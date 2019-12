Das Haus Kurt-Schumacher Ring 20 in Iserlohn wurde bei einem Großbrand in der Nacht zum Montag, 2. Dezember, zerstört.

Iserlohn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen Bewohner des abgebrannten Hauses erlassen worden.

Nach Großbrand in Iserlohn: Hausbewohner (69) verhaftet

Wegen des dringenden Tatverdachts, die Gasexplosion, die den Großbrand des Wohn- und Geschäftshauses Kurt-Schumacher-Ring 20 auslöste, absichtlich herbeigeführt zu haben, um sich das Leben zu nehmen, hat ein Amtsrichter am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 69-jährigen Hausbewohner erlassen.

In der Wohnung des Mannes im ersten Stock war der Brand ausgebrochen – durch eine Verpuffung beim Anzünden einer Zigarette, wie es in der Brandnacht vor Ort hieß. Wie genau er die Explosion herbeigeführt hat, konnte Polizeisprecher Dietmar Boronowski am frühen Nachmittag noch nicht sagen: „Die Ermittlungen dazu dauern an.“ Ein Brandsachverständiger der Polizei und ein externer Fachmann seien seit dem Mittag zusammen mit einem Gas- und Wasserinstallateur noch einmal in der völlig zerstörten Wohnung.

Bei seiner Vernehmung habe sich der 69-Jährige, der in Nacht zu Montag mit schwersten Gesichtsverletzungen in die Unfallklinik Dortmund-Nord eingeliefert worden war, entsprechend geäußert. Zwischenzeitlich war eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingerichtet worden. Wenn der Mann weiter aufgrund seiner Verletzungen behandelt werden muss, wird er laut Polizeisprecher Dietmar Boronowski noch im Laufe des Tages ins Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg verlegt.

Bei dem Brand, mit dessen Bekämpfung zeitweise mehr als 200 Einsatzkräfte aus der ganzen Region beschäftigt waren, entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die genaue Summe wird derzeit noch ermittelt.