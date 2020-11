Nachhaltiges Geschenk zu Weihnachten?

„Da die Menschen bei diesem herbstlichen Wetter viel vor die Tür kommen, sehen sie ihre Umgebung mit anderen Augen“, weiß Elisabeth Sommer, dass die Wertschätzung der Natur bei vielen Mitmenschen gerade in der Corona-Pandemie einen stärkeren Stellenwert bekommen hat.

Die Iserlohnerin ist eine von aktuell 29 Baumpaten in Iserlohn, die ihren Beitrag leisten möchte, den gefährdeten Baumbestand zu erhalten. In ihrem Fall anstelle vertrockneter Zierkirschen in der Ziegelstraße für Ersatz zu sorgen, damit dort im nächsten Frühjahr wieder die alte Blütenpracht zu erleben ist.

„Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich freut!“ Dieses Bonmot von Augustinus Aurelius ziert die Plakette, die Baumpatin Elisabeth Sommer an ihrem Spendenbaum anbringen ließ. Ihr Mann Klaus hatte ihr den Baum zum Geburtstag und dem Eintritt in den Ruhestand geschenkt. Die fast fünf Meter hohe Nelken-Kirsche steht seit Dienstagmorgen an der Ziegelstraße.

Die Aktion „StadtBaumPatenschaften“ kommt bei den Bürgern, die sich namentlich oder mit einem Appell wie diesem auf einer separaten Plakette verewigen können, gut an und ist zur Nachahmung empfohlen. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

Etwas weiter runter pflanzten die Mitarbeiter des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH) eine weitere vor dem Haus ihrer Tochter Larissa. Die hatte den Baum als Geschäftsführerin der von ihrem Vater gegründeten Medizinproduktdienstleiterfirma Innoserv spendiert. „Wir möchten unseren Beitrag leisten, dass die Waldstadt erhalten wird“, sagt die Iserlohnerin, warum sie sich an der im Sommer gestarteten Aktion „StadtBaum-Patenschaften“ beteiligte, zu der neben dem SIH und dem Iserlohner Stadtmarketing die Kommunen Iserlohn und Hemer angesichts des Baum- und Waldsterbens durch den Klimawandel aufgerufen haben. „Ich glaube, dass viele Bürger mitmachen, wenn das bekannter wird.“ Ihr Vater Klaus Sommer ergänzt: „Wir haben es in der Zeitung gesehen, ohne Zeitung hätten wir es nicht gewusst. Das ist gerade in Corona-Zeiten mal was Positives.“

In der Ziegelstraße waren beispielsweise in diesem Jahr zwei Bäume eingegangen wegen Stamm- und Frostschäden, wie Baum-Fachmann Eckehardt Schröder erläutert. Er ist beim SIH verantwortlich für den Bereich Stadtbildpflege, Grünflächen, Parkanlagen sowie Spielplätze und Sportanlagen. Bisher haben sich 29 Paten gefunden, berichtete Schröder, darunter hauptsächlich Privatpersonen, aber auch Unternehmen wie das von Larissa Sommer und Schützen- und Sportvereine. Mit Hemer und Iserlohn zusammen sind das bisher 35 Paten, die sich an der Aktion beteiligt haben.

An der Baumpatenaktion in Zusammenarbeit mit dem Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer haben sich in Iserlohn bisher 29 spendable Privatleute, Firmen und Vereine beteiligt. Foto: Cornelia Merkel

Er erläuterte den Baumpaten an der Ziegelstraße: „100 Liter Wasser pro Gießgang braucht so ein Baum.“ Dann regte er noch an, als Bodendecker rosa Zwergspiere Little Princess dazu zu pflanzen: „Sie blüht rosa-lila.“ Später kam dann noch der Gießwagen vorbei, um die Zierkirschbäume mit der notwendigen Wassermenge zu versorgen.

Mongolische Linde für dieGrünanlage am Seilerseebad

Nächste Station am Dienstag war die Pflanzung am „Bremsteinköpfchen“, in den Grünanlagen des Seilerseebades. Dorthin kam eine Iserlohnerin, die noch anonym bleiben möchte, um „ihre mongolische Linde“ zu begutachten. Sie ist das Weihnachtsgeschenk für ihren Gatten. Deshalb blieb auch der Sockel mit dem Namensschild der Baumpatin noch leer.

An der Schlesischen Straße pflanzten die SIH-Mitarbeiter gestern eine weitere mongolische Linde: „Dieser Baum ist Freude und zur Verbesserung des Stadtklimas gedacht“, ist auf dem Schild zu lesen. Die Rentnerin, die diesen Baum stiftete, möchte anonym bleiben. „Ich liebe Bäume, die Natur und die Mongolei“, sagte sie aber bei der Pflanzaktion im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich habe bereits für meine Patenkinder eine Eiche, eine Königslinde und einen Apfelbaum in Hemer und am Forsthaus Löhen pflanzen lassen.“ Die Iserlohnerin verfügt selber über keinen Garten, hat aber einen grünen Daumen und gärtnert gerne bei Freunden.

Für 300 Euro können Privatleute, Vereine, Parteien, Schulen und Klassen die Patenschaft für einen Baum übernehmen, Unternehmen zahlen 500 Euro.

Interessierte, die eine Patenschaft übernehmen möchten, können sich an SIH-Mitarbeiter Ulrich Muschiol ( 02371/2172850) und Eckehardt Schröder ( 02371/217-2839)wenden. Erreichbar sind sie auch per Mail an patenschaft@sih-online.de