aus Gründen der Gleichberechtigung — auch noch zwei für die Realschule im Schulzentrum Hemberg. Da waren es schon sechs. Und weil die Schülervertretung des MGI auch noch Geld vom letzten Sponsorenlauf gespart hatte, gab auch sie eine Bank in Auftrag, woraufhin auch die Schulverwaltung noch mal nachzog und schließlich das Gymnasium selbst noch ein letztes Exemplar aus dem Etat für „investive Mittel“ finanzierte.

So sind es am Ende neun große Bänke geworden, die seit vergangener Woche die Höfe des Schulzen­trums zieren. Und was für welche. Es sind jene Modelle, die Konrad Frosch anlässlich der Landesgartenschau in Hemer entworfen und in seiner Werkstatt in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf gezimmert hatte – und die mittlerweile bundesweit zu finden sind. „Architekten waren bei der Landesgartenschau auf mich aufmerksam geworden“, sagt Konrad Horsch, dessen puristische Interpretation einer Sitzbank auch bei der Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Erfurt zu sehen sein wird. Und wenn alles klappt, dann werde es sie vielleicht bald auf dem Potsdamer Platz in Berlin geben, verrät der Tischlermeister.

Die Eichenstämme kommenaus dem Iserlohner Wald

Bei der Arbeit, als aus mächtigen, 150 bis 200 Jahre alten Eichenstämmen aus dem Iserlohner Forst die Bänke gesägt wurden, hat auch Praktikantin Lisa direkt mitgemacht und ihre Begeisterung für die Tischlerei entdeckt. „Ich wollte eigentlich etwas mit Grafik, Design oder Medien machen. Das hat sich jetzt erledigt“, sagt die Schülerin des Berufskollegs, die das Handwerk für sich entdeckt hat. Das ist doch ein schöner Nebeneffekt einer außergewöhnlichen Geschichte.